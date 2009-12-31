 Skoči na glavni sadržaj

Anali za povijest odgoja , Vol. 8 No. 8, 2009.

  • Datum izdavanja: 31.12.2009.
  • Objavljen na Hrčku: 22.08.2025.

Sadržaj

Anali za povijest odgoja, vol. 8 [sadržaj] (str. 3-5)


John Dewey: Pedagoška misao i praksa (uz 150. obljetnicu rođenja) (str. 7-17)

John Dewey: Pedagogical Thought and Practice (To Mark the 150th Birthday Anniversary) (str. 16-17)

Vlatko Previšić
Izvorni znanstveni članak

Prilozi za povijest odgoja i obrazovanja djece Roma u Hrvatskoj (str. 19-34)

Articles for the History of Education of Romani Children in Croatia (str. 34-34)

Neven Hrvatić
Izvorni znanstveni članak

Pokušaj osnivanja Oblasne gospodarske učiteljske škole u Križevcima 1928. godine (str. 35-61)

An Attempt to Establish a District Teacher School of Economics in Križevci in 1928 (str. 61-61)

Mira Kolar
Izvorni znanstveni članak

Fragments from the Teaching Work of Antun Radić (str. 78-78)

Fragmenti iz učiteljskog rada Antuna Radića (str. 63-78)

Vladimir Strugar
Pregledni rad

Nacionalni pokreti među slovenskim srednjoškolcima u 2. polovini 19. stoljeća (str. 79-92)

National Movements among Slovenian Secondary School Students in the 2nd half of the 19th Century (str. 91-92)

Monika Govekar-Okoliš
Pregledni rad

Doprinos pedagoškog časopisa Zora (1884. – 1889.) stručnom usavršavanju učitelja (str. 93-112)

Contribution of the Pedagogical Magazine Zora (1884 – 1889) to the Professional Training of Teachers (str. 112-112)

Smiljana Zrilić, Katarina Ivon, Slavica Vrsaljko
Pregledni rad

Dalmatinski pedagoški listovi i časopisi koji su izlazili u Šibeniku (str. 113-119)

Dalmatian Pedagogical Journals and Magazines Published in Šibenik (str. 119-119)

Ivo Perić
Pregledni rad

Razvoj privatnih škola u primarnom obrazovanju u Hrvatskoj (str. 121-136)

Development of Primary Education Private Schools in Croatia (str. 136-136)

Višnja Rajić
Pregledni rad

Zabavište družbe sv. Ćirila i Metoda u Lovranu (kronika) (str. 137-153)

Kindergarten of the Society of St. Cyril and Method in Lovran (Chronicle) (str. 153-153)

Manon Giron
Stručni rad

Prof. dr. sc. Ante Vukasović, znanstveni istraživač i pedagoški pisac (Prilog za biografi ju, uz 80. godišnjicu života i 60 godina pedagoškog djelovanja) (str. 155-171)

Ph. D. Ante Vukasović, Scientifi c Researcher and Pedagogical Writer – a Contribution to Biography, Marking his 80th Birthday and 60th Anniversary of his Pedagogical Work (str. 171-171)

Koraljka Posavec
Pregledni rad

Pedagoški profil prof. dr. Franceta Strmčnika (U povodu njegove osamdesete godine života) (str. 173-177)

Pedagogic Profi le Prof. France Strmčnik, Ph. D. (To Mark his 80th Birthday) (str. 177-177)

Mladen Tancer
Ostalo

Hrvatski muzeji u digitalnoj domeni: izvori za društvo znanja? (str. 179-198)

Croatian Museums in the Digital Domain: Sources for a Society of Knowledge? (str. 198-198)

Maja Šojat-Bikić
Izvorni znanstveni članak

Muzej u okolini kao mjesto doživljaja (str. 199-206)

Museum in a Community as a Sensation Spot

Hartmut Prasch
Esej

Pedagoški programi u Pokrajinskom muzeju Kočevje (str. 207-213)

Natalija Mihelčić
Ostalo

Izložbena i pedagoška djelatnost Hrvatskog školskog muzeja u 2008. godini (str. 215-221)

Kristina Gverić
Ostalo

Međunarodno znanstveno savjetovanje Pedagoški koncepti između prošlosti i budućnosti, Maribor, 16. – 18. 10. 2008. (str. 223-225)

Edvard Protner, Johanna Hopfner
Vijest

Josip Markovac i Valentin Puževski. Ante Vukasović : životno djelo i bibliografi ja. Zagreb : Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ... [et al.], 2009. (str. 227-228)

Štefka Batinić
Recenzija, prikaz

Klaus Prange. Schlüsselwerke der Pädagogik. Band 1: Von Plato bis Hegel. Band 2: Von Fröbel bis Luhman. Stuttgart : Kohlhammer, 2008. i 2009. (str. 229-231)

Marko Paklečić
Recenzija, prikaz

Pädagogische und kulturelle Strömungen in der k. und. k. Monarchie : Lebensreform, Herbartianismus und reformpädagogische Bewegungen. Ur. Johanna Hopfner i András Németh. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2008. (str. 232-234)

Štefka Batinić
Recenzija, prikaz

Vodič kroz arhivske zbirke i fondove Državnog arhiva u Zagrebu. 1. sv. Zagreb : Državni arhiv u Zagrebu, 2008. (str. 234-236)

Sonja Gaćina Škalamera
Recenzija, prikaz

Iskra Iveljić. Očevi i sinovi – privredna elita Zagreba u drugoj polovici 19. stoljeća. Zagreb: Leycam International, 2007. (str. 236-238)

Ana Krsnik
Uvodnik

Doprinosi Iva Perića povijesti školstva i pedagogije (str. 239-245)

hrvatski pdf 97kb
Contributions of Ivo Perić to the History of Education and Pedagogy (str. 245-245)

Nevio Šetić
Bibliografija

Suradnici i autori Anala za povijest odgoja, Vol. 8, 2009 (str. 246-246)


Ostalo

