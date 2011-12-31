Anali za povijest odgoja , Vol. 10 No. 10, 2011.
- Datum izdavanja: 31.12.2011.
- Objavljen na Hrčku: 21.08.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Kazalo
Štefka Batinić
Uvodnik
Ivana Horbec, Vlasta Švoger
Pregledni rad
Magdalena Vrbanec
Izvorni znanstveni članak
Igor Radeka
Pregledni rad
Marijana Ivanković
Pregledni rad
Jasna Balaško
Pregledni rad
Kristina Gverić
Ostalo
Branka Manin
Recenzija, prikaz
Izabela Jakarić
Recenzija, prikaz
Sonja Gaćina Škalamera
Recenzija, prikaz
Marijana Ivanković
Recenzija, prikaz
Mia Prusina
Recenzija, prikaz
Ostalo
Posjeta: 0 *