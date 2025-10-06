 Skoči na glavni sadržaj

Tranzicija , Vol. 26 No. 53, 2025.

  • Datum izdavanja: 06.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 06.10.2025.

Sadržaj

Puni tekst

ANALIZA JAVNOG DUGA I FISKALNE ODRŽIVOSTI BOSNE I HERCEGOVINE (str. 1-24)

hrvatski pdf 1516kb
ANALYSIS OF PUBLIC DEBT AND FISCAL SUSTAINABILITY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA (str. 1-24)

Jasmina Hurić
Pregledni rad

MJERENJE POSLOVNIH PERFORMANSI: BALANCED SCORECARD (str. 1-11)

hrvatski pdf 644kb
MEASURING BUSINESS PERFORMANCE: THE BALANCED SCORECARD (str. 1-11)

Admir Čavalić, Nina Terzić, Sabina Čavalić
Pregledni rad

ULOGA I PRIMJENA UMJETNE INTELIGENCIJE U MARKETINGU SA POSEBNIM OSVRTOM NA MARKETING KOMUNIKACIJU (str. 1-20)

hrvatski pdf 557kb
ROLE AND APPLICATONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MARKETING WITH A SPECIAL FOCUS ON MARKETING COMMUNICATION (str. 1-20)

Zijad Lugavić, Eldina Čustović, Azra Sejranić, Adnan Lugavić
Pregledni rad

REORGANIZACIJA STEČAJNOG DUŽNIKA U STEČAJNOM POSTUPKU (str. 1-21)

hrvatski pdf 806kb
REORGANIZATION OF THE BANKRUPTCY DEBTOR IN BANKRUPTCY PROCEEDINGS (str. 1-21)

Božo Vukoja, Matea Antonela Vukoja, Mirsada Murtić
Pregledni rad

engleski pdf 806kb
DIGITALIZACIJA POSLOVNIH PROCESA U BANKARSKOJ INDUSTRIJI U BIH – ŠANSE ILI PRIJETNJE? (str. 1-20)

hrvatski pdf 835kb
DIGITALISATION OF BUSINESS PROCESSES IN THE BIH BANKING INDUSTRY – OPPORTUNITIES OR THREATS? (str. 1-20)

Adem Abdić, Ademir Abdić, Adnan Rovčanin, Fahir Kanlić
Pregledni rad

engleski pdf 835kb
PROMJENA PARADIGME “VRIJEDNOSTI ZA DIONIČARE (str. 1-9)

hrvatski pdf 567kb
A CHANGE OF THE "SHAREHOLDER VALUE" PARADIGM (str. 1-9)

Džafer Alibegović
Pregledni rad

RAČUNOVODSTVENI IZAZOVI I PRILIKE U INTEGRACIJI ESG KRITERIJA U CIRKULARNOJ EKONOMIJI: PUT KA ODRŽIVOJ BUDUĆNOSTI (str. 1-18)

hrvatski pdf 820kb
ACCOUNTING CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN INTEGRATING ESG CRITERIA INTO THE CIRCULAR ECONOMY: A PATH TOWARDŞ A SUSTAINABLE FUTURE (str. 1-18)

Edin Glogić, Slavko Rakočević, Ismet Đuzelić
Pregledni rad

ISTRAŽIVANJE UTICAJA NAPLATE DIREKTNIH POREZA NA SIVU EKONOMIJU U BOSNI I HERCEGOVINI (str. 1-23)

hrvatski pdf 1572kb
RESEARCH OF THE IMPACT OF COLLECTION OF DIRECT TAXES ON THE GRAY ECONOMY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (str. 1-23)

Elmir Ramić
Pregledni rad

STARTEŠKA ULOGA INFORMACIONIH SISTEMA U ORGANIZACIJAMA U BOSNI I HERCEGOVINI (str. 1-17)

hrvatski pdf 915kb
THE STRATEGIC ROLE OF INFORMATION SYSTEMS IN ORGANIZATIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (str. 1-17)

Vernes Vinčević
Pregledni rad

FORENZIČKI IZAZOVI U PROCESU VREDNOVANJA PREDUZEĆA (str. 1-18)

hrvatski pdf 1101kb
FORENSIC CHALLENGES IN COMPANY VALUATION (str. 1-18)

Dragan Mikerević
Stručni rad

PROVOĐENJE REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA (str. 1-26)

hrvatski pdf 671kb
AUDIT OF FINANCIAL REPORTS OF BUSINESS COMPANIES (str. 1-26)

Branka Vukoja, Antonio Vukoja, Mirsada Murtić
Pregledni rad

RAČUNOVODSTVO U BUDUĆNOSTI – GLAVNA KNJIGA KVALITETA POSLOVANJA (GKKP) (str. 1-30)

hrvatski pdf 866kb
ACCOUNTING IN THE FUTURE - THE GENERAL BOOK OF BUSINESS QUALITY (GBBQ) (str. 1-30)

Sado Puškarević
Pregledni rad

