Politehnika i dizajn , Vol. 12 No. 4, 2024.

  • Datum izdavanja: 02.06.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 24.09.2025.

PRILAGODBA POSTOJEĆE GEOMETRIJE KOLOSIJEKA PRILIKOM UGRADNJE ŽELJEZNIČKOG ČELIČNOG PROVIZORIJA NA ŽELJEZNIČKOJ PRUZI M604 OŠTARIJE – KNIN – SPLIT (str. 245-256)

ADAPTATION OF EXISTING TRACK GEOMETRY DURING THE INSTALLATION OF A TEMPORARY STEEL RAILWAY BRIDGE ON THE M604 OŠTARIJE – KNIN – SPLIT RAILWAY LINE (str. 245-256)

Ivan Dolibašić, Željko Lebo, Časlav Dunović, Ivan Lebo
Stručni rad

EPONYMS – WHAT IS HIDDEN BEHIND THE TERM? (str. 257-262)

EPONIMI – ŠTO SE KRIJE IZA NAZIVA? (str. 257-262)

Ivana Špiranec, Luka Ćurković
Stručni rad

THE IMPACT OF COVID 19 PANDEMIC ON BUSINESS RESULT OF THE TIK TOK PLATFORM (str. 263-271)

UTJECAJ PANDEMIJE COVID 19 NA POSLOVNI REZULTAT PLATFORME TIK TOK (str. 263-271)

Joško Lozić, Katerina Fotova Čiković, Lucija Bačić
Stručni rad

CALCULATION OF MECHANICAL WEAR OF MATERIAL DURING SAMPLE PREPARATION FOR METALLOGRAPHIC ANALYSIS (str. 272-279)

IZRAČUN MEHANIČKOG TROŠENJA MATERIJALA PRILIKOM PRIPREME UZORAKA ZA METALOGRAFSKU ANALIZU (str. 272-279)

Ivan Simetić, Ener Špada, Dean Ivančić, Deni Vale
Stručni rad

EULER AND PICARD METHODS FOR SOLVING FIRST-ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS – CLASSICAL AND SOFTWARE-BASED (str. 280-285)

Edmond Krusha, Marijan Čančarević, Ivica Čulina
Stručni rad

SANACIJA GRADSKOG MUZEJA JASTREBARSKO (str. 286-293)

RENOVATION OF THE JASTREBARSKO CITY MUSEUM (str. 286-293)

Jure Galić, Martina Huljev, Donka Würth, Mario Dolovčak
Stručni rad

THE IMPORTANCE OF CAREER SELF-MANAGEMENT: STRATEGIES AND OUTCOMES FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT (str. 294-302)

VAŽNOST KARIJERNOG SAMOUPRAVLJANJA: STRATEGIJE I UČINCI NA PROFESIONALNI RAZVOJ (str. 294-302)

Nataša Uzelac
Stručni rad

ASTROPHOTOGRAPHY AS A WINDOW INTO INFINITY: DISCOVERING THE WONDERS OF THE UNIVERSE THROUGH THE LENS (str. 303-310)

ASTROFOTOGRAFIJA KAO PROZOR U BESKONAČNOST: OTKRIVANJE ČUDA SVEMIRA KROZ OBJEKTIV (str. 303-310)

Branko Nađ, Nikola Mrvac, Vladislav Brkić
Stručni rad

BALANCING COST, SPEED AND RELEVANCE IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS FOR TOURISM (str. 311-320)

USKLAĐIVANJE TROŠKA, BRZINE I RELEVANTNOSTI U SUSTAVIMA UMJETNE INTELIGENCIJE ZA TURIZAM (str. 311-320)

Tin Popović
Stručni rad

