Journal of Central European Agriculture , Vol. 26 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 22.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.09.2025.

Response to an estradiol-based fixed-time artificial insemination (FTAI) protocol in postpartum beef cows: interaction between the ovulatory inductor and the genotype (str. 564-572)

Cyndi G. HERNÁNDEZ-CORONADO, Rene C. CALDERÓN-ROBLES, Ana María ROSALESTORRES, Ricardo FAUSTINO-CARMONA, Adrián GUZMÁN-SÁNCHEZ
Izvorni znanstveni članak

Fermented milks with the addition of flour from cultivated rosehip (str. 573-591)

Ферментирали млека с добавка на брашно от култивирана шипка (str. 573-591)

Mihaela IVANOVA, Ira TANEVA, Petya BOYANOVA, Maria ZHEKOVA-KALAYDZHIEVA, Charles DIONE, Petya IVANOVA
Izvorni znanstveni članak

Effects of the inclusion of crude palm oil and palm kernel meal on broiler performance and chicken meat texture (str. 592-605)

Wan Nooraida WAN MOHAMED, Abidah MD NOH, Nur Atikah IBRAHIM, Saminathan MOOKIAH
Izvorni znanstveni članak

Chestnut tannin and chestnut tannin-soy protein isolate complex differently influence fecal Escherichia coli count, immune system, caecum fermentation and meat oxidative susceptibility in broiler chickens (str. 606-617)

Tanin kestena i kompleks tanina kestena i proteinskog izolata soje imaju različit utjecaj na broj Escherichia coli, imunosni sustav, fermentaciju u cekumu i oksidaciju u tkivima pilića brojlera (str. 606-617)

Kristina STARČEVIĆ, Liča LOZICA, Sunčica SERTIĆ, Ivana SABOLEK, Slavko ŽUŽUL, Željko GOTTSTEIN, Emanuel BUDICIN, Diana BROZIĆ, Maksimiljan BRUS, Tomislav MAŠEK
Izvorni znanstveni članak

Application of organic fertilizers as supplement to improve the yield and content indicators of maize (str. 618-628)

Kiegészítő szerves trágyák alkalmazása a kukorica termésmennyiségének és minőségének javítása érdekében (str. 618-625)

Ariel TÓTH, Zoltán TÓTH
Izvorni znanstveni članak

Maize leaf greenness and yield differential response to the biostimulating effect of Bacillus simplex under irrigation (str. 626-633)

Bacillus simplex biostimuláns hatása a kukorica levélzöldességére és termésére öntözött körülmények között (str. 626-633)

Akasairi OCWA, Brian SSEMUGENZE, Csaba BOJTOR, Árpád ILLÉS, Ronald KUUNYA, Latif Aisu OKIRIA, Tamás RÁTONYI, Endre HARSÁNYI
Izvorni znanstveni članak

Effects of cadmium, copper, and zinc on germination and post-germination growth of chia seeds (str. 634-643)

Ilyass KICHCHOU, Khalid IDAHMED, Saad FAROUK, Cherkaoui EL MODAFAR, Abdelghani CHAKHCHAR
Izvorni znanstveni članak

Mustard seed cultivation processing and quality assessment: preliminary research in Croatia (str. 644-655)

Dorada sjemena gorušice i ocjena kvalitete: preliminarno istraživanje u Hrvatskoj (str. 644-655)

Ana MATIN, Karlo ŠPELIĆ, Jasmina RANILOVIĆ, Ivica KISIĆ, Luka BREZINŠČAK, Božidar MATIN, Vanja JURIŠIĆ, Ivan BRANDIĆ
Izvorni znanstveni članak

Anti-nutrient properties of different potato (Solanum tuberosum L.) and physicochemical properties of their extracted starches (str. 656-666)

Abdul Rabbi MREDUL, Munir Ibn MAHIN, Md. Harun-Ar RASHID, Md. Bellal HOSSAIN, Md. Abdur RAHIM
Izvorni znanstveni članak

Microorganisms on granular fertilizers and prospects of their application as PGPM (str. 667-679)

Tetiana SASINA, Vitalii VOLKOGON, Anatolii MOSKALENKO, Liubov SHEVCHENKO, Svitlana DIMOVA, Kateryna VOLKOGON
Izvorni znanstveni članak

Natural preservation techniques: using essential oils to extend the shelf life of cherry tomatoes (str. 680-693)

Prirodne tehnike očuvanja: primjena eteričnih ulja za produljenje trajanja svježine cherry rajčica (str. 680-693)

Elena PETROVIĆ, Tamara SIBER, Jasenka ĆOSIĆ, Karolina VRANDEČIĆ
Izvorni znanstveni članak

Genetic diversity of host-pathogen and breeding for resistance to Venturia inaequalis Cooke (Wint.): a review (str. 694-709)

Diversitatea genetică gazdă-parazit și ameliorarea pentru rezistența la rapănul mărului – Venturia inaequalis Cooke (Wint.): sinteză (str. 694-709)

Georgeta Maria GUZU, Ioan ZAGRAI, Monica HÂRŢA, Orsolya BORSAI, Luminița Antonela ZAGRAI, Smaranda Doina ROȘU MAREȘ, Zsolt ILYEFALVI-JAKAB, Claudiu MOLDOVAN, Anca Maria CHIOREAN, Mirela Irina CORDEA
Pregledni rad

The reliability of wine sensory analysis results tested by different correlation models: the example of the impact of SARS-CoV-2 virus infection (str. 710-719)

Testiranje pouzdanosti rezultata senzornih ispitivanja vina različitim korelacijskim modelima: primjer utjecaja infekcije SARS-CoV-2 virusom (str. 710-719)

Ivana ALPEZA, Nina BULJEVIĆ, Ivan BUDIMIR
Izvorni znanstveni članak

Productivity and allelopathy of nine milk thistle (Silybum marianum) biotypes in weedy and weed-free conditions (str. 720-732)

Athanassia TSIAOUSI, Ioannis VASILAKOGLOU, Kico DHIMA
Izvorni znanstveni članak

Potential of tiger nuts (Cyperus esculentus L.) as a functional food: nutritional composition, health-promoting properties, utilization, and contributions to sustainable agriculture (str. 733-748)

Potenciál tigrích orechov (Cyperus esculentus L.) ako funkčnej potraviny: nutričné zloženie, zdraviu prospešné vlastnosti, využitie a prínos k trvalo udržateľnému poľnohospodárstvu (str. 733-748)

Dominika LENICKÁ, Katarína FATRCOVÁ ŠRAMKOVÁ, Eva KOVÁČIKOVÁ, Branislav GÁLIK, Klaudia TOMÁŠOVÁ, Martyna BŁASZCZYK-ALTMAN, Martin PRČÍK, Vladimíra BELLA, Yuxiao HUAI, Peijian SUN, Zuzana KŇAŽICKÁ
Pregledni rad

Chromium accumulation in Croatian wild edible mushrooms: an ecological and dietary risk assessment (str. 749-762)

Akumulacija kroma u samoniklim jestivim saprotrofnim gljivama u Hrvatskoj: ekološka i prehrambena procjena rizika (str. 749-762)

Ivan ŠIRIĆ, Lovro BARLEK, Boro MIOČ, Damir MIHANOVIĆ, Sami ABOU FAYSSAL, Pankaj KUMAR
Izvorni znanstveni članak

Influence of speed and angle of spraying on area coverage and drift in the potato production (str. 763-771)

Utjecaj brzine i kuta prskanja na pokrivenost tretirane površine i zanošenje u proizvodnji krumpira (str. 763-771)

Vlado KUŠEC, Igor KOVAČEV, Nikola BILANDŽIJA, Ivan BRANDIĆ
Izvorni znanstveni članak

Potentially toxic elements (As, Cu, Pb and Zn) in former vineyard soils under olive groves and natural vegetation (str. 772-784)

Potencijalno toksični elementi (As, Cu, Pb and Zn) u bivšim vinogradarskim tlima pod maslinicima i prirodnom vegetacijom (str. 772-784)

Aleksandra BENSA, Nikolina JURKOVIĆ BALOG, Katarina MATAN, Aleksandra PERČIN
Izvorni znanstveni članak

Member States΄ choices in CAP direct payments 2023-2027 (str. 785-800)

Samantha TESTA, Attilio COLETTA, Salvatore ANNUNZIATA, Simone SEVERINI
Izvorni znanstveni članak

Methodology for additional ranking of agricultural areas with natural constraints - Bosnia and Herzegovina case study (str. 801-811)

Željko VAŠKO, Marko IVANKOVIĆ, Suzana MADŽARIĆ, Nemanja JALIĆ
Izvorni znanstveni članak

ICT and e-government in agricultural development: A European perspective with insights from the Western Balkans (a case study of Albania) (str. 812-824)

Anila BOSHNJAKU, Endri PLASARI, Arben KAMBO, Irena FATA
Izvorni znanstveni članak

