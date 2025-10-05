 Skoči na glavni sadržaj

Pomorski zbornik , Vol. Special edition No. 6, 2025.

  • Datum izdavanja: 05.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 06.10.2025.

Sadržaj

Uvodnik (str. 1-16)


Uvodnik

Od vizije očuvanja i revitalizacije pomorske, ribarske i brodograđevne baštine do njezine realizacije na Kvarneru i u Istri (str. 19-47)

Robert Mohović
Izlaganje sa skupa

Kako se čuva pomorska baština na hrvatskom Jadranu? Ekomuzeji i interpretacijski centri kao baštinske prakse 21. stoljeća (str. 49-60)

Tamara Nikolić Đerić
Izlaganje sa skupa

Prepoznavanje i očuvanje nematerijalne pomorske baštine (str. 61-67)

Tea Perinčić
Izlaganje sa skupa

Pomorska baština kao turistički potencijal – Kvarner Maritime Heritage (str. 69-76)

Turistička zajednica Kvarnera
Izlaganje sa skupa

Kuća lovranskega guca (str. 79-85)

Zvijezdana Klobučar Filčić
Izlaganje sa skupa

Ekomuzej Mošćenička Draga - Štorija od mora - Kuća od mora (str. 87-109)

Robert Mohović
Izlaganje sa skupa

Krčka jedra (str. 111-129)

Nedeljko Dunato
Izlaganje sa skupa

DUBoak - Interpretacijski centar maritimne baštine (str. 131-138)

Toni Kraljić
Izlaganje sa skupa

Interpretacijski centar Čovik i more - očuvanje i promocija ribarske i pomorske baštine Lopara (str. 139-152)

Marija Marinković
Izlaganje sa skupa

Interpretacijski centar Ribarska kuća Klenovica (str. 153-158)

Valentina Preni
Uvodnik

Interpretacijski centar, ribarska baština, Klenovica, LAGUR Tunera, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (str. 159-166)

Jelena Dunato
Izlaganje sa skupa

Kuća od 5 dolori Interpretacijski centar Mario J. Puratić (str. 167-176)

Ozana Ursić, Vedran Kasap
Izlaganje sa skupa

Muzej Grada Crikvenice - doprinos očuvanju pomorske baštine (str. 179-188)

Silvija Huljina
Izlaganje sa skupa

Muzej betinske drvene brodogradnje: model očuvanja i interpretacije pomorske baštine (str. 189-198)

Kate Šikić Čubrić
Izlaganje sa skupa

Pomorska zbirka Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru (str. 199-207)

Marijana Dlačić
Izlaganje sa skupa

Očuvanje i interpretacija pomorske baštine u radu Muzeja grada Umaga (str. 209-226)

Biljana Bojić, Barbara Crnobori
Izlaganje sa skupa

Ribarski muzej u Vrboskoj - pionirski poduhvat u zaštiti ribarske baštine Jadrana (str. 227-240)

Marija Plenković, Duje Dorotka
Izlaganje sa skupa

Sto godina muzejske djelatnosti u Biogradu na Moru (str. 241-248)

Draženko Samardžić
Izlaganje sa skupa

Kvarnerski festival mora i pomorske tradicije FIUMARE – model organizacije festivala pomorske baštine (str. 251-268)

Jakov Karmelić
Izlaganje sa skupa

Bilješka o Latinskom idru (str. 269-292)

Vladimir Skračić
Izlaganje sa skupa

Betinska gajeta - tradicija koja živi u zajednici Brodogradnja kroz povijest (str. 293-303)

Marinka Fržop
Izlaganje sa skupa

Falkuša Comeza-Lisboa - brod iz UNESCO-ova Geoparka Viški arhipelag - Trideset godina svjetske promocije hrvatske maritimne baštine (str. 305-320)

Joško Božanić
Izlaganje sa skupa

Radionice za očuvanje tradicionalnih alata, zanata i običaja „Barake Palagruzone“ (str. 321-333)

Miro Cvitković
Izlaganje sa skupa

Introduction (str. 335-344)


Uvodnik

From the vision of preserving and revitalizing the maritime, fishing and shipbuilding heritage to its implementation in Kvarner and Istria (str. 347-377)

Robert Mohović
Izlaganje sa skupa

How to preserve the maritime heritage on the Croatian Adriatic? Ecomuseums and interpretation centers as 21st century heritage practice (str. 379-390)

Tamara Nikolić Đerić
Izlaganje sa skupa

Recognizing and preserving intangible maritime heritage (str. 391-398)

Tea Perinčić
Izlaganje sa skupa

Maritime heritage as tourism potential – Kvarner Maritime Heritage (str. 399-406)

Kvarner Tourist Board
Izlaganje sa skupa

Abstracts of the Conference on the preservation and revitalization of maritime heritage (str. 407-435)

Conferece Abstracts
Sažetak sa skupa

Karta hrvatske obale Jadrana s ustanovama i centrima prezentacije pomorske baštine (str. 433-435)

Karta hrvatske obale Jadrana
Ostalo

