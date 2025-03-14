 Skoči na glavni sadržaj

Matka : časopis za mlade matematičare , Vol. 33 No. 131, 2025.

  • Datum izdavanja: 14.03.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 28.11.2025.

Sadržaj

Puni tekst

JEDNAKOKUTNI MNOGOKUTI (str. 146-149)

Damjan Muhar
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 872kb
SLATKO, SLAĐE, NAJSLAĐE (str. 150-154)

Eva Weitzer
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 1282kb
KRUSKALOV ALGORITAM (str. 155-159)

Karlo Brčić, Lovro Tunjić
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 1104kb
ČETIRI DOKAZA JEDNE JEDNAKOSTI IZ GEOMETRIJE TROKUTA (str. 160-162)

Dragoljub Milošević
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 723kb
LOGO – KONSTRUKCIJE BEZ RIJEČI - TESLA (str. 163-165)

Nikol Radović
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 1139kb
MATEMATIČKO PUTOVANJE – MADAGASKAR (str. 166-171)

Sanja Janeš
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 1836kb
TROKUT, ČETVEROKUT I KRUG (str. 172-175)

Zlatko Lobor
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 1227kb
KORIJENI BROJEVA (str. 176-179)

Petar Mladinić
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 1276kb
LUDWIG WITTGENSTEIN: MATEMATIČAR U BOJAMA (str. 182-183)

Ruža Jeličić
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 908kb
GEOMETRIJSKE I ARITMETIČKE ZAGONETKE SA ŠIBICAMA (str. 198-200)

Josip Sliško
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 896kb
KRUŽNICA, TANGENTA I SKETCHPAD (str. 208-210)

Nikol Radović
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 1492kb

Posjeta: 0 *