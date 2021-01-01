Ljetopis socijalnog rada, Vol. 27 No. 3, 2020.

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Predgovor
(str.379-380)
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Lucija Vejmelka, Vanja Branica, Maja Laklija
Ostalo
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RAZVOJ MODELA METODSKE SUPERVIZIJE U PODRUČJU SKRBI ZA DJECU
(str.381-414)
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THE DEVELOPMENT OF THE METHOD SUPERVISION IN THE AREA OF CHILD WELFARE
(str.381-414)
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Marina Ajduković
Pregledni rad
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ZNAČAJ ODNOSA STRUČNJAKA I KORISNIKA TE STRUČNIH POSTUPAKA U PREVENCIJI BJEGOVA MLADIH IZ ODGOJNIH USTANOVA
(str.415-448)
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THE IMPORTANCE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CARE GIVERS AND BENEFICIARIES AND PROFESSIONAL INTERVENTIONS IN THE PREVENTION OF RUNAWAYS FROM RESIDENTIAL CARE
(str.415-448)
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Gabrijela Ratkajec Gašević, Sanja Lampert, Ivana Maurović
Prethodno priopćenje
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UČINKOVITOST NAKNADA OPĆE SOCIJALNE POMOĆI I ULOGA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB U BORBI PROTIV SIROMAŠTVA
(str.449-479)
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THE EFFICIENCY OF GENERAL SOCIAL ASSISTANCE BENEFITS AND THE ROLE OF SOCIAL WELFARE CENTERS IN COMBATING POVERTY
(str.449-479)
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Martina Podobnik, Antun Ilijaš
Prethodno priopćenje
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ULOGA RODITELJSKOG PONAŠANJA I SAMOPOŠTOVANJA OCA I MAJKE U SAMOPOŠTOVANJU I SAMOKONTROLI DJEČAKA I DJEVOJČICA
(str.481-503)
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THE ROLE OF PARENTAL BEHAVIOUR AND SELF-ESTEEM OF FATHER AND MOTHER ON SELF-ESTEEM AND SELFCONTROL OF BOYS AND GIRLS
(str.481-503)
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Pia Martinić, Andrea Brajša Žganec
Prethodno priopćenje
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USPOREDBA STIGME PREMA DEPRESIVNIM OSOBAMA I VLASTITOJ DEPRESIJI KOD STUDENATA POMAGAČKIH I NEPOMAGAČKIH STRUKA
(str.505-522)
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COMPARISON OF STIGMA TOWARDS DEPRESSIVE PERSONS AND SELF-STIGMA IN STUDENTS OF HELPING AND NON-HELPING PROFESSIONS
(str.505-522)
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Silvija Ručević, Dalia Pribisalić
Izvorni znanstveni članak
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OD PREOKUPIRAJUĆEG VEZIVANJA DO DEPRESIJE: SERIJSKI MEDIJACIJSKI MODEL NA UZORKU ŽENA
(str.523-542)
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FROM PREOCCUPIED ATTACHMENT TO DEPRESSION: SERIAL MEDIATION MODEL EFFECTS ON A SAMPLE OF WOMEN
(str.523-542)
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Tatjana Stefanović Stanojević, Milica Tošić Radev, Aleksandra Bogdanović
Ostalo
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UTJECAJ RELIGIOZNOSTI I DUHOVNOSTI NA SVAKODNEVNU PRAKSU SOCIJALNIH RADNIKA
(str.543-561)
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THE IMPACT OF RELIGION/SPIRITUALITY ON SOCIAL WORKERS’ DAILY PRACTICE
(str.543-561)
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Chi Kin Kwan, Jerf W. K. Yeung, Chris Y. W. Kong
Ostalo
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RAZVOJ DJECE U ISTOSPOLNIM OBITELJIMA – ČINJENICE, PREDRASUDE I ULOGA DRUŠTVA
(str.563-590)
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DEVELOPMENT OF CHILDREN IN SAME-SEX FAMILIES – FACTS, PREJUDICES AND THE ROLE OF SOCIETY
(str.563-590)
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Sonja Patričević, Maja Ernečić
Stručni rad
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Prikaz knjige
(str.591-594)
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Andrea Ćosić
Ostalo
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