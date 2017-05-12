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Tourism and hospitality management, Vol.11 No.2

Datum izdavanja: Prosinac 2005.

Objavljen na Hrčku: 12.05.2017.
Sadržaj Puni tekst
ANALYSIS AND FORECASTS OF THE DEVELOPMENT OF THE ISO STANDARDS IN CROATIA  
ANALIZA I PROCJENA KRETANJA ISO CERTIFIKATA U HRVATSKOJ (str.1-12) hrvatskipdf 2 MB
Tea Baldigara, Igor Brajdić
Izvorni znanstveni članak 		 
NOVE MARKETINŠKE MOGUĆNOSTI ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA U PERIFERNOM TURIZMU: TRŽIŠNI SEGMENT BUBREŽNIH BOLESNIKA  
NEW MARKETING OPPORTUNITIES FOR PERIPHERAL TOURISM SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SME’S): THE RENAL PATIENTS’ MARKET (str.13-26) engleskipdf 4 MB
Ioannis Karamanidis
Izvorni znanstveni članak 		 
UKLJUČIVANJE LOKALNE ZAJEDNICE U ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA  
SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT AND LOCAL COMMUNITY INVOLVEMENT (str.27-39) engleskipdf 3 MB
Fotis Kilipiris
Izvorni znanstveni članak 		 
ANALIZA NATJECATELJSKIH SNAGA: PRIMJER HOTELSKIH PODUZEĆA  
THE ANALYSIS OF COMPETITIVE FORCES: THE CASE OF HOTEL ENTERPRISES (str.41-49) engleskipdf 3 MB
Anton Ogorelc, Boris Snoj, Ales Petejan
Izvorni znanstveni članak 		 
TEORIJSKA PITANJA O INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA RAČUNOVODSTVA OKOLIŠA U OBRAZOVNIM PROGRAMIMA ZA HOTELIJERSTVO  
THEORETICAL ISSUES ON ENVIRONMENTAL ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS IN HOSPITALITY EDUCATION (str.51-64) engleskipdf 2 MB
Panayiotis Tahinakis, John Mylonakis, Nicolaos Protogeros
Izvorni znanstveni članak 		 
KOMUNIKACIJSKA GRAMATIKA U NASTAVI NJEMAČKOG JEZIKA TURISTIČKE STRUKE  
COMMUNICATICE GRAMMAR IN GERMAN LANGUAGE TEACHING IN TOURISM  
MITTEILUNGSGRAMMATIK IM UNTERRICHT DEUTSCH ALS FACHSPRACHE IM TOURISMUS (str.65-78) njemačkipdf 3 MB
Nevenka Blažević
Prethodno priopćenje 		 
THE ROLE OF QUALITY AND ECO-LABELLING SYSTEMS IN TOURIST DESTINATION BENCHMARKING (CASE STUDY: ISLAND OF CRES)  
ULOGA SUSTAVA KVALITETE I ECO-LABELLING SUSTAVA U BENCHMARKINGU TURISTIČKE DESTINACIJE (CASE STUDY «OTOK CRES») (str.79-92) hrvatskipdf 3 MB
Vinka Cetinski, Branko Juričić
Prethodno priopćenje 		 
BLOSSOMING OF THE SEA ON SEA BEACHES OF THE RIJEKA BAY  
CVJETANJE MORA NA MORSKIM PLAŽAMA RIJEČKOG ZALJEVA (str.93-98) hrvatskipdf 1 MB
Rade Knežević, Dora Smolčić Jurdana, Dragan Magaš
Prethodno priopćenje 		 
TEHNIKE PREGOVARANJA U PRODAJI HOTELSKIH KAPACITETA  
NEGOTIATION TECHNIQUES IN SELLING HOTEL ROOMS (str.99-110) engleskipdf 2 MB
Darko Lacmanović
Prethodno priopćenje 		 
BUSINESS INTELLIGENCE IN MAKING TOURISM ENTERPRISES COMPETITIVE  
BUSINESS INTELLIGENCE U FUNKCIJI OSTVARENJA KONKURENTNOSTI TURISTIČKIH PODUZEĆA (str.111-119) hrvatskipdf 2 MB
Christian Stipanović
Prethodno priopćenje 		 
OBRAZOVANJE I IZOBRAZBA ZA POTREBE TURIZMA U GRČKOJ: KRITIČKA PROCJENA ULOGE VLADE I PRIVATNOG SEKTORA U PRUŽANJU OBRAZOVANJA I IZOBRAZBE ZA POTREBE HOTELIJERSTVA I/ILI TURIZMA  
TOURISM EDUCATION AND TRAINING IN GREECE: A CRITICAL ASSESS OF THE ROLE OF GOVERNMENT AND THE PRIVATE SECTOR IN THE PROVISION OF EDUCATION AND TRAINING FOR HOSPITALITY AND/OR TOURISM (str.121-134) engleskipdf 3 MB
loannis Valachis
Prethodno priopćenje 		 
THE ROLE OF LEASING IN EU ECONOMY  
MJESTO LEASINGA U EKONOMIJI EU (str.135-146) hrvatskipdf 2 MB
Ana Vizjak, Romina Alkier Radnić
Prethodno priopćenje 		 
DIE ROLLE DES NAUTISCHEN TOURISMUS IN DER TOURISMUS REPOSITIONIERUNG DES KOMITATS ISTRIEN  
ULOGA NAUTIČKOG TURIZMA U REPOZICIONIRANJU TURIZMA ISTARSKE ŽUPANIJE (str.147-154) hrvatskipdf 2 MB
Daniela Gračan
Pregledni rad 		 
RISK MANAGEMENT THROUGH HEDGE FONDS  
UPRAVLJANJE RIZICIMA PUTEM HEDGE FONDOVA (str.155-161) hrvatskipdf 1 MB
Vanja Ivanović, Vanja Vejzagić
Pregledni rad 		 
PRECONDITIONS TO FULLER CROATIAN INTEGRATION IN EU TOURISM  
PRETPOSTAVKE USPJEŠNIJEG UKLJUČIVANJA HRVATSKE U TURIZAM EU (str.163-167) hrvatskipdf 984 KB
Romina Alkier Radnić
Pregledni rad 		 
INTEGRATION AND ADAPTATION OF ANGLICISMS IN GERMAN TEXTS IN THE FIELD OF HOTEL AND TOURISM INDUSTRY  
INTEGRATION UND ADAPTATION DER ANGLIZISMEN IN DEUTSCHEN FACHTEXTEN IM BEREICH DER HOTELLERIE UND TOURISMUS  
INTEGRACIJA I ADAPTACIJA ANGLIZAMA U NJEMAČKIM STRUČNIM TEKSTOVIMA IZ PODRUČJA HOTELIJERSTVA I TURIZMA (str.169-176) hrvatskipdf 2 MB
Brigita Bosnar-Valkovic
Pregledni rad 		 
REVIEWERS engleskipdf 443 KB
REZENSENTEN  
RECENZENTI (str.181-182)  
Ostalo  
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