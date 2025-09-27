 Skoči na glavni sadržaj

Osijeker Sammelband = Osijek journal , Vol. Vol. 6 No. xx, 1958.

  Datum izdavanja: 20.05.1958.
  Objavljen na Hrčku: 27.09.2025.

O razvoju osječkog muzeja (str. 7-22)

Danica Pinterović
Stručni rad

hrvatski pdf 10008kb
Novi i neobjavljeni rimski kameni spomenici s terena Murse i okolice (str. 23-63)

hrvatski pdf 41832kb
Roman Stone – Work From Mursa and Its Surroundings: Some Recent Discoveries, and Earlier Unpublished Finds (str. 61-63)

Danica Pinterović
Stručni rad

engleski pdf 1446kb
Rimski grob (str. 65-71)

hrvatski pdf 2408kb
A Roman Grave (str. 70-71)

Emil Spajić
Stručni rad

engleski pdf 787kb
Terra sigillata s pečatima u muzeju Slavonije (str. 73-88)

hrvatski pdf 13739kb
Estampilles sur les poteries sigillées à Mursa (str. 88-88)

Mirko Bulat
Stručni rad

francuski pdf 342kb
Zaštitno iskapanje na Vukovarskoj cesti (str. 89-92)

hrvatski pdf 3608kb
A Conservatory Excavation at Osijek 1955 (str. 92-92)

Danica Pinterović
Stručni rad

engleski pdf 498kb
Turska osvajanja u Slavoniji (1526.-1552.) (str. 93-134)

hrvatski pdf 27693kb
Die türkischen Eroberungen in Slavonien 1526.-1552. (str. 132-134)

Ive Mažuran
Stručni rad

njemački pdf 1766kb
Skupni nalaz srebrnog novca iz XVII. stoljeća u Oriovcu, lokalitet >>Garište<< (str. 135-142)

hrvatski pdf 4009kb
Sammelfund von Silbermünzen des XVII. Jahrhunderts aus Oriovac, Lakolität >>Garište<< (str. 142-142)

Ive Mažuran
Stručni rad

njemački pdf 502kb
Počeci manufakture i industrije u Osijeku (str. 143-169)

hrvatski pdf 17206kb
Die anfänge der Manufaktur und der Industrie in Osijek (str. 167-169)

Kamilo Firinger
Stručni rad

njemački pdf 1526kb
Izrađivanje žigova u Narodno-oslobodilačkoj borbi (str. 171-188)

hrvatski pdf 13418kb
Stamp-Cutting During Our National Liberation Struggle (str. 188-188)

Emil Spajić
Stručni rad

engleski pdf 514kb
Turske šamije (str. 189-203)

hrvatski pdf 7820kb
Coiffures turques en Slavonie (str. 203-203)

Zdenka Lechner
Stručni rad

francuski pdf 478kb
Amići (str. 205-211)

hrvatski pdf 4071kb
>>AMIĆ<< ou petit harnais (str. 211-211)

Zdenka Lechner
Stručni rad

francuski pdf 496kb
Uborci (str. 213-217)

hrvatski pdf 9519kb
>>UBORCI<< ou vases en bois (str. 217-217)

Zdenka Lechner
Stručni rad

francuski pdf 473kb
Muzički folklor Baranje (str. 219-236)

hrvatski pdf 12511kb
Die Musik-Folklore der Baranja (str. 236-236)

Stjepan Stepanov
Stručni rad

njemački pdf 646kb
Plemićeva kuća u Tvrđi (str. 237-240)

hrvatski pdf 4683kb
Ein Haus im Barockstil (str. 240-240)

Blažo Misita-Katušić
Stručni rad

njemački pdf 200kb
Život i rad Jovana Gojkovića (str. 241-248)

hrvatski pdf 9184kb
Jovan Gojković (1898-1957) (str. 247-248)

Danica Pinterović
Stručni rad

njemački pdf 893kb
Knjigoveštvo 16. stoljeća ilustrirano primjercima iz muzejske biblioteke u Osijeku (str. 249-256)

hrvatski pdf 646kb
La Reliure du XVIe siécle illustrée par les exeplaires de la bibliothéque du musée de la Slavonie (str. 256-256)

Marija Malbaša
Stručni rad

Izdavačka djelatnost u Osijeku od sredine 18. do početka 20. stoljeća (str. 257-301)

hrvatski pdf 19674kb
Die Tätigkeit der osijeker Druckereien von der Mitte des 18. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts (str. 301-301)

Marija Malbaša
Stručni rad

njemački pdf 303kb
Vijesti (str. 305-313)


Vijest

hrvatski pdf 5542kb

