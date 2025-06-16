 Skoči na glavni sadržaj

Matka : časopis za mlade matematičare , Vol. 33 No. 132, 2025.

  • Datum izdavanja: 16.06.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 28.11.2025.

Sadržaj

RUKOMET ILI VATERPOLO? ODLUKA JE TVOJA (str. 218-221)

Tea Poturica, Mladen Zmazek
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 972kb
ZAŠTO PUNI KUT IMA 360° STUPNJEVA? (str. 222-224)

Stefan Hranj
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 1101kb
PLJAČKA DVORCA KARLSRUHE! (str. 225-231)

Iva Čović
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 1665kb
JEDNAKOSTI U PRAVILNOM OSMEROKUTU (str. 232-234)

Dragoljub Milošević
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 877kb
JUNIORSKA BALKANSKA MATEMATIČKA OLIMPIJADA 2024. (str. 235-239)

Lovro Kličković
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 888kb
MATEMATIČKO PUTOVANJE – NEPAL (str. 240-244)

Sanja Janeš
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 1580kb
LOGO – KONSTRUKCIJE BEZ RIJEČI - MERCEDES BENZ (str. 245-247)

Nikol Radović
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 945kb
TROKUT, ČETVEROKUT I KRUG (str. 248-251)

Zlatko Lobor
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 1239kb
GEOMETRIJSKE I ARITMETIČKE ZAGONETKE SA ŠIBICAMA (str. 260-263)

Josip Sliško
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 818kb
MATEMATIKA I ODLUČIVANJE U IZBORIMA (str. 264-267)

Nikol Radović, Petar Mladinić
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 1106kb
PI UNIVERZUM (str. 268-270)

Ruža Jeličić
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 1172kb
KRUŽNICA, TANGENTA I SKETCHPAD (2) (str. 282-284)

Nikol Radović
Kratko priopćenje

hrvatski pdf 989kb

