Acta medica Croatica : Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske , Vol. 76 No. 4, 2022.
- Datum izdavanja: 10.08.2023.
- Objavljen na Hrčku: 11.08.2023.
Sadržaj
Puni tekst
TOMISLAV KOPJAR, FEĐA DŽUBUR, DORIAN HIRŠL, GORAN MADŽARAC, ZORAN JANEVSKI, JASNA ŠPIČEK MACAN, SANJA KONOSIĆ, HRVOJE GAŠPAROVIĆ, MIROSLAV SAMARŽIJA
Izvorni znanstveni članak
NINO MATAS, ANJA BARAČ NEKIĆ, SANJA MLINARIĆ VRBICA, ANELA NOVAK, TATJANA BAČUN, IVAN FELDI, SVETOLIK SPASIĆ, ANTONELA ČOLIĆ, FRAN VRANDEČIĆ, KARIN ZIBAR TOMŠIĆ, DARKO KAŠTELAN, TINA DUŠEK
Izvorni znanstveni članak
ŽELJKA JUREKOVIĆ, KSENIJA VUČUR ŠIMIĆ, LADA ZIBAR
Ostalo
FRANJO DREŽNJAK, IVAN MUSA, IRENA SESAR, ANITA PUŠIĆ SESAR, ANTONIO SESAR, RENATO PEJIĆ, FILIP GUNARIĆ, IVAN MERDŽO
Ostalo
LUKA NOVOSEL, LADA LIJOVIĆ, VINKO VIDJAK
Ostalo
IVA MILIĆ VRANJEŠ, MATKO ZELIĆ, JELENA JAKAB, DUBRAVKA SERTIĆ, SINIŠA ŠIJANOVIĆ, LADA ZIBAR
Pregledni rad
MIRELA RAOS, DRAŽEN PULANIĆ, SANJA MALJKOVIĆ, BRANKA GOLUBIĆ ĆEPULIĆ
Stručni rad
IVANKA BATARILO, GORDANA MARAVIĆ-VLAHOVIČEK, BRANKA BEDENIĆ, MIA SLADE-VITKOVIĆ
Studija slučaja
VALENTIN KORDIĆ, VANJA ĐURIČIĆ, ANDRIJANA ŠANTIĆ, SANDA ANTON, MIRJANA MIKULIĆ, DUNJA DEGMEČIĆ
Studija slučaja
LOUI M. AL-HUSINAT, GIUSEPPE FERRARA, ALAMEEN ALSABBAH, ANTONELLA COTOIA, RENATA BECK
Studija slučaja
JADRANKA BUTUROVIĆ PONIKVAR
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