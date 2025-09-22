 Skoči na glavni sadržaj

Mathematical Communications , Vol. 30 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 22.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 22.09.2025.

Sadržaj

Orthogonality relations for Poincaré series (str. 161-169)

Sonja Žunar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 383kb
On the Diophantine equation \(F_{n}^{2}+F_{m}^{2}=2^{\alpha}\) (str. 171-177)

Ga-Hyun Jeong, Poo-Sung Park
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 310kb
Uniqueness of addition in Lie algebras revisited (str. 179-189)

Ivan Arzhantsev
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 377kb
An efficient robust computational method for solving Black-Scholes PDEs (str. 191-205)

Saurabh Bansal, Natesan Srinivasan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1213kb
New iterative algorithms for signal approximation by using frames in a Hilbert space (str. 207-219)

Hassan Jamali, Reza Pourkani
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 779kb
Terminal digits under Zeckendorf expansion (str. 221-229)

Sungkon Chang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 341kb
Moderate deviation principles for the weighted sums of random variables with a special form (str. 231-241)

Qian Du, Yu Miao
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 347kb
Single-layer Laguerre neural network model for solving Lane-Emden-Fowler type equations (str. 243-258)

Sena Nur Kurmanç, Muttalip Özavşar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 580kb
Integer grids as integer sequences generators (str. 259-264)

Biserka Kolarec
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 298kb

