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Krčki zbornik : godišnjak Povijesnog društva otoka Krka , No. 79, 2024.

  • Datum izdavanja: 22.09.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 29.09.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. 5-7)

hrvatski pdf 227kb
Contents (str. 9-11)


Kazalo

engleski pdf 223kb
Riječ Uredničkog odbora (str. 13-14)

hrvatski pdf 232kb
A word from the Editorial Board (str. 15-16)


Uvodnik

engleski pdf 223kb
Dr. Milan Radić (1947. – 2024.) (str. 19-24)

Tomislav Galović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 416kb
Povijest franjevaca konventualaca u Krku (IV. dio) (str. 27-59)

hrvatski pdf 1425kb
Summary: History of the Conventual Franciscans in Krk (part IV) (str. 59-59)

Petar Runje, Ljudevit Anton Maračić
Izvorni znanstveni članak

Prilog poznavanju starih podova otoka Krka i Raba: primjer podnih pločica crkve sv. Stjepana u Dobrinju i vile Antoinette u gradu Rabu (str. 61-81)

hrvatski pdf 2226kb
Summary: A Contribution to the Study of Old Floors on the Islands of Krk and Rab: The Example of the Floor Tiles of the Church of St. Stephen in Dobrinj and Villa Antoinette in the Town of Rab (str. 81-81)

Natalia Beg
Prethodno priopćenje

Otok Krk i Domovinski rat (str. 83-161)

hrvatski pdf 5662kb
Summary: The island of Krk and the Homeland War (str. 160-161)

Željko Drinjak
Stručni rad

Maksimum karte u izdanju Filatelističkog društva Krk (str. 165-172)

Damir Crnčić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 892kb
Tematski blok: »Mostir svete Marije na Glavi Otoka«: Pet i pol stoljeća duhovnosti, povijesti, kulture i umjetnosti na Krku (druga pol. XV. stoljeća – 2018.). Izabrani radovi sa znanstvenog skupa o samostanu sv. Marije franjevaca trećoredaca glagoljaša, Glavotok, 31. srpnja i 1. kolovoza 2018. (III. dio) - Predgovor III. (str. 173-176)

hrvatski pdf 459kb
Thematic section: “The Monastery of St. Mary at the Island’s Head”: Five and a Half Centuries of Spirituality, History, Culture and Art on Krk (latter half of 15th century – 2018). Selected papers from the scholarly conference in the Third Order Franciscan Glagolite Monastery of St. Mary, Glavotok, 31 July and 1 August 2018 (part III) - Foreword III (str. 177-178)

Ivan Botica, Tomislav Galović, Mirko Mišković
Uvodnik

engleski pdf 213kb
„Mostir svete Marije na Glavi Otoka“: početci i prva desetljeća glavotočkog samostana (str. 179-200)

hrvatski pdf 383kb
Summary: The Monastery of St. Mary at Glavotok: the beginnings and first decades of the Glavotok monastery (str. 199-200)

Tomislav Galović
Izlaganje sa skupa

Milosrdne sestre sv. Križa i franjevci trećoredci na Krku (str. 201-222)

hrvatski pdf 1088kb
Summary: The Sisters of the Holy Cross and the Franciscan Friars of the Third Order Regular on the Island of Krk (str. 221-222)

Marija Stela (Ružica) Filipović
Izvorni znanstveni članak

Dragutin Antun Parčić – znameniti hrvatski glagoljaš i njegova čvrsta povezanost sa samostanom u Glavotoku (str. 223-247)

hrvatski pdf 1229kb
Summary: Dragutin Antun Parčić – a Distinguished Croatian Glagolite Scholar and His Solid Connection with the Monastery in Glavotok (str. 246-247)

Mirna Lipovac
Pregledni rad

Dragutin Antun Parčić i njegov Rječnik hrvatsko-talijanski iz 1901. godine (str. 249-274)

hrvatski pdf 730kb
Summary: Dragutin Antun Parčić and his Rječnik hrvatsko-talijanski (Croatian–Italian Dictionary) from 1903 (str. 273-274)

Darko Žubrinić
Pregledni rad

O svetoj dokolici spram turističkog duha današnjeg čovjeka (str. 275-284)

hrvatski pdf 336kb
Summary: On Sacred Leisure in Relation to the Tourist Spirit of Modern Man (str. 284-284)

Ivica Raguž
Prethodno priopćenje

Kronika dvodnevnog znanstvenog skupa „Mostir svete Marije na Glavi Otoka“. Pet i pol stoljeća duhovnosti, povijesti, kulture i umjetnosti (druga pol. XV. stoljeća – 2018.) (str. 285-292)

Ivan Botica, Tomislav Galović, Mirko Mišković
Vijest

hrvatski pdf 533kb
Fra Joso Živković, Biografski leksikon – životopisi redovnika Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša u Hrvatskoj od 1900. do 2024., Pazin – Krk: „Josip Turčinović“ d. o. o., Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša, 2024. (str. 295-298)

Mirko Mišković
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 224kb
Vrijedno leksikografsko djelo – novo izdanje knjige dr. sc. Antona Bozanića Svećenici i župe na području Krčke biskupije od 1900. godine do danas (Krk: Biskupija Krk, 2012.) sada pod naslovom Biskupi, svećenici i župe na području Krčke biskupije od 1900. godine do danas (Krk: Biskupija Krk, 2024.) (str. 299-301)

Tomislav Galović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 232kb
Zbornik Antona Bozanića. Papers in honour of Anton Bozanić. Uredio / Edited by Tomislav Galović, Krk: Povijesno društvo otoka Krka (Krčki zbornik Povijesnog društva otoka Krka. Posebno izdanje, sv. 66.), 2023. (str. 302-305)

Daniel Patafta
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 260kb
Ranko Starac, Opatija i crkva svete Lucije u Jurandvoru, Baška: Općina Baška (izvršni nakladnik Glosa d. o. o. Rijeka), 2019. (str. 306-309)

Tomislav Galović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 259kb
Anton Bozanić, Baška i bašćansko područje, povijesni hod, razvoj, nova naselja i župe, (drugo nadopunjeno i prošireno izdanje), Baška: Općina Baška (izvršni nakladnik Glosa d. o. o. Rijeka), 2023. (str. 310-313)

Tomislav Galović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 259kb
Jozo Milošević, Dnevnik 1918–1919. Priredio Ivan Armanda. Proslov Filip Hameršak, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža (Biblioteka Biobibliographica Nova, sv. II), 2020. (str. 314-316)

Tomislav Galović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 221kb
Rad i izdanja Povijesnog društva otoka Krka za 2024. godinu (str. 319-322)

Damir Crnčić
Vijest

hrvatski pdf 297kb

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