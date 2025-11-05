 Skoči na glavni sadržaj

Cardiologia Croatica , Vol. 20 No. 11-12, 2025.

  • Datum izdavanja: 05.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 06.11.2025.

12. kongres Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara (str. 276-276)

12th Congress of the Croatian Association of Cardiology Nurses (str. 276-276)

Ana Ljubas, Ivica Benko
Uvodnik

Invisible suffering: recognizing signs of anxiety in mechanically ventilated patients in the intensive care unit (str. 277-277)

Romana Ivelić, Hrvoje Topalović
Sažetak sa skupa

Can we beat hypovolemia using ultrasound? (str. 278-278)

Igor Kafadar, Luka Zoričić
Sažetak sa skupa

The role of nursing care in recognizing and alleviating anxiety in a patient with post-infarction ventricular septal defect: a case report (str. 279-279)

Maja Marjanović, Andreja Virt, Paula Kontek, Arijana Ježek, Izidor Kranjčec
Sažetak sa skupa

Ventricular tachycardia storm leading to heart transplantation – a case report (str. 280-280)

Josipa Pekez, Zrinka Paić, Julija Buljan, Nikolina Valjak, Anita Pleško, Ivica Benko
Sažetak sa skupa

In-hospital identification of cardiac tamponade after pacemaker implantation: a case report (str. 281-281)

Anita Pleško, Zrinka Paić, Julija Buljan, Josipa Pekez, Ivica Benko
Sažetak sa skupa

Communication with mechanically ventilated patients (str. 282-282)

Sebastian Sajko
Sažetak sa skupa

Nursing documentation in cardiac care – the importance of standardization (str. 283-283)

Patricia Sigal, Andreja Virt, Dijana Tutić, Maja Marjanović
Sažetak sa skupa

From resuscitation to recovery: a multidisciplinary approach to patient care (str. 284-284)

Barica Stanić, Željka Stojkov, Ivana Simić
Sažetak sa skupa

Electrolyte imbalance – a hidden factor in the outcomes of patients with out-of-hospital cardiac arrest (str. 285-285)

Martina Vidak, Biljana Hržić, Ivica Benko, Valentina Miler
Sažetak sa skupa

Combined mechanical circulatory support: when and why? (str. 286-286)

Hrvoje Topalović, Romana Ivelić, Ana Marinić
Sažetak sa skupa

The role of the nurse in the process of early rehabilitation of patients with cardiovascular diseases (str. 287-287)

Lea Bago, Anita Martinović Vranješ
Sažetak sa skupa

Early rehabilitation of a patient after transcatheter aortic valve implantation: a case report (str. 288-288)

Marina Deucht, Damir Radišić
Sažetak sa skupa

Psychological functioning and life satisfaction of cardiac patients in rehabilitation (str. 289-289)

Marica Komosar-Cvetković, Damjan Dušević, Irena Kužet Mioković, Maja Pištelek
Sažetak sa skupa

Improvement in cardiac and functional parameters, glycemic control and quality of life during 21 days of exercise-based cardiac rehabilitation (str. 290-290)

Irena Kužet Mioković, Marica Komosar-Cvetković, Kristina Skroče, Maja Pištelek, Dijana Travica Samsa, Ana Brajdić, Viktor Ivaniš, Marina Njegovan
Sažetak sa skupa

Early rehabilitation after pacemaker and implantable cardioverter-defibrillator implantation (str. 291-291)

Matea Nikić, Ksenija Kasap, Ivica Benko
Sažetak sa skupa

An alternative approach in transcatheter aortic valve implantation – the role of the nurse (str. 292-292)

Antonija Baković, Anita Martinović Vranješ
Sažetak sa skupa

Preoperative and postoperative care of patients after MitraClip and TriClip procedures: modern approaches and best practices (str. 293-293)

Ivana Branilović, Monika Radić, Lucija Karamatić
Sažetak sa skupa

Safer pacemaker replacements: rapid translation of evidence into practice (str. 294-294)

Ana-Maria Goronić, Mateja Lovrić, Marina Žanić, Marina Budetić, Nikolina Slamek, Mirela Adamović, Marija Grlić, Mario Tomašević, Ivan Horvat, Ivica Benko
Sažetak sa skupa

Transcatheter pulmonary valve replacement in congenital heart disease – a nursing perspective (str. 295-295)

Josipa Logožar, Ivana Babić
Sažetak sa skupa

Explantation of permanent pacemakers (str. 296-296)

Iva Petković, Dubravka Milača
Sažetak sa skupa

Nursing care for patients with heart failure and comorbidities: case report and challenges in nursing practice (str. 297-297)

Petar Horvat, Lucija Dizdarević, Saša Dizdarević
Sažetak sa skupa

Critical illness neuropathy following heart transplantation – case report and nursing perspectives (str. 298-298)

Verica Šeb, Mateja Šolić, Nikolina Glogovšek, Ivica Benko
Sažetak sa skupa

Embedding remote monitoring of cardiac implantable electronic devices into routine care - organizational enablers and early outcomes (str. 299-299)

Ivica Benko, Ivona Filipović, Magdalena Drljačić, Mateja Lovrić, Marina Žanić, Marina Budetić, Nikolina Slamek, Mirela Adamović, Marija Grlić
Sažetak sa skupa

Ventricular fibrillation storm – a case report (str. 300-300)

Ivica Benko, Mateja Lovrić, Marina Žanić, Marina Budetić, Nikolina Slamek, Mirela Adamović, Ružica Lovrić, Ana-Maria Goronić, Mario Tomašević, Ivan Horvat
Sažetak sa skupa

Wide QRS tachycardia in 24-hour Holter monitoring – the eternal dilemma: a case report (str. 301-301)

Magdalena Drljačić, Ivica Benko, Ivona Filipović, Ivana Šmuc, Mateja Lovrić, Marina Žanić, Nikolina Slamek, Mirela Adamović, Senka Pejković
Sažetak sa skupa

Permanent junctional reciprocating tachycardia in a young female patient: a case report (str. 302-302)

Ante Komazin, Gordana Hursa, Sanja Keleković, Tomislav Pijetlović
Sažetak sa skupa

QRS morphologies associated with left bundle branch area pacing (str. 303-303)

Sara Milanović Litre, Anđelo Vukić
Sažetak sa skupa

The opinion of healthcare professionals on the importance of teamwork during the treatment of cardiac patients (str. 304-304)

Antonela Barišić, Patricija Tomašković, Željka Božić, Martina Žderić
Sažetak sa skupa

The role of a nurses in screening for Anderson-Fabry disease using echocardiography (str. 305-305)

Andrijana Erak
Sažetak sa skupa

Function of specialized MSCT Coronarography Department in the transformation of cardiac diagnostics: experiences and perspectives (str. 306-306)

Luka Premužić
Sažetak sa skupa

Management of migraine in patients with cardiovascular diseases (str. 307-307)

Marina Radolović, Romina Tončinić, Maja Pištelek, Marica Komosar-Cvetković, Irena Kužet-Mioković
Sažetak sa skupa

“Walk in installments” – peripheral arterial disease educational poster for patients (str. 308-308)

Josipa Ribić
Sažetak sa skupa

Cardiovascular complications of tertiary syphilis: a case report (str. 309-309)

Verica Šeb, Mateja Šolić, Nikolina Glogovšek, Ivica Benko
Sažetak sa skupa

