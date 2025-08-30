 Skoči na glavni sadržaj

Politehnika i dizajn , Vol. 13 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.08.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 09.01.2026.

KLJUČNA OBILJEŽJA OTVORENIH SKUPOVA PODATAKA U ANALIZI SENTIMENTA OBJAVA NA TWITTERU (str. 1-14)

hrvatski pdf 413kb
KEY FEATURES OF OPEN DATA SETS IN SENTIMENT ANALYSIS OF TWITTER POSTS (str. 1-14)

Gaurish Thakkar
Izvorni znanstveni članak

DESIGN AND PRODUCTION OF PACKAGING MODELS USING FDM 3D PRINTING TECHNOLOGY (str. 15-24)

engleski pdf 1407kb
PROJEKTIRANJE I IZRADA MODELA AMBALAŽE PRIMJENOM FDM TEHNOLOGIJE 3D ISPISA (str. 15-24)

Ana Blažeković, Dean Valdec, Petar Miljković, Igor Majnarić
Izlaganje sa skupa

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE BUSINESS RESULTS OF THE PINTEREST PLATFORM (str. 25-32)

engleski pdf 597kb
UTJECAJ PANDEMIJE COVID-19 NA POSLOVNI REZULTAT PLATFORME PINTEREST (str. 25-32)

Joško Lozić, Katerina Fotova Čiković, Maja Pauković
Pregledni rad

POUČAVANJE PARONIMA U TEHNIČKOM ENGLESKOM JEZIKU (str. 33-39)

hrvatski pdf 409kb
TEACHING PARONYMS IN TECHNICAL ENGLISH (str. 33-39)

Ivana Špiranec, Tino Vejić
Stručni rad

OPTIMISATION OF DARK MODE THROUGH ANALYSIS OF BACKGROUND COLOUR IMPACT ON READING SPEED AND ACCURACY (str. 40-48)

engleski pdf 1330kb
OPTIMIZACIJA TAMNOG NAČINA RADA KROZ ANALIZU UČINKA BOJE POZADINE NA BRZINU I TOČNOST ČITANJA (str. 40-48)

Dorijan Tibinac, Snježana Ivančić Valenko, Anja Zorko, Nikolina Bolčević Horvatić
Izlaganje sa skupa

UTJECAJ MEĐUSOBNOG POLOŽAJA PRIKLJUČNIH KUTIJA VENTILACIJSKIH DIFUZORA NA TOPLINSKU UGODNOST U PROSTORIJI (str. 49-58)

hrvatski pdf 7674kb
IMPACT OF VENTILATION DIFFUSER CONNECTION BOX POSITIONING ON INDOOR THERMAL COMFORT (str. 49-58)

Darko Smoljan, Kristijan Iličić
Izvorni znanstveni članak

USPOREDBA PERFORMANSI I IMPLEMENTACIJE PROSLJEĐIVANJA GRAFIČKIH KARTICA NA HYPER-V I KVM HIPERVIZORIMA (str. 59-67)

hrvatski pdf 1146kb
COMPARISON OF THE PERFORMANCE AND IMPLEMENTATION OF GPU PASSTHROUGH ON HYPER-V AND KVM HYPERVISORS (str. 59-67)

Nikša Kovačić, Ognjen Mitrović, Vedran Tadić, Tin Antonić
Stručni rad

TELEMETRIJSKA ANALIZA U SIMULACIJI F1 UTRKA (str. 68-75)

hrvatski pdf 1070kb
TELEMETRY ANALYSIS IN F1 RACING SIMULATION (str. 68-75)

Luka Gustetić, Željko Kovačević, Aleksandar Stojanović
Stručni rad

AMBALAŽA SA DIZAJNOM U INFRARED TISKU (str. 76-83)

hrvatski pdf 776kb
PACKAGING WITH DESIGN IN INFRARED PRINTING (str. 76-83)

Denis Jurečić
Izvorni znanstveni članak

