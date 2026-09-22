Krčki zbornik : godišnjak Povijesnog društva otoka Krka , No. 79, 2024.
- Datum izdavanja: 22.09.2026.
- Objavljen na Hrčku: 29.09.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Kazalo
Uvodnik
Tomislav Galović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Petar Runje, Ljudevit Anton Maračić
Izvorni znanstveni članak
Željko Drinjak
Stručni rad
Damir Crnčić
Recenzija, prikaz
Ivan Botica, Tomislav Galović, Mirko Mišković
Uvodnik
Tomislav Galović
Izlaganje sa skupa
Marija Stela (Ružica) Filipović
Izvorni znanstveni članak
Mirna Lipovac
Pregledni rad
Darko Žubrinić
Pregledni rad
Ivica Raguž
Prethodno priopćenje
Ivan Botica, Tomislav Galović, Mirko Mišković
Vijest
Tomislav Galović
Recenzija, prikaz
Tomislav Galović
Recenzija, prikaz
Tomislav Galović
Recenzija, prikaz
Tomislav Galović
Recenzija, prikaz
Damir Crnčić
Vijest
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