Tourism and hospitality management, Vol.11 No.2

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ANALYSIS AND FORECASTS OF THE DEVELOPMENT OF THE ISO STANDARDS IN CROATIA
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ANALIZA I PROCJENA KRETANJA ISO CERTIFIKATA U HRVATSKOJ
(str.1-12)
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Tea Baldigara, Igor Brajdić
Izvorni znanstveni članak
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NOVE MARKETINŠKE MOGUĆNOSTI ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA U PERIFERNOM TURIZMU: TRŽIŠNI SEGMENT BUBREŽNIH BOLESNIKA
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NEW MARKETING OPPORTUNITIES FOR PERIPHERAL TOURISM SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SME’S): THE RENAL PATIENTS’ MARKET
(str.13-26)
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Ioannis Karamanidis
Izvorni znanstveni članak
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UKLJUČIVANJE LOKALNE ZAJEDNICE U ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA
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SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT AND LOCAL COMMUNITY INVOLVEMENT
(str.27-39)
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Fotis Kilipiris
Izvorni znanstveni članak
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ANALIZA NATJECATELJSKIH SNAGA: PRIMJER HOTELSKIH PODUZEĆA
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THE ANALYSIS OF COMPETITIVE FORCES: THE CASE OF HOTEL ENTERPRISES
(str.41-49)
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Anton Ogorelc, Boris Snoj, Ales Petejan
Izvorni znanstveni članak
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TEORIJSKA PITANJA O INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA RAČUNOVODSTVA OKOLIŠA U OBRAZOVNIM PROGRAMIMA ZA HOTELIJERSTVO
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THEORETICAL ISSUES ON ENVIRONMENTAL ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS IN HOSPITALITY EDUCATION
(str.51-64)
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Panayiotis Tahinakis, John Mylonakis, Nicolaos Protogeros
Izvorni znanstveni članak
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KOMUNIKACIJSKA GRAMATIKA U NASTAVI NJEMAČKOG JEZIKA TURISTIČKE STRUKE
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COMMUNICATICE GRAMMAR IN GERMAN LANGUAGE TEACHING IN TOURISM
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MITTEILUNGSGRAMMATIK IM UNTERRICHT DEUTSCH ALS FACHSPRACHE IM TOURISMUS
(str.65-78)
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Nevenka Blažević
Prethodno priopćenje
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THE ROLE OF QUALITY AND ECO-LABELLING SYSTEMS IN TOURIST DESTINATION BENCHMARKING (CASE STUDY: ISLAND OF CRES)
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ULOGA SUSTAVA KVALITETE I ECO-LABELLING SUSTAVA U BENCHMARKINGU TURISTIČKE DESTINACIJE (CASE STUDY «OTOK CRES»)
(str.79-92)
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Vinka Cetinski, Branko Juričić
Prethodno priopćenje
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BLOSSOMING OF THE SEA ON SEA BEACHES OF THE RIJEKA BAY
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CVJETANJE MORA NA MORSKIM PLAŽAMA RIJEČKOG ZALJEVA
(str.93-98)
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Rade Knežević, Dora Smolčić Jurdana, Dragan Magaš
Prethodno priopćenje
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TEHNIKE PREGOVARANJA U PRODAJI HOTELSKIH KAPACITETA
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NEGOTIATION TECHNIQUES IN SELLING HOTEL ROOMS
(str.99-110)
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Darko Lacmanović
Prethodno priopćenje
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BUSINESS INTELLIGENCE IN MAKING TOURISM ENTERPRISES COMPETITIVE
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BUSINESS INTELLIGENCE U FUNKCIJI OSTVARENJA KONKURENTNOSTI TURISTIČKIH PODUZEĆA
(str.111-119)
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Christian Stipanović
Prethodno priopćenje
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OBRAZOVANJE I IZOBRAZBA ZA POTREBE TURIZMA U GRČKOJ: KRITIČKA PROCJENA ULOGE VLADE I PRIVATNOG SEKTORA U PRUŽANJU OBRAZOVANJA I IZOBRAZBE ZA POTREBE HOTELIJERSTVA I/ILI TURIZMA
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TOURISM EDUCATION AND TRAINING IN GREECE: A CRITICAL ASSESS OF THE ROLE OF GOVERNMENT AND THE PRIVATE SECTOR IN THE PROVISION OF EDUCATION AND TRAINING FOR HOSPITALITY AND/OR TOURISM
(str.121-134)
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loannis Valachis
Prethodno priopćenje
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THE ROLE OF LEASING IN EU ECONOMY
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MJESTO LEASINGA U EKONOMIJI EU
(str.135-146)
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Ana Vizjak, Romina Alkier Radnić
Prethodno priopćenje
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DIE ROLLE DES NAUTISCHEN TOURISMUS IN DER TOURISMUS REPOSITIONIERUNG DES KOMITATS ISTRIEN
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ULOGA NAUTIČKOG TURIZMA U REPOZICIONIRANJU TURIZMA ISTARSKE ŽUPANIJE
(str.147-154)
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Daniela Gračan
Pregledni rad
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RISK MANAGEMENT THROUGH HEDGE FONDS
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UPRAVLJANJE RIZICIMA PUTEM HEDGE FONDOVA
(str.155-161)
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Vanja Ivanović, Vanja Vejzagić
Pregledni rad
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PRECONDITIONS TO FULLER CROATIAN INTEGRATION IN EU TOURISM
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PRETPOSTAVKE USPJEŠNIJEG UKLJUČIVANJA HRVATSKE U TURIZAM EU
(str.163-167)
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Romina Alkier Radnić
Pregledni rad
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INTEGRATION AND ADAPTATION OF ANGLICISMS IN GERMAN TEXTS IN THE FIELD OF HOTEL AND TOURISM INDUSTRY
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INTEGRATION UND ADAPTATION DER ANGLIZISMEN IN DEUTSCHEN FACHTEXTEN IM BEREICH DER HOTELLERIE UND TOURISMUS
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INTEGRACIJA I ADAPTACIJA ANGLIZAMA U NJEMAČKIM STRUČNIM TEKSTOVIMA IZ PODRUČJA HOTELIJERSTVA I TURIZMA
(str.169-176)
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Brigita Bosnar-Valkovic
Pregledni rad
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REVIEWERS
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REZENSENTEN
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RECENZENTI
(str.181-182)
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Ostalo
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