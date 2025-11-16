 Skoči na glavni sadržaj

Fizika : a journal of experimental and theoretical physics , Vol. 22 No. supplement 1, 1990.

  • Datum izdavanja: 19.12.1990.
  • Objavljen na Hrčku: 16.11.2025.

Eigenstates of harmonic oscillator as the states of maximal quantropy (str. 1-8)

D. Lalović, D. Davidović, N. Bijedić, S. Zeković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1093kb
The level scheme of ¹⁴⁰La (str. 9-13)

M. Bogdanović, J. Simić, R. Vukanović, M. Župančić, H. G. Börner, G. Colvin, F. Hoyler, K. Schreckenbach, H. Seyfarth, S. Brant, V. Paar
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1688kb
The level scheme of ¹¹⁰Ag from the (n, y) reaction (str. 14-19)

A. Kondurov, P. A. Sushkov, M. Bogdanović, J. Simić, H. Seyfarth, H. A. Baader, D. Breitig, R. Koch, G. Barreau, H. G. Börner, R. Brissot, S. Kerr, T. D. Mac Mahon, T. Mitsunari, H. Faust, K. Schreckenbach
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1450kb
The valence approximation for fermion-antifermion eound states and discretized light-cone quantization in (3+1) dimensions (str. 20-40)

D. Klabučar, H. C. Pauli
Sažetak sa skupa

engleski pdf 5454kb
Test of the quark-line rule in pp annihilations (str. 41-61)

H. Genz, M. Martinis, S. Tatur
Sažetak sa skupa

engleski pdf 5359kb
The πNN vertex (str. 62-67)

N. Zovko
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4312kb
Effective models for low-energy hadron physics (str. 68-80)

Lj. Kondić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 5089kb
H⁻ and He⁻ ion source for tandem accelerator (str. 81-88)

S. Fazinić, T. Tadić, L. Kukec, V. Valković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3521kb
Sputtering negative ion source (str. 89-96)

T. Tadić, S. Fazinić, A. Gajski, L. Kukec, V. Valković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4047kb
The use of proton induced X-ray emission (PIXE) spectroscopy at the tandem Van de Graaf accelerator in Zagreb (str. 97-104)

M. Jakšić, S. Fazinić, I. Orlić, M. Vajić, T. Tadić, V. Valković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4026kb
Application of PIXE and XRF to biological samples at the laboratory for nuclear microanalysis in Zagreb (str. 105-114)

M. Vajić, M. Jakšić, S. Fazinić, V. Valković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4834kb
Diffraction X-ray spectrometer (str. 115-125)

J. Čiček, D. Cika, V. Valković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 6005kb
Pollution of the Punat Bay by Zn, Cu and Pb (str. 126-140)

Tarzan Legović, Nedžad Limić, Vladivoj Valković, Jasna Injuk, Marina Nadj
Sažetak sa skupa

engleski pdf 5151kb
The role of the measurement constant in X-spectrometry (str. 141-148)

Josip Tudorić-Ghemo, Nikola Godinović, Lovorka Rađa-Ljubić, Josip Čeple, Tatjana Tomić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4756kb

