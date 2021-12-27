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Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin , Vol. No. 32, 2021.

  • Datum izdavanja: 27.12.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 28.12.2021.

Sadržaj

Puni tekst

DRUŠTVENA ODGOVORNOST U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U VLASNIŠTVU GRADA VARAŽDINA

 (str. 9-22)

MARIJAN CINGULA, DAMIRA KEČEK, IVAN ČEHOK
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 359kb

ANALIZA POSLOVNIH PROBLEMA MALIH I NEOVISNIH TRGOVACA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

 (str. 23-34)

IVICA ČREPINKO, DINKO PRIMORAC, GORAN KOZINA
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 464kb

DOPRINOS TEKSTILNE INDUSTRIJE SJEVEROZAPADNE HRVATSKE UČINKOVITOSTI UKUPNE TEKSTILNE INDUSTRIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

 (str. 35-57)

KRISTINA MARŠIĆ, ANICA HUNJET
Pregledni rad

hrvatski pdf 425kb

PRIMJENA OPTIMIZACIJE U ONLINE TRGOVANJU - PRIMJER PODUZEĆA U SJEVERNOJ HRVATSKOJ

 (str. 59-78)

KARLA GAŠPARIĆ, IVA GREGUREC, DAMIR DOBRINIĆ
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 593kb

VAŽNOST STRANIH RADNIKA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

 (str. 79-93)

DAJANA MARIA HORVAT
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 661kb

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE I KOMUNICIRANJE VOLONTERA U REALNOM I DIGITALNOM MEĐUNARODNOM OKRUŽENJU

 (str. 95-119)

VIOLETA VIDAČEK HAINŠ
Pregledni rad

hrvatski pdf 811kb

ERP SUSTAVI U MALIM PODUZEĆIMA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

 (str. 121-136)

SUZANA KEGLEVIĆ KOZJAK, TANJA ŠESTANJ-PERIĆ, MONIKA PEHARDA
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 438kb

PRIJENOS INTELEKTUALNOG KAPITALA I ZNANJA UNUTAR VITKE ORGANIZACIJE

 (str. 137-150)

TOMISLAV GLUHAK, IVINIĆ FABIO
Pregledni rad

hrvatski pdf 340kb

O IZVORIMA SLANE VODE KOD STUBICE I SLANJA PREMA ARHIVSKIM PODACIMA I TERENSKOM ISTRAŽIVANJU

 (str. 153-175)

SPOMENKA VLAHOVIĆ
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 5410kb

GIMNAZIJSKO UČENIČKO DRUŠTVO SVAČIĆ

 (str. 177-206)

SINIŠA HORVAT
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1582kb

ČISTA STRANKA PRAVA U VARAŽDINSKOM I LUDBREŠKOM KOTARU POČETKOM 20. STOLJEĆA

 (str. 207-240)

MISLAV GABELICA
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 628kb

MEĐIMURJE, MEĐIMORJE, MEĐUMURJE - PRILOG POZNAVANJU HORONIMA HRVATSKE TRADICIJSKE REGIJE

 (str. 241-255)

DANIJEL JUKOPILA
Pregledni rad

hrvatski pdf 1819kb

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