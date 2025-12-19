 Skoči na glavni sadržaj

Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku , Vol. 62 No. 2, 2025.

  Datum izdavanja: 19.12.2025.
  Objavljen na Hrčku: 19.12.2025.

Impresum (str. 2-2)


Sadržaj_Contents (str. 3-5)


Indeks prikaza (str. 6-6)


Keywords, Keywording, and European Irregularized Migration Regime at/on the Peripheries (str. 7-21)

Pojmovi, opojmovljivanje i europski režim iregulariziranih migracija na periferijama (str. 7-21)

Marijana Hameršak, Mojca Piškor
"You Can Hear the River from Here": Rivers as Sites of Disappearance and Displacement (str. 23-38)

"Odavde se čuje rijeka": rijeke kao mjesta nestajanja i izmještenosti (str. 23-38)

Mirna Šolić
Seasonality as an Analytical Lens: Navigating the "Seasons" of Migration in Trieste Through an Ethnographic Collage (str. 39-59)

Sezonalnost kao analitičko očište: snalaženje u mijenama "godišnjih doba" migracija – etnografski kolaž iz Trsta (str. 39-59)

Francesca Fortarezza, Noemi Bergesio, Ophelia Nicole-Berva
Walking Along the Borderscape: Borderwalk as a Method of Presenting and Collecting Data (str. 61-80)

Hodanje pograničnim krajolikom: šetnja granicom kao metoda predstavljanja i prikupljanja podataka (str. 61-80)

Natalia Judzińska, Inga Hajdarowicz
"Geo-": Weaponization, Power and the Geo-Politics of Migration (str. 81-98)

"Geo-": naoružavanje okoliša, moć i geo-politika migracija (str. 81-98)

Richard Lee Peragine
Policing "Small Boats" and Peripheries: Channel Crossings as Sites of Moral Panic (str. 99-118)

Policijski nadzor nad "malim brodovima" i periferijama: prijelazi preko La Manchea kao mjesta moralne panike (str. 99-118)

Simon Campbell
Ladders, Ketchup, and Mayonnaise: The Materiality of Irregularized Movements Along the Balkan route (str. 119-138)

Ljestve, kečap i majoneza: materijalnost iregulariziranih kretanja balkanskom rutom (str. 119-138)

Teodora Jovanović, Bojan Mucko
Migration Experts by Experience: Dialogue as a Method in Collaborative Knowledge Production (in Migration Studies) (str. 139-152)

Migracijski stručnjaci po iskustvu: dijalog kao metoda u kolaborativnoj proizvodnji znanja (u studijima migracija) (str. 139-152)

Samer Arkawi, Nina Khamsy
"Human Speech" as a Keyword: Plain-Language Redesign of Informed Consent in Asylum Administration (str. 153-167)

"Ljudski govor": preoblikovanje informiranog pristanka u obični jezik u postupku traženja azila (str. 153-167)

Helena Tužinská
Between the Chance at a Better Life and Abandonment: Local Responses to EU Border Regimes in North Macedonia (str. 169-185)

Između šanse za bolji život i napuštenosti: lokalni odgovori na europske granične režime u Sjevernoj Makedoniji (str. 169-185)

Karolina Bielenin-Lenczowska
Between Otherness and Belonging: Strategies of Mitigating Muslim Otherness in Podlasie (str. 187-205)

Između drugosti i pripadanja: strategije pregovaranja muslimanske drugosti u regiji Podlasie (str. 187-205)

Joanna Urbańska
Constructions and Subversions of Refugees' Liminality Within the Discourse of Hospitality: The Case of Afghan Refugees in Albania (str. 207-224)

Konstrukcije i subverzije izbjegličke liminalnosti u diskursima gostoprimstva: primjer afganistanskih izbjeglica u Albaniji (str. 207-224)

Eva Fekonja
Akustemologija granice: o zvuku, zvučanju i slušanju u iregulariziranim migracijama (str. 225-244)

Border Acoustemologies: On Sound, Sounding, and Listening in Irregularized Migration (str. 225-244)

Mojca Piškor
"Ja sam odlučio biti borac": prilog istraživanju procesa izlaska iz beskućništva (str. 245-272)

"I Decided to Be a Fighter": A Contribution to the Study of Escaping Homelessness (str. 245-272)

Ana-Marija Vukušić
"Somehow I Feel Calmer and I Can Move On": Women's Coping with Housing Exclusion (str. 273-295)

"Nekako se osjećam smirenije kako bih mogla krenuti dalje": suočavanje žena sa stambenom isključenošću (str. 273-295)

Lynette Šikić-Mićanović, Jadranka Rebeka Anić
Slani krajolici otoka Paga: okus otoka iz kulturnoantropološke perspektive (str. 297-315)

Salty Landscapes of the Island of Pag: The Taste of the Island from a Perspective of Cultural Anthropology (str. 297-315)

Melanija Belaj
Constructing the Survival Story on Edge Island in Oral Narratives by Residents of Mezen (str. 317-339)

Konstruiranje priče o preživljavanju na otoku Edgeøya u usmenim predajama stanovnika grada Mezena (str. 317-339)

Tatyana V. Shvetsova, Veronika E. Shakhova, Svetlana A. Dulova
Birds of Clay: Rethinking Partridges in Eneolithic Landscapes (str. 341-360)

Ptice od gline: razmatranje o jarebicama u eneolitičkim krajolicima (str. 341-360)

Maja Pasarić
Prikazi (str. 363-405)

Ivana Štokov, Drago Župarić-Iljić, Uroš Đurković, Vilma Benković, Luka Tokić, Jelena Kupsjak, Deniver Vukelić, Dajana Vlaisavljević, Noel Putnik, Lea Šprajc, Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Ivona Orlić, Noel Šuran, Ana Gruić Parać, Tvrtko Zebec
In memoriam Miroslava Hadžihusejnović Valašek (str. 407-409)

Tvrtko Zebec
Autori_Contributors (str. 412-413)


