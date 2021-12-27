Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin , Vol. No. 32, 2021.
- Datum izdavanja: 27.12.2021.
- Objavljen na Hrčku: 28.12.2021.
Sadržaj
Puni tekst
DRUŠTVENA ODGOVORNOST U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U VLASNIŠTVU GRADA VARAŽDINA(str. 9-22)
MARIJAN CINGULA, DAMIRA KEČEK, IVAN ČEHOK
Izvorni znanstveni članak
ANALIZA POSLOVNIH PROBLEMA MALIH I NEOVISNIH TRGOVACA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI(str. 23-34)
IVICA ČREPINKO, DINKO PRIMORAC, GORAN KOZINA
Prethodno priopćenje
DOPRINOS TEKSTILNE INDUSTRIJE SJEVEROZAPADNE HRVATSKE UČINKOVITOSTI UKUPNE TEKSTILNE INDUSTRIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ(str. 35-57)
KRISTINA MARŠIĆ, ANICA HUNJET
Pregledni rad
PRIMJENA OPTIMIZACIJE U ONLINE TRGOVANJU - PRIMJER PODUZEĆA U SJEVERNOJ HRVATSKOJ(str. 59-78)
KARLA GAŠPARIĆ, IVA GREGUREC, DAMIR DOBRINIĆ
Izvorni znanstveni članak
VAŽNOST STRANIH RADNIKA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI(str. 79-93)
DAJANA MARIA HORVAT
Prethodno priopćenje
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE I KOMUNICIRANJE VOLONTERA U REALNOM I DIGITALNOM MEĐUNARODNOM OKRUŽENJU(str. 95-119)
VIOLETA VIDAČEK HAINŠ
Pregledni rad
ERP SUSTAVI U MALIM PODUZEĆIMA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE(str. 121-136)
SUZANA KEGLEVIĆ KOZJAK, TANJA ŠESTANJ-PERIĆ, MONIKA PEHARDA
Izvorni znanstveni članak
PRIJENOS INTELEKTUALNOG KAPITALA I ZNANJA UNUTAR VITKE ORGANIZACIJE(str. 137-150)
TOMISLAV GLUHAK, IVINIĆ FABIO
Pregledni rad
O IZVORIMA SLANE VODE KOD STUBICE I SLANJA PREMA ARHIVSKIM PODACIMA I TERENSKOM ISTRAŽIVANJU(str. 153-175)
SPOMENKA VLAHOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
GIMNAZIJSKO UČENIČKO DRUŠTVO SVAČIĆ(str. 177-206)
SINIŠA HORVAT
Izvorni znanstveni članak
ČISTA STRANKA PRAVA U VARAŽDINSKOM I LUDBREŠKOM KOTARU POČETKOM 20. STOLJEĆA(str. 207-240)
MISLAV GABELICA
Izvorni znanstveni članak
MEĐIMURJE, MEĐIMORJE, MEĐUMURJE - PRILOG POZNAVANJU HORONIMA HRVATSKE TRADICIJSKE REGIJE(str. 241-255)
DANIJEL JUKOPILA
Pregledni rad
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