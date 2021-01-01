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Ljetopis socijalnog rada, Vol. 27 No. 3, 2020.

Datum izdavanja: travnja 2021.

Objavljen na Hrčku: 26. 4. 2021.
Sadržaj Puni tekst
Predgovor (str.379-380) hrvatskipdf 113 KB
Lucija Vejmelka, Vanja Branica, Maja Laklija
Ostalo 		 
RAZVOJ MODELA METODSKE SUPERVIZIJE U PODRUČJU SKRBI ZA DJECU (str.381-414) hrvatskipdf 778 KB
THE DEVELOPMENT OF THE METHOD SUPERVISION IN THE AREA OF CHILD WELFARE (str.381-414) engleskipdf 778 KB
Marina Ajduković
Pregledni rad 		 
ZNAČAJ ODNOSA STRUČNJAKA I KORISNIKA TE STRUČNIH POSTUPAKA U PREVENCIJI BJEGOVA MLADIH IZ ODGOJNIH USTANOVA (str.415-448) hrvatskipdf 680 KB
THE IMPORTANCE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CARE GIVERS AND BENEFICIARIES AND PROFESSIONAL INTERVENTIONS IN THE PREVENTION OF RUNAWAYS FROM RESIDENTIAL CARE (str.415-448)  
Gabrijela Ratkajec Gašević, Sanja Lampert, Ivana Maurović
Prethodno priopćenje 		 
UČINKOVITOST NAKNADA OPĆE SOCIJALNE POMOĆI I ULOGA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB U BORBI PROTIV SIROMAŠTVA (str.449-479) hrvatskipdf 768 KB
THE EFFICIENCY OF GENERAL SOCIAL ASSISTANCE BENEFITS AND THE ROLE OF SOCIAL WELFARE CENTERS IN COMBATING POVERTY (str.449-479)  
Martina Podobnik, Antun Ilijaš
Prethodno priopćenje 		 
ULOGA RODITELJSKOG PONAŠANJA I SAMOPOŠTOVANJA OCA I MAJKE U SAMOPOŠTOVANJU I SAMOKONTROLI DJEČAKA I DJEVOJČICA (str.481-503) hrvatskipdf 589 KB
THE ROLE OF PARENTAL BEHAVIOUR AND SELF-ESTEEM OF FATHER AND MOTHER ON SELF-ESTEEM AND SELFCONTROL OF BOYS AND GIRLS (str.481-503)  
Pia Martinić, Andrea Brajša Žganec
Prethodno priopćenje 		 
USPOREDBA STIGME PREMA DEPRESIVNIM OSOBAMA I VLASTITOJ DEPRESIJI KOD STUDENATA POMAGAČKIH I NEPOMAGAČKIH STRUKA (str.505-522) hrvatskipdf 557 KB
COMPARISON OF STIGMA TOWARDS DEPRESSIVE PERSONS AND SELF-STIGMA IN STUDENTS OF HELPING AND NON-HELPING PROFESSIONS (str.505-522)  
Silvija Ručević, Dalia Pribisalić
Izvorni znanstveni članak 		 
OD PREOKUPIRAJUĆEG VEZIVANJA DO DEPRESIJE: SERIJSKI MEDIJACIJSKI MODEL NA UZORKU ŽENA (str.523-542)  
FROM PREOCCUPIED ATTACHMENT TO DEPRESSION: SERIAL MEDIATION MODEL EFFECTS ON A SAMPLE OF WOMEN (str.523-542) engleskipdf 554 KB
Tatjana Stefanović Stanojević, Milica Tošić Radev, Aleksandra Bogdanović
Ostalo 		 
UTJECAJ RELIGIOZNOSTI I DUHOVNOSTI NA SVAKODNEVNU PRAKSU SOCIJALNIH RADNIKA (str.543-561)  
THE IMPACT OF RELIGION/SPIRITUALITY ON SOCIAL WORKERS’ DAILY PRACTICE (str.543-561) engleskipdf 593 KB
Chi Kin Kwan, Jerf W. K. Yeung, Chris Y. W. Kong
Ostalo 		 
RAZVOJ DJECE U ISTOSPOLNIM OBITELJIMA – ČINJENICE, PREDRASUDE I ULOGA DRUŠTVA (str.563-590) hrvatskipdf 650 KB
DEVELOPMENT OF CHILDREN IN SAME-SEX FAMILIES – FACTS, PREJUDICES AND THE ROLE OF SOCIETY (str.563-590)  
Sonja Patričević, Maja Ernečić
Stručni rad 		 
Prikaz knjige (str.591-594) hrvatskipdf 400 KB
Andrea Ćosić
Ostalo 		 
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