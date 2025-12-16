 Skoči na glavni sadržaj

ET²eR – ekonomija, turizam, telekomunikacije i računarstvo , Vol. VII No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 16.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 17.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Snaga komunikacije u oblikovanju održivih potrošačkih navika studenata (str. 1-7)

Martina Jukić, Mladena Bedeković, Danijela Vakanjac
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 483kb
Uloga potrošača u borbi protiv greenwashinga (str. 8-16)

Željka Kadlec, Hrvoje Gregurić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 855kb
E-learning under crisis: Croatian academic experience (str. 17-26)

Sendi Deželić, Predrag Ljubotina, Andrej Raspor
Prethodno priopćenje

engleski pdf 620kb
Analiza učinkovitosti školskih programa u Hrvatskoj u kontekstu Agende 2030 (str. 27-34)

Željka Kadlec, Barbara Vrekić
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 634kb
The role of upcycling architecture in mitigating climate change and implementing a circular economy (str. 35-43)

Felski Bartosz
Prethodno priopćenje

engleski pdf 1138kb
Uloga i značaj inovacija u javnopravnim tijelima u Republici Hrvatskoj (str. 44-53)

Ninoslav Gregurić-Bajza, Saša Bilić, Krunoslav Čolak
Pregledni rad

hrvatski pdf 606kb
Information Systems, Internet Trading, Development and Influence (str. 54-63)

Vladimir Šimović, Juraj Tadić
Pregledni rad

engleski pdf 584kb
Utjecaj organizacijske kulture na motivaciju zaposlenika (str. 64-70)

Anita Prelas Kovačević, Andrea Pavić, Antonela Petonjić
Pregledni rad

hrvatski pdf 641kb
Pojam autentičnost u kontekstu visokog obrazovanja: narativni pristup temeljen na studiji slučaja (str. 71-78)

Katarina Dadić, Ivana Lacković, Nikolina Pavičić Rešetar
Pregledni rad

hrvatski pdf 517kb
Financijska pismenost kroz radionicu „Financijska detektivska igra“ (str. 79-86)

Marijana Špoljarić, Marko Hajba, Vlado Halusek, Anita Martinčević
Pregledni rad

hrvatski pdf 635kb
Value-based Managerial Competency Preferences: Applying Schwartz’s Theory of Basic Human Values to Graduate Business Students (str. 87-94)

Lahorka Halmi, Ivana Varičak, Silvija Vitner Marković
Pregledni rad

engleski pdf 869kb
Integrirani model stručne prakse u poslovno-ekonomskom obrazovanju: studija slučaja VBZ-a (str. 95-103)

Antal Balog, Karlo Jurač, Vjekoslav Šimić
Stručni rad

hrvatski pdf 555kb
Assessing the impact of crisis situations on the EU-27 labour market in 2018-2024 (str. 104-111)

Beata Bieszk-Stolorz, Krzysztof Dmytrow
Stručni rad

engleski pdf 655kb
Organization of the regional handball league final during the Covid-19 pandemic: a case study from a project management perspective (str. 112-118)

Matija Teur, Zlatko Barilović
Stručni rad

engleski pdf 722kb
Enhancing the role of civil society in promoting STEM: models and best practices of successful projects (str. 119-125)

Verica Mušić, Zlatko Barilović, Martina Vukašina
Stručni rad

engleski pdf 417kb
Upravljanje i rukovođenje javnim ustanovama kulture u funkciji javnog i društvenog interesa (str. 126-136)

Antal Balog, Barbara Franić, Vlatka Hlišć
Stručni rad

hrvatski pdf 501kb
Izazovi i mogućnosti inozemnih habilitacija u Republici Hrvatskoj u kontekstu Europske unije (str. 137-145)

Patriicija Jankovič, Ninoslav Gregurić-Bajza
Stručni rad

hrvatski pdf 533kb
Komparativna analiza dvostrukog oporezivanja dohotka (str. 146-153)

Dubravka Maras, Mateja Kastelan Gajšak
Stručni rad

hrvatski pdf 755kb
Regional trademark - a tool for boosting the competitiveness of the tourist product in rural areas (str. 154-159)

Dessislava Alexova
Stručni rad

engleski pdf 656kb
Prisutnost tema održivog razvoja u obrazovnim programima privatnih visokoškolskih obrazovnih institucija u Hrvatskoj (str. 160-165)

Bruno Raguž, Lana Domšić
Stručni rad

hrvatski pdf 681kb
Turizam temeljen na prirodi kao katalizator razvoja ruralnih i zaštićenih područja Hrvatske: Što traže moderni turisti? (str. 166-172)

Ivan Ružić, Petra Stazić, Petar Bago
Stručni rad

hrvatski pdf 766kb
Suvremeni obrasci komunikacije: uloga verbalnih i neverbalnih elemenata u digitalnom društvu (str. 173-181)

Ivana Vidak Teskera, Domagoj Bot, Martina Kovačević
Stručni rad

hrvatski pdf 796kb
The Dominance of English in the Digital Age (str. 182-195)

Dino-Dominik Magić, Ivana Vidak Teskera, Maja Resner
Stručni rad

engleski pdf 730kb
Benchmarking kao alat unaprjeđenja poslovanja (str. 196-203)

Damir Ribić, Ema Sesvečan
Stručni rad

hrvatski pdf 488kb
Teorije zavjere o održivom razvoju u hrvatskim online vijestima (str. 204-215)

Stjepan Lacković, Dubravka Perković Brković
Stručni rad

hrvatski pdf 693kb
Excel u službi poduzetničkog odlučivanja: Financijsko praćenje bez računovodstvenog predznanja (str. 216-224)

Kristijan Čović, Goranka Majić, Maja Buljat
Stručni rad

hrvatski pdf 627kb
Model izrade optičkih logičkih vrata (str. 225-234)

Siniša Kovačević, Matko Zrnić
Stručni rad

hrvatski pdf 2211kb
Implementacija AWS Academy programa kao model razvoja digitalnih kompetencija u visokom obrazovanju (str. 235-242)

Marin Kepec, Mario Poldrugač
Stručni rad

hrvatski pdf 585kb

Posjeta: 0 *