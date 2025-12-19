Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku , Vol. 62 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 19.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 19.12.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Ostalo
Kazalo
Kazalo
Marijana Hameršak, Mojca Piškor
Pregledni rad
Mirna Šolić
Izvorni znanstveni članak
Francesca Fortarezza, Noemi Bergesio, Ophelia Nicole-Berva
Izvorni znanstveni članak
Natalia Judzińska, Inga Hajdarowicz
Izvorni znanstveni članak
Richard Lee Peragine
Izvorni znanstveni članak
Simon Campbell
Izvorni znanstveni članak
Teodora Jovanović, Bojan Mucko
Izvorni znanstveni članak
Samer Arkawi, Nina Khamsy
Prethodno priopćenje
Helena Tužinská
Izvorni znanstveni članak
Karolina Bielenin-Lenczowska
Prethodno priopćenje
Joanna Urbańska
Izvorni znanstveni članak
Eva Fekonja
Izvorni znanstveni članak
Mojca Piškor
Izvorni znanstveni članak
Ana-Marija Vukušić
Izvorni znanstveni članak
Lynette Šikić-Mićanović, Jadranka Rebeka Anić
Izvorni znanstveni članak
Melanija Belaj
Izvorni znanstveni članak
Tatyana V. Shvetsova, Veronika E. Shakhova, Svetlana A. Dulova
Izvorni znanstveni članak
Maja Pasarić
Izvorni znanstveni članak
Ivana Štokov, Drago Župarić-Iljić, Uroš Đurković, Vilma Benković, Luka Tokić, Jelena Kupsjak, Deniver Vukelić, Dajana Vlaisavljević, Noel Putnik, Lea Šprajc, Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Ivona Orlić, Noel Šuran, Ana Gruić Parać, Tvrtko Zebec
Recenzija, prikaz
Tvrtko Zebec
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Ostalo
Ostalo
Posjeta: 0 *