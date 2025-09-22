Mathematical Communications , Vol. 30 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 22.09.2025.
- Objavljen na Hrčku: 22.09.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Sonja Žunar
Izvorni znanstveni članak
Ga-Hyun Jeong, Poo-Sung Park
Izvorni znanstveni članak
Ivan Arzhantsev
Izvorni znanstveni članak
Saurabh Bansal, Natesan Srinivasan
Izvorni znanstveni članak
Hassan Jamali, Reza Pourkani
Izvorni znanstveni članak
Sungkon Chang
Izvorni znanstveni članak
Qian Du, Yu Miao
Izvorni znanstveni članak
Sena Nur Kurmanç, Muttalip Özavşar
Izvorni znanstveni članak
Biserka Kolarec
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *