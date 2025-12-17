 Skoči na glavni sadržaj

Elektronički zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku , Vol. 19 No. 3-4, 2025.

  • Datum izdavanja: 17.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 17.12.2025.

Obiteljska grupna konferencija: prilika za građansko pravosuđe? (str. 9-24)

Family group conference: an opportunity for civil justice? (str. 9-24)

Slađana Aras Kramar, Anita Kutlić
Izvorni znanstveni članak

Usporedba jedinica lokalne i regionalne samouprave Hrvatske prema broju završenih stambenih i nestambenih zgrada u okviru NUTS 2 regija (str. 25-42)

Comparison of Local and Regional Self-Government Units in Croatia by the Number of Completed Residential and Non-Residential Buildings within NUTS 2 Regions (str. 25-42)

Marin Maras, Renajil Abdić
Izvorni znanstveni članak

Utjecaj bihevioralnih čimbenika na namjeru kupnje Garnier proizvoda: moderirajuća uloga generacijske pripadnosti potrošača (str. 43-57)

The Impact Of Behavioral Factors On Purchase Intention Of Garnier Products: The Moderating Role Of Consumers’ Generational Affiliation (str. 43-57)

Marija Vuković, Anđelina Mihaljević
Izvorni znanstveni članak

Od održivosti prema regeneraciji: konceptualni okvir i potencijali razvoja regenerativnog turizma u Dalmatinskoj zagori (str. 59-74)

From Sustainability To Regeneration: Conceptual Framework And Potentials For The Development Of Regenerative Tourism In The Dalmatian Hinterland (str. 59-74)

Davorka Mikulić
Prethodno priopćenje

Istraživanje imidža grada Šibenika među studentskom populacijom (str. 75-87)

City Image Of Šibenik: A Study Among Students (str. 75-87)

Jelena Šišara, Krešimir Grubić
Prethodno priopćenje

Utjecaj informacija o održivosti na odluku o kupnji brze mode kod generacije Z (str. 89-105)

The Impact of Sustainability Information on Fast Fashion Purchase Decisions Among Generation Z (str. 89-105)

Dario Miočević, Magdalena Miloloža
Prethodno priopćenje

Prijevare u izvještavanju o održivosti: percepcije rizika, transparentnosti i učinkovitosti nadzornih mehanizama (str. 107-130)

Fraud in Sustainability Reporting: Perceptions of Risk, Transparency, and the Effectiveness of Oversight Mechanisms (str. 107-130)

Mateja Brozović, Ivana Jaklić
Prethodno priopćenje

Entrepreneurial Framework Conditions And The Youth Unemployment – Analysis For Croatia (str. 131-145)

Elementi poduzetničke okoline i nezaposlenost mladih – analiza za Hrvatsku (str. 131-145)

Marija Šimić Šarić
Prethodno priopćenje

Neizbor ustavnih sudaca u suvremenoj hrvatskoj političkoj praksi (str. 147-162)

The Non-Appointment of the Constitutional Court Judges in the Contemporary Croatian Political Practice (str. 147-164)

Ante Elez
Prethodno priopćenje

Rekonstrukcija tužbe i odgovora na tužbu u srednjovjekovnom Zadru u odnosu na uređenje u rimskom postupku i de lege lata (str. 163-177)

Reconstruction Of The Lawsuit And The Response To The Lawsuit In Medieval Zadar In Relation To Regulation In The Roman Procedure And De Lege Lata (str. 163-177)

Viktorija Haubrich, Goran Mijočević
Pregledni rad

Kontroling i financijski aspekti kvalitete i konkurentnosti u cilju kontinuiranog uspjeha poslovanja - Bibliometrijska analiza literature (str. 179-187)

Controlling and Financial Aspects of Quality and Competitiveness for the Purpose of Continuous Business Success – A Bibliometric Analysis of the Literature (str. 179-187)

Anita Grubišić, Toni Miljak
Pregledni rad

Upravljanje znanjem u malim i srednjim poduzećima (str. 189-212)

Knowledge Management In Small And Medium-Sized Enterprises (str. 189-212)

Antun Fagarazzi
Pregledni rad

Komunikacijske vještine u turizmu (str. 213-224)

Communication Skills in Tourism (str. 213-224)

Ana Čuić Tanković, Jelena Mušanović, Jelena Dorčić
Pregledni rad

Revizija na "akciji": previše odgovornosti - premale revizijske naknade? (str. 225-236)

Audit "on sale": too much responsibility – too low audit fees? (str. 225-236)

Marko Čular, Ivana Dropulić, Marina Knežević
Pregledni rad

Valorizacija kulturne baštine u funkciji razvoja održivog turizma u Hrvatskoj: studija slučaja grada Dubrovnika (str. 237-251)

Valorization of Cultural Heritage as a Driver of Sustainable Tourism Development in Croatia: The Case of Dubrovnik (str. 237-251)

Doris Peručić, Paula Vuletić
Pregledni rad

Poticanje održive mobilnosti primjenom traka za visoko popunjena vozila – mogućnosti implementacije u Republici Hrvatskoj (str. 253-268)

Promoting Sustainable Mobility Through The Use Of High-Occupancy Vehicle Lanes: Implementation Opportunities In The Republic Of Croatia (str. 253-268)

Ivana Tomić Prpić, Veljko Pevalek, Damir Pilepić
Stručni rad

PRAKTIČNI VODIČ KROZ RADNI ODNOS ZASNIVANJE, TRAJANJE I PRESTANAK s primjerima iz sudske prakse (str. 269-271)

Vedran Zlatić, Gabrijela Gradiški Barić
Recenzija, prikaz

