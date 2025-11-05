Cardiologia Croatica , Vol. 20 No. 11-12, 2025.
- Datum izdavanja: 05.11.2025.
- Objavljen na Hrčku: 06.11.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Ana Ljubas, Ivica Benko
Uvodnik
Romana Ivelić, Hrvoje Topalović
Sažetak sa skupa
Igor Kafadar, Luka Zoričić
Sažetak sa skupa
Maja Marjanović, Andreja Virt, Paula Kontek, Arijana Ježek, Izidor Kranjčec
Sažetak sa skupa
Josipa Pekez, Zrinka Paić, Julija Buljan, Nikolina Valjak, Anita Pleško, Ivica Benko
Sažetak sa skupa
Anita Pleško, Zrinka Paić, Julija Buljan, Josipa Pekez, Ivica Benko
Sažetak sa skupa
Sebastian Sajko
Sažetak sa skupa
Patricia Sigal, Andreja Virt, Dijana Tutić, Maja Marjanović
Sažetak sa skupa
Barica Stanić, Željka Stojkov, Ivana Simić
Sažetak sa skupa
Martina Vidak, Biljana Hržić, Ivica Benko, Valentina Miler
Sažetak sa skupa
Hrvoje Topalović, Romana Ivelić, Ana Marinić
Sažetak sa skupa
Lea Bago, Anita Martinović Vranješ
Sažetak sa skupa
Marina Deucht, Damir Radišić
Sažetak sa skupa
Marica Komosar-Cvetković, Damjan Dušević, Irena Kužet Mioković, Maja Pištelek
Sažetak sa skupa
Irena Kužet Mioković, Marica Komosar-Cvetković, Kristina Skroče, Maja Pištelek, Dijana Travica Samsa, Ana Brajdić, Viktor Ivaniš, Marina Njegovan
Sažetak sa skupa
Matea Nikić, Ksenija Kasap, Ivica Benko
Sažetak sa skupa
Antonija Baković, Anita Martinović Vranješ
Sažetak sa skupa
Ivana Branilović, Monika Radić, Lucija Karamatić
Sažetak sa skupa
Ana-Maria Goronić, Mateja Lovrić, Marina Žanić, Marina Budetić, Nikolina Slamek, Mirela Adamović, Marija Grlić, Mario Tomašević, Ivan Horvat, Ivica Benko
Sažetak sa skupa
Josipa Logožar, Ivana Babić
Sažetak sa skupa
Iva Petković, Dubravka Milača
Sažetak sa skupa
Petar Horvat, Lucija Dizdarević, Saša Dizdarević
Sažetak sa skupa
Verica Šeb, Mateja Šolić, Nikolina Glogovšek, Ivica Benko
Sažetak sa skupa
Ivica Benko, Ivona Filipović, Magdalena Drljačić, Mateja Lovrić, Marina Žanić, Marina Budetić, Nikolina Slamek, Mirela Adamović, Marija Grlić
Sažetak sa skupa
Ivica Benko, Mateja Lovrić, Marina Žanić, Marina Budetić, Nikolina Slamek, Mirela Adamović, Ružica Lovrić, Ana-Maria Goronić, Mario Tomašević, Ivan Horvat
Sažetak sa skupa
Magdalena Drljačić, Ivica Benko, Ivona Filipović, Ivana Šmuc, Mateja Lovrić, Marina Žanić, Nikolina Slamek, Mirela Adamović, Senka Pejković
Sažetak sa skupa
Ante Komazin, Gordana Hursa, Sanja Keleković, Tomislav Pijetlović
Sažetak sa skupa
Sara Milanović Litre, Anđelo Vukić
Sažetak sa skupa
Antonela Barišić, Patricija Tomašković, Željka Božić, Martina Žderić
Sažetak sa skupa
Andrijana Erak
Sažetak sa skupa
Luka Premužić
Sažetak sa skupa
Marina Radolović, Romina Tončinić, Maja Pištelek, Marica Komosar-Cvetković, Irena Kužet-Mioković
Sažetak sa skupa
Josipa Ribić
Sažetak sa skupa
Verica Šeb, Mateja Šolić, Nikolina Glogovšek, Ivica Benko
Sažetak sa skupa
Posjeta: 0 *