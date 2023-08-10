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Acta medica Croatica : Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske , Vol. 76 No. 4, 2022.

  • Datum izdavanja: 10.08.2023.
  • Objavljen na Hrčku: 11.08.2023.

Sadržaj

Puni tekst

LUNG TRANSPLANTATION AT THE ZAGREB UNIVERSITY HOSPITAL CENTER, ZAGREB, CROATIA (str. 221-230)

engleski pdf 2250kb
TRANSPLANTACIJA PLUĆA U KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU ZAGREB U HRVATSKOJ (str. 230-230)

TOMISLAV KOPJAR, FEĐA DŽUBUR, DORIAN HIRŠL, GORAN MADŽARAC, ZORAN JANEVSKI, JASNA ŠPIČEK MACAN, SANJA KONOSIĆ, HRVOJE GAŠPAROVIĆ, MIROSLAV SAMARŽIJA
Izvorni znanstveni članak

PRECIPITIRAJUĆI ČIMBENICI I KLINIČKA OBILJEŽJA DIJABETIČKE KETOACIDOZE (str. 231-236)

hrvatski pdf 120kb
PRECIPITATING FACTORS AND CLINICAL FEATURES OF DIABETIC KETOACIDOSIS (str. 276-276)

NINO MATAS, ANJA BARAČ NEKIĆ, SANJA MLINARIĆ VRBICA, ANELA NOVAK, TATJANA BAČUN, IVAN FELDI, SVETOLIK SPASIĆ, ANTONELA ČOLIĆ, FRAN VRANDEČIĆ, KARIN ZIBAR TOMŠIĆ, DARKO KAŠTELAN, TINA DUŠEK
Izvorni znanstveni članak

POST-COVID-19 CONDITION IN SOLID ORGAN TRANSPLANT RECIPIENTS: A SINGLE-CENTER EXPERIENCE (str. 237-240)

engleski pdf 139kb
STANJE POST-COVID-19 U PRIMATELJA BUBREŽNOG PRESATKA: ISKUSTVO JEDNOG CENTRA (str. 276-276)

ŽELJKA JUREKOVIĆ, KSENIJA VUČUR ŠIMIĆ, LADA ZIBAR
Ostalo

THE EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY AND FITNESS LEVEL ON RETINAL MICROCIRCULATION (str. 241-246)

engleski pdf 639kb
UTJECAJ VJEŽBANJA I RAZINE OSPOSOBLJENOSTI NA MIKROCIRKULACIJU RETINE (str. 246-246)

FRANJO DREŽNJAK, IVAN MUSA, IRENA SESAR, ANITA PUŠIĆ SESAR, ANTONIO SESAR, RENATO PEJIĆ, FILIP GUNARIĆ, IVAN MERDŽO
Ostalo

USPOREDBA KOMPJUTORIZIRANOM TOMOGRAFIJOM VOĐENE PERKUTANE MIKROVALNE ABLACIJE I PARCIJALNE NEFREKTOMIJE U LIJEČENJU T1a STADIJA KARCINOMA BUBREGA (str. 247-254)

hrvatski pdf 604kb
COMPARISON OF PERCUTANEOUS MICROWAVE ABLATION GUIDED BY COMPUTER TOMOGRAPHY AND PARTIAL NEPHRECTOMY IN THE TREATMENT OF T1A STAGE OF RENAL CANCER (str. 254-254)

LUKA NOVOSEL, LADA LIJOVIĆ, VINKO VIDJAK
Ostalo

AN OVERVIEW OF FEMALE SEXUAL FUNCTION WITH PRESENTATION OF THE CROATIAN TRANSLATION OF THE FEMALE SEXUAL FUNCTION INDEX (str. 255-263)

engleski pdf 601kb
PREGLED ŽENSKE SPOLNE FUNKCIJE S PRIKAZOM HRVATSKOG PRIJEVODA INDEKSA ŽENSKE SPOLNE FUNKCIJE (str. 263-263)

IVA MILIĆ VRANJEŠ, MATKO ZELIĆ, JELENA JAKAB, DUBRAVKA SERTIĆ, SINIŠA ŠIJANOVIĆ, LADA ZIBAR
Pregledni rad

OBILJEŽJA, AUTOPROTUTIJELA I LIJEČENJE BOLESNIKA S AUTOIMUNOSNOM HEMOLITIČKOM ANEMIJOM (str. 265-271)

hrvatski pdf 124kb
CHARACTERISTICS, AUTOANTIBODIES AND TREATMENT OF PATIENTS WITH AUTOIMMUNE HAEMOLYTIC ANAEMIA (str. 271-271)

MIRELA RAOS, DRAŽEN PULANIĆ, SANJA MALJKOVIĆ, BRANKA GOLUBIĆ ĆEPULIĆ
Stručni rad

ENTEROBIUS VERMICULARIS FAMILY INFECTION DETECTED BY URINE SEDIMENT SCREENING (str. 273-276)

engleski pdf 1127kb
OBITELJSKA INFESTACIJA DJEČJOM GLISTOM ENTEROBIUS VERMICULARIS OTKRIVENA PREGLEDOM SEDIMENTA MOKRAĆE (str. 276-276)

IVANKA BATARILO, GORDANA MARAVIĆ-VLAHOVIČEK, BRANKA BEDENIĆ, MIA SLADE-VITKOVIĆ
Studija slučaja

MOGUĆNOSTI LIJEČENJA DEPRESIJE U PERIMENOPAUZALNOJ DOBI S OBZIROM NA RAZLIČITE ETIOLOŠKE ČIMBENIKE (str. 277-280)

hrvatski pdf 95kb
POSSIBILITIES OF DEPRESSION TREATMENT IN PERIMENOPAUSAL AGE CONCERNING VARIOUS ETIOLOGIC FACTORS (str. 280-280)

VALENTIN KORDIĆ, VANJA ĐURIČIĆ, ANDRIJANA ŠANTIĆ, SANDA ANTON, MIRJANA MIKULIĆ, DUNJA DEGMEČIĆ
Studija slučaja

AMANITA PHALLOIDES POISONING, EARLY ACTIVATED CHARCOAL PLUS N-ACETYL CYSTEINE TREATMENT: CASE REPORT ANDA BRIEF LITERATURE REVIEW (str. 281-287)

engleski pdf 635kb
OTROVANJE GLJIVOM AMANITA PHALLOIDES – RANO LIJEČENJE AKTIVNIM UGLJENOM I N-ACETIL CISTEINOM: PRIKAZ BOLESNIKA I KRATAK PREGLED LITERATURE (str. 287-287)

LOUI M. AL-HUSINAT, GIUSEPPE FERRARA, ALAMEEN ALSABBAH, ANTONELLA COTOIA, RENATA BECK
Studija slučaja

EUTHANASIA COMBINED WITH ORGAN DONATION: CURRENT STATUS AND CONCERNS (str. 289-291)

JADRANKA BUTUROVIĆ PONIKVAR
Pismo uredniku

engleski pdf 84kb

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