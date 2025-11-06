 Skoči na glavni sadržaj

Tragovi : časopis za srpske i hrvatske teme , Vol. 8. No. 2., 2025.

  • Datum izdavanja: 06.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 06.11.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Rat i međuetnički odnosi u Mostaru (str. 7-23)

srpski pdf 116kb
War and interethnic relations in Mostar (str. 7-23)

Bogdan Dražeta
Izvorni znanstveni članak

Relativna nesuvremenost i refleksivna nostalgija: studija slučaja Spomenika ustanku naroda Banije i Korduna (str. 24-55)

hrvatski pdf 839kb
Relative Noncontemporaneity and Reflexive Nostalgia: A Case Study of the Monument to the Uprising of the People of Banija and Kordun (str. 24-55)

Viktorija Ćurlin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 679kb
Urbana naracija u službi legitimacije službenog diskursa o ratu u Hrvatskoj (str. 56-85)

hrvatski pdf 771kb
Urban narratives in the service of the official war discourses in Croatia (str. 56-85)

Karlo Mak, Senna Šimek
Izvorni znanstveni članak

Reinterpretacija sjećanja na Drugi svjetski rat na primjeru spomen obilježja od 1990. godine do danas u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (str. 86-120)

hrvatski pdf 202kb
Re-interpretation of memories on the Second World War: a case-study of monuments in northwestern Croatia since 1990 (str. 86-120)

Mario Šimunković
Izvorni znanstveni članak

Nostalgija, zazor i estrada: glazba kao polje alternativne "kulture sjećanja" na socijalističku Jugoslaviju (str. 121-154)

hrvatski pdf 222kb
Nostalgia and aversion: music as a field of alternative culture of memory on socialist Yugoslavia (str. 121-154)

Vinko Korotaj Drača
Izvorni znanstveni članak

Suzana Marjanić: Mitovi i re/konstrukcije: tragom Nodilove “stare vjere” Srba i Hrvata (str. 157-171)

Danijela Vasić
Recenzija, prikaz

srpski pdf 106kb
Jože Pirjevec: Partizani (str. 172-186)

Ilija Ranić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 102kb
Camiel Hamans i Hans Henrich Hock (ur.): Language, History, Ideology: The Use and Misuse of Historical-Comparative Linguistics (str. 187-192)

Irina Masnikosa
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 61kb
Čedomir Višnjić: Dvadesete, knjiga II. - Hvala ti, Srbijo lepa (str. 193-200)

Tihomir Ponoš
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 67kb
Johanna Mannergren, Annika Bjorkdahl, Susanne Buckley-Zistel, Stefanie Kappler i Timothy Williams: Peace and the politics of memory (str. 201-205)

Valentina Otmačić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 59kb

