Pomorski zbornik , Vol. Special edition No. 6, 2025.
- Datum izdavanja: 05.10.2025.
- Objavljen na Hrčku: 06.10.2025.
Sadržaj
Uvodnik
Robert Mohović
Izlaganje sa skupa
Tamara Nikolić Đerić
Izlaganje sa skupa
Tea Perinčić
Izlaganje sa skupa
Turistička zajednica Kvarnera
Izlaganje sa skupa
Zvijezdana Klobučar Filčić
Izlaganje sa skupa
Robert Mohović
Izlaganje sa skupa
Nedeljko Dunato
Izlaganje sa skupa
Toni Kraljić
Izlaganje sa skupa
Marija Marinković
Izlaganje sa skupa
Valentina Preni
Uvodnik
Jelena Dunato
Izlaganje sa skupa
Ozana Ursić, Vedran Kasap
Izlaganje sa skupa
Silvija Huljina
Izlaganje sa skupa
Kate Šikić Čubrić
Izlaganje sa skupa
Marijana Dlačić
Izlaganje sa skupa
Biljana Bojić, Barbara Crnobori
Izlaganje sa skupa
Marija Plenković, Duje Dorotka
Izlaganje sa skupa
Draženko Samardžić
Izlaganje sa skupa
Jakov Karmelić
Izlaganje sa skupa
Vladimir Skračić
Izlaganje sa skupa
Marinka Fržop
Izlaganje sa skupa
Joško Božanić
Izlaganje sa skupa
Miro Cvitković
Izlaganje sa skupa
Karta hrvatske obale Jadrana
Ostalo
