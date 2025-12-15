 Skoči na glavni sadržaj

Fizika : a journal of experimental and theoretical physics , Vol. 2, supplement 1 , 1970.

  Datum izdavanja: 22.12.1970.
  Objavljen na Hrčku: 15.12.2025.

Proceedings of the V symposium on the physics of ionized gases, Hercegnovi, 1970


Uvodnik

engleski pdf 745kb
Resonant charge transfer in O⁻–O slow collisions (str. 1-1)

D. M. Davidović, R. K. Janev
Sažetak sa skupa

engleski pdf 777kb
Electron detachment processes in the collision of C⁻ and O⁻ with gases (str. 1-2)

B. Čobić, M. Matić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2071kb
Electron detachment in H⁻–H and O⁻–O collisions (str. 2-2)

R. K. Janev, A. R. Tančić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1263kb
Electron-impact K-ionization cross-section for C and Al in the keV region (str. 2-4)

W. Hink, H. Paschke, A. Ziegler
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2229kb
Adiabatic representation for the exchange inelastic electron–atom amplitude (str. 5-5)

R. K. Janev, V. D. Ob’edkov
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1613kb
Padé approximants in electron–atom scattering (str. 5-9)

C. R. Garibotti, P. A. Massaro
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3304kb
Reaction rate coefficient for radiative attachment of electrons on H and alkali atoms (str. 9-9)

R. K. Janev, D. M. Davidović, A. R. Tančić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 943kb
Adiabatic representation calculations of the H (1s)–H (2s) exchange excitation by electrons (str. 9-9)

D. V. Cvejanović, R. K. Janev, M. V. Kurepa
Sažetak sa skupa

engleski pdf 943kb
On the temperature dependence of dissociative attachment in O₂ (str. 10-10)

I. M. Čadež, R. K. Janev
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1415kb
High resolution studies of electron excitation functions in helium (str. 10-15)

R. G. Kesing, J. M. Kurepa
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3736kb
Elastic and inelastic differential cross sections in ion–atom collision (str. 15-18)

R. McCarrol, R. D. Placenti
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3253kb
Photon counting in atomic collision experiments (str. 19-23)

M. D. Moračić, V. V. Urošević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2446kb
Electron energy spectra calculations from homogeneous, cylindrical and spherical electronic field dispersing elements (str. 23-23)

M. V. Kurepa
Sažetak sa skupa

engleski pdf 717kb
Measurements on the anomalous energy spread in a high resolution electron monochromator (str. 24-26)

D. W. O. Heddle, J. M. Kurepa
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3392kb
The effective geometrical factor (L dΩ)_eff in differential cross section measurements (str. 26-31)

L. Vušković, S. Cvejanović, M. Kurepa
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3528kb
Field lens application in electron–atom collision experiments (str. 26-26)

M. V. Kurepa
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1501kb
Quadrupole channels for the determination of energy and momentum of charged particles (str. 32-37)

B. A. Aničin
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4031kb
Proton dechanneling in silicon (str. 39-41)

G. Foti, F. Grasso, R. Quattrocchi, I. F. Quercia, E. Rimini
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1921kb
The study of amorphization of germanium caused by ion irradiation (str. 41-41)

D. J. Bierman, J. B. Sanders
Sažetak sa skupa

engleski pdf 837kb
A dechanneling model for the description of the temperature behaviour of the sputtering ratio (str. 42-2)

H. E. Roosendaal, J. J. P. Elich, D. Onderdelinden
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1231kb
Radiation damage, annealing and bubble formation in UO₂ induced by ion bombardment (str. 42-43)

B. Navinšek, V. Krašavec
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1919kb
Penetration depth of lattice disorder produced by ion implantation in semiconductors (str. 42-1)

G. Della Mea, A. V. Drigo, P. Mazzoldi, G. Nardelli, R. Zannoni
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1231kb
Ion irradiation induced damage in pure gold thin films (str. 44-59)

A. R. Bayly, G. Carter
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4362kb
Application of the ion bombardment technique to study the behavior of rare gases in UO₂; comparison with reactor irradiation and the influence of irradiation on fission gas bubbles (str. 44-1)

H. Matzke
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1086kb
Influence of the type of bombarding ions on the change of resistivity of bombarded thin metal layer (str. 59-1)

V. M. Teodosić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 586kb
Energy distributions in sputtering processes (str. 60-62)

H. Oechsner
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2910kb
Determination of sputtering yields for thin film targets (str. 62-64)

B. Navinšek, G. Carter
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2613kb
Mass analysis of positive and negative secondary ions emitted from NaCl and KCl monocrystals bombarded by 40 keV argon ions (str. 64-69)

Z. Jurela
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2506kb
The sputtering of alkali halide surfaces with low energy irradiation (str. 69-72)

D. J. Elliott, P. D. Townsend
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1504kb
Oxidation patterns due to bombardment under variable incidence of copper monocrystals by oxygen ions (str. 72-1)

M. Meyer, C. Marelle
Sažetak sa skupa

engleski pdf 693kb
Microtopography of metal surfaces eroded by ion bombardment (str. 72-2)

I. A. Teodorescu
Sažetak sa skupa

engleski pdf 693kb
On the origin of surface topography on ion bombarded metal samples (str. 72-80)

N. Hermanne, A. Art
Sažetak sa skupa

engleski pdf 4783kb
Secondary electron emission and glow-to-arc transition in discharges with electrolytes as cathode (str. 80-4)

Z. Šternberg
Sažetak sa skupa

engleski pdf 761kb
The quantum state of hydrogen atoms reflected at a metallic surface (str. 80-3)

M. Kajzer, Z. Šternberg
Sažetak sa skupa

engleski pdf 761kb
Observation by E.M. of dislocations networks generated during A⁺ ion bombardment of thin copper foils (str. 80-1)

A. Art, N. Hermanne
Sažetak sa skupa

engleski pdf 761kb
Power-law potentials deduced from the ion ranges in solids (str. 80-2)

T. Jokić, R. Janev
Sažetak sa skupa

engleski pdf 761kb
Déplacement des raies de l'atome CsI dû à l'action simultanée d'un champ électrique et d'un champ magnétique constants (str. 81-1)

M. Sassi, L. Herman, G. Coulaud
Uvodnik

engleski pdf 1726kb
A study of the Stark broadening of isolated ion lines in plasma (str. 81-82)

N. Konjević, P. Grujić, Lj. Ćirković, J. Labat
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2252kb
Measurements of the Stark broadening parameters of several Cl I lines (str. 83-84)

N. Konjević, M. Platiša
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1399kb
A comparison of calculated and observed transition probabilities of Cu and Ag (str. 84-1)

G. Pichler
Sažetak sa skupa

engleski pdf 959kb
A study of excitation in a free burning arc from 1 to 14 A (str. 84-2)

K. Acinger, G. Pichler, A. M. Tonejc, V. Vujnović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 959kb
Measurements on a wall-stabilized cascade argon arc (str. 85-90)

K. Acinger, D. Miler, G. Pichler, A. j Mejaški-Tonejc, V. Vujnović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3516kb
Some characteristics of plasma in high pressure pulsed discharge (str. 90-91)

M. Popović, V. Urošević, D. Đorđević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2393kb
Electrical conductivity of Kr and Xe steady state plasmas in electrical discharges (str. 91-95)

S. M. Vuković, M. M. Popović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3754kb
Investigations of convection in d.c. arc (str. 95-96)

V. Vukanović, P. Todorović, T. Mihailidi, M. Todorović, B. Pavlović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1257kb
Radiation and temperature of a dense plasma column (str. 95-1)

N. Kuzmanović, Z. Šternberg
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1055kb
A solution-jet method for mass transport study (str. 95-2)

M. Todorović, M. Simić, T. Mihailidi, P. Todorović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1055kb
The influence of lithium on the change of spectral line intensity in the unhomogeneous magnetic field (str. 96-97)

M. S. Todorović, J. R. Georgijević, V. J. Georgijević, V. Vukanović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1459kb
Spectrochemical determination of traces in the d.c. arc plasma as a function of arc current (str. 97-98)

M. S. Todorović, V. J. Georgijević, J. R. Georgijević, V. Vukanović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2253kb
Influence of iodine vapour on the radial temperature distribution of the arc burning in the atmosphere of nitrogen and argon (str. 98-102)

B. Pavlović, N. Ikonomov, V. Vukanović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3230kb
Measurement of temperature and metal vapour density in a welding arc (str. 102-106)

K. Acinger
Sažetak sa skupa

engleski pdf 3166kb
Time-resolved spectroscopy of a pulsed discharge in a magnetic field (str. 106-1)

A. Petrakiev, R. Milanova
Sažetak sa skupa

engleski pdf 803kb
Spectroscopic observations of D₂T–tube plasma behind reflected shock front (str. 106-2)

M. Pavlov
Sažetak sa skupa

engleski pdf 803kb
Optical spectrum of the pulsed gas magnetron discharge (str. 106-108)

V. I. Miljević, D. D. Tošić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2352kb
Scattered spectra of the ion feature (str. 108-110)

M. Platiša
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2755kb
Drift instability in collisionless shocks (str. 111-5)

S. P. Gary, J. J. Sanderson
Sažetak sa skupa

engleski pdf 903kb
Ion cyclotron oscillations in alkali plasmas with light ions (str. 111-4)

B. Milić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 903kb
Transport properties in low pressure mercury discharge (str. 111-3)

S. S. Pešić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 903kb
Measurement of temperature in peripheral zone of d.c. arc by the Schlieren method (str. 111-2)

M. Rekalić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 903kb
Soft X-rays produced by the gas discharge (str. 111-1)

D. Srdoč
Sažetak sa skupa

engleski pdf 903kb
An anomaly in dipole resonance couplers (str. 112-113)

B. V. Stanić, B. A. Aničin
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2344kb
Propagation of nanosecond waves on plasma columns (str. 114-116)

B. A. Aničin, K. E. Lonngren
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1687kb
Turbulence in the positive column of a glow discharge (str. 117-118)

S. Poberaj, I. Grabec
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1802kb
Formation time of the plasma in crossed fields in millisecond region (str. 119-1)

D. Đ. Tošić, V. I. Miljević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1463kb
Influence of the cathode heating current on the plasma formation time in crossed fields (str. 119-2)

D. Đ. Tošić, V. I. Miljević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1463kb
Gas ionisation in crossed electric and magnetic fields (str. 119-121)

P. K. Cibin
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2331kb
Characteristic magnetic field in a gas magnetron diode (str. 121-123)

P. K. Cibin, D. Đ. Tošić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2316kb
Proposed laser application of the gas magnetron discharge (str. 123-125)

V. I. Miljević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2327kb
The interaction of an extraordinary wave with inhomogenous anisotropic plasma column at the lower hybrid resonance (str. 125-1)

S. S. Pešić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 983kb

