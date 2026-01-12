 Skoči na glavni sadržaj

Krmiva : Časopis o hranidbi životinja, proizvodnji i tehnologiji krme , Vol. 67 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 12.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 18.02.2026.

Sadržaj

Mogućnost uporabe herbe kamilice (Matricaria chamomilla L.) u hranidbi ovaca (str. 79-86)

hrvatski pdf 118kb
A possibility of using chamomile herbs (Matricaria chamomilla L.) in sheep feeding (str. 79-86)

Tatjana Jelen, Dejan Marenčić, Marijana Vrbančić Igrić, Goran Mikec, Lorena Botković
Izvorni znanstveni članak

Gospodarski i društveni izazovi u govedarskoj proizvodnji Republike Hrvatske od 1991. do 2024. godine (str. 87-98)

hrvatski pdf 248kb
Economic and social challenges in cattle production in the Republic of Croatia from 1991 to 2024 (str. 87-98)

Pero Mijić, Tina Bobić, Zdenko Ivkić, Ante Ivanković
Pregledni rad

Svinjogojska proizvodnja u Hrvatskoj – analiza stanja i perspektive (str. 99-109)

hrvatski pdf 729kb
Pig production in Croatia – analysis of situation and perspectives (str. 99-109)

Danijela Samac, Zoran Luković, Kristina Gvozdanović, Dubravko Škorput, Dalida Galović, Vladimir Margeta
Pregledni rad

Trendovi hrvatskog ovčarstva i kozarstva u posljednja tri desetljeća (str. 111-128)

hrvatski pdf 545kb
Trends in Croatian sheep and goat farming in the last three decades (str. 111-128)

Zvonko Antunović, Boro Mioč, Željka Klir Šalavardić, Josip Novoselec
Pregledni rad

Peradarska proizvodnja u Hrvatskoj – od devedesetih do danas (str. 123-129)

hrvatski pdf 82kb
Poultry production in the Republic of Croatia (str. 123-129)

Zlatko Janječić, Gordana Kralik, Zlata Kralik, Dalibor Bedeković
Pregledni rad

Konjogojstvo i konjički sport u Republici Hrvatskoj na početku XXI stoljeća (str. 137-146)

hrvatski pdf 268kb
Horse breeding and equestrian sport in the Republic of Croatia at the beginning of the 21st century (str. 137-146)

Mirjana Baban, Nidal Korabi, Nikica Prvanović Babić, Jelena Ramljak
Pregledni rad

Tušt (Portulaca oleracea L.): nova komponenta u stočnoj hrani (str. 147-156)

hrvatski pdf 203kb
Purslane (Portulaca olearcea l.): a new komponent in animal feed (str. 147-156)

Ana Aračić Grubač, Šimun Naletilić, Stipo Benak, Matija Domaćinović, Ivana Prakatur, Danijela Samac, Dalida Galović, Ljubica Pastuović
Pregledni rad

Proizvodnja i kvaliteta mlijeka holsteinsko-frizijske mliječne krave na farmi Maleševo u Sjevernoj Makedoniji (str. 157-163)

Milk production and quality of Holstein-Friesian dairy cows on the Maleshevo farm of North Macedonia (str. 157-163)

Goce Cilev, Fejzullah Fejzula, Sasho Stojanovski, Mimi Ristevski
Stručni rad

engleski pdf 114kb

