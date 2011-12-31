 Skoči na glavni sadržaj

Anali za povijest odgoja , Vol. 10 No. 10, 2011.

  • Datum izdavanja: 31.12.2011.
  • Objavljen na Hrčku: 21.08.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Anali za povijest odgoja, vol. 10 [sadržaj] (str. 3-4)


Kazalo

hrvatski pdf 189kb
Riječ urednice (str. 5-5)

Štefka Batinić
Uvodnik

hrvatski pdf 214kb
Početak modernoga srednjeg školstva u Habsburškoj Monarhiji: Nastavni plan za gimnazije (1849.) (str. 7-15)

hrvatski pdf 281kb
Beginnings of Modern Secondary Education in the Habsburg Monarchy: Gymnasial Plan (1849) (str. 15-15)

Ivana Horbec, Vlasta Švoger
Pregledni rad

Obrazovanje učitelja u Čakovcu: povijesni, socijalni i pedagoški aspekti (1879.-1963.) (str. 17-56)

hrvatski pdf 524kb
Teacher Education in Čakovec: Historical, Social and Pedagogical Aspects (1879-1963) (str. 55-56)

Magdalena Vrbanec
Izvorni znanstveni članak

Muški preparandij u Arbanasima u školskim izvještajima (str. 57-69)

hrvatski pdf 302kb
The Preparandium for Male Teachers in Arbanasi in School Reports (str. 69-69)

Igor Radeka
Pregledni rad

O obrazovanju i odgoju na području Banske Hrvatske na temelju narativnih izvora iz druge polovine XVIII. i početkom XIX. stoljeća (str. 71-81)

hrvatski pdf 305kb
Educational System in the Second Half of the 18th and the Beginning of the 19th Century on the Territory of Croatia Proper (Banska Hrvatska) (str. 81-81)

Marijana Ivanković
Pregledni rad

Pučko školstvo u Zaboku od 1874. do 1914. godine (str. 83-117)

hrvatski pdf 1581kb
Public Education in Zabok from 1874 until 1914 (str. 114-115)

Jasna Balaško
Pregledni rad

Nacrt ustroja gimnazija i realnih škola u Austriji. Beč: Ministarstvo bogoštovlja i nastave, Tiskano u carsko-kraljevskoj Dvorskoj i državnoj tiskari, 1849. [s njemačkog prevela Vlasta Švoger] (str. 119-182)


Ostalo

hrvatski pdf 435kb
Izložbena i pedagoška djelatnost Hrvatskoga školskog muzeja u 2011. godini (str. 183-192)

Kristina Gverić
Ostalo

hrvatski pdf 10109kb
Škola škole : u povodu 80. obljetnice života prof. dr. sc. Valentina Puževskog. Uredio Vladimir Strugar. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2011. (str. 193-194)

Branka Manin
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 218kb
Kultura sjećanja : 1991. – povijesni lomovi i svladavanje prošlosti. Urednik Tihomir Cipek. Zagreb: Disput, 2011. (str. 194-199)

Izabela Jakarić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 234kb
Mato Lovrak. Uzvišeno zvanje. Mozaik knjiga, 2011. (str. 199-201)

Sonja Gaćina Škalamera
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 222kb
Marijana Hameršak. Pričalice: o povijesti djetinjstva i bajke. Zagreb: Algoritam,, 2011., 211 str. (str. 201-203)

Marijana Ivanković
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 225kb
Irena Jukić Pranjić i Jelena Bračun Filipović. Avantura u muzejima. Vodič kroz najzanimljivije hrvatske muzeje. Zagreb: Školska knjiga., 148 str. (str. 203-204)

Mia Prusina
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 221kb
Suradnici i autori Anala za povijest odgoja, vol. 10, 2011. (str. 205-205)


Ostalo

hrvatski pdf 186kb

Posjeta: 0 *