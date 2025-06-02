Politehnika i dizajn , Vol. 12 No. 4, 2024.
- Datum izdavanja: 02.06.2025.
- Objavljen na Hrčku: 24.09.2025.
Ivan Dolibašić, Željko Lebo, Časlav Dunović, Ivan Lebo
Stručni rad
Ivana Špiranec, Luka Ćurković
Stručni rad
Joško Lozić, Katerina Fotova Čiković, Lucija Bačić
Stručni rad
Ivan Simetić, Ener Špada, Dean Ivančić, Deni Vale
Stručni rad
Edmond Krusha, Marijan Čančarević, Ivica Čulina
Stručni rad
Jure Galić, Martina Huljev, Donka Würth, Mario Dolovčak
Stručni rad
Nataša Uzelac
Stručni rad
Branko Nađ, Nikola Mrvac, Vladislav Brkić
Stručni rad
Tin Popović
Stručni rad
