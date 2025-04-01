 Skoči na glavni sadržaj

Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika , Vol. 72 No. 2-3, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.04.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 05.09.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. 40-40)

Uredništvo Jezika
Kazalo

hrvatski pdf 931kb
Muke Stjepana Babića oko općejezikoslovnoga tumačenja posebnosti hrvatskoga jezika ‒ opća razmatranja uz jedan Babićev članak (str. 41-55)

hrvatski pdf 355kb
Die Mühen von Stjepan Babić um eine allgemeinsprachwissenschaftliche Erklärung der Besonderheit der kroatischen Sprache (str. 41-55)

Leopold Auburger
Izvorni znanstveni članak

Vrijeme išće promjene u opisu normativnih priručnika (str. 55-61)

hrvatski pdf 309kb
Time Calls for Change in the Description of Normative Textbooks (str. 55-61)

Artur Bagdasarov
Pregledni rad

Odstupanja od pravopisne norme u bilježenju vokativa (str. 61-70)

hrvatski pdf 334kb
Deviations from the Orthographic Norm in Writing Vocatives

Alen Orlić
Uvodnik

Stilističke zabilježbe u poeziji Gorana Filipija (str. 70-75)

hrvatski pdf 277kb
Stylistical Notes in the Poetry of Goran Filipi

Valter Milovan
Uvodnik

Od jugoslavenske arhivske terminologije do suvremenog hrvatskoga arhivskoga nazivlja (str. 75-90)

hrvatski pdf 353kb
From Yugoslav Archival Terminology to Contemporary Croatian Archival Terminology

Anamarija Pupić-Bakarač, Borut Gulič
Pregledni rad

Sufiksi -ić, -ač u slengu (str. 90-96)

hrvatski pdf 286kb
The Suffixes -ić, -āč in slang

Lidija Bogović, Sanja Vulić
Pregledni rad

Plovopis, čvornik, uglednina (str. 96-100)

Sanda Ham
Stručni rad

hrvatski pdf 422kb
Govor na dodjeli Šreterove nagrade za riječ čvornik (str. 100-101)

Martina Šarić
Stručni rad

hrvatski pdf 350kb
Govor na dodjeli Šreterove nagrade za riječ uglednina (str. 101-102)

Juraj Borić
Stručni rad

hrvatski pdf 353kb
O tvorbenoj valjanosti i nevaljanosti novopredloženih riječi (str. 102-106)

Marko Kovačić
Stručni rad

hrvatski pdf 256kb
Osijek, Osiječe ili Osječe? (str. 106-107)

Sanda Ham
Uvodnik

hrvatski pdf 225kb
Svoj u besubjektnoj rečenici (str. 107-109)

Sanda Ham
Stručni rad

hrvatski pdf 256kb
Jezična srodnost i kriterij razumljivosti u prevođenju (str. 109-111)

Artur Bagdasarov
Stručni rad

hrvatski pdf 277kb
Netočnosti o Kašićevu Ritualu rimskom (str. 111-114)

Petar Bašić
Uvodnik

hrvatski pdf 270kb
Od postelje do kreveta (str. 114-116)

Helena Dragić
Stručni rad

hrvatski pdf 407kb
Riječi u vrtiću (str. 116-118)

Katarina Aladrović Slovaček
Uvodnik

hrvatski pdf 299kb
Drugi Dani Stjepana Babića (str. 118-120)

Jasna Šego
Stručni rad

hrvatski pdf 377kb

Posjeta: 0 *