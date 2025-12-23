 Skoči na glavni sadržaj

Etnološka tribina : Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva , Vol. 55 No. 48, 2025.

  • Datum izdavanja: 23.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. 1-3)

hrvatski pdf 88kb
Content (str. 1-3)

Etnološka tribina
Kazalo

engleski pdf 88kb
Uvodnik (str. 4-5)

Etnološka tribina
Uvodnik

hrvatski pdf 42kb
Otvoreno o otvorenim podacima iz perspektive etnologije i kulturne antropologije (str. 6-28)

hrvatski pdf 2109kb
Being Open about Open Data from the Perspective of Ethnology and Cultural Anthropology (str. 55-77)

Olga Orlić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2410kb
Što su, zapravo, antropološki podaci? (str. 29-33)

hrvatski pdf 165kb
What Are, in Fact, Anthropological Data? (str. 78-81)

Anne Lavanchy, Wiebke Wiesigel
Reagiranje, polemika

engleski pdf 201kb
Otvorena znanost između tehničke izvedivosti i epistemološke zrelosti (str. 33-40)

hrvatski pdf 226kb
Open Science Between Technical Feasibility and Epistemological Maturity (str. 82-89)

Koraljka Kuzman Šlogar
Reagiranje, polemika

engleski pdf 327kb
Etnografski muzeji i izazovi otvorenog pristupa (str. 40-42)

hrvatski pdf 89kb
Ethnographic Museums and the Challenges of Open Access (str. 90-91)

Lidija Nikočević
Reagiranje, polemika

engleski pdf 64kb
Muzejska dokumentacija između otvorenosti i dostupnosti. Primjer Etnografskog muzeja, Zagreb (str. 42-45)

hrvatski pdf 168kb
Museum Documentation Between Openness and Accessibility. The Example of the Ethnographic Museum, Zagreb (str. 92-95)

Aleksandra Vlatković
Reagiranje, polemika

engleski pdf 219kb
Papir koji štiti, papir koji razotkriva (str. 46-49)

hrvatski pdf 162kb
The Paper That Protects, The Paper That Reveals (str. 96-99)

Orlanda Obad
Reagiranje, polemika

engleski pdf 216kb
Osvrt na komentare (str. 50-54)

hrvatski pdf 199kb
Author's Response (str. 100-104)

Olga Orlić
Reagiranje, polemika

engleski pdf 267kb
“Mi samo gasimo požar”. Etnografija volontiranja u kontekstu istraživanja beskućništva i siromaštva u Zagrebu (str. 105-123)

hrvatski pdf 888kb
“We’re Just Putting Out Fires”. An Ethnography of Volunteering in the Context of Researching Homelessness and Poverty in Zagreb (str. 123-123)

Melanija Belaj, Ana-Marija Vukušić
Izvorni znanstveni članak

O zadarskoj performerskoj sceni, gradu i (auto)etnografskim uvidima (str. 124-141)

hrvatski pdf 968kb
On the Zadar Performance Scene, the City, and (Auto)Ethnographic Insights (str. 141-141)

Juraj Šantorić
Izvorni znanstveni članak

OPG trgovine kao “foodie bauštela”. O novim prehrambenim i radnim krajolicima Zagreba (str. 142-157)

hrvatski pdf 941kb
Local Food Shops as “Foodie Labor”. New Foodscapes and Workscapes in Zagreb (str. 157-157)

Jelena Ivanišević, Ozren Biti
Izvorni znanstveni članak

Specifičnosti istraživačke pozicije “domaćeg” terena na primjeru etnografije Proljetnog uranka – Zeničke čimburijade (str. 158-173)

hrvatski pdf 1017kb
Particularities of the Researcher Position in the “Home” Field. The Case of “Proljetni uranak – Zenička čimburijada” (str. 173-173)

Alen Šabanović
Izvorni znanstveni članak

Tomorrow Will Be Now. Analysing the Relationship between Slovenia’s Nation-Building during the Nineties and the Youth in Contemporary Slovenian Literature (str. 174-191)

engleski pdf 1232kb
Sutra će biti sada. Analiza odnosa između izgradnje slovenske nacije devedesetih i mladih u suvremenoj slovenskoj književnosti (str. 191-191)

Marco Jakovljević
Izvorni znanstveni članak

To Name a Daughter in Albanian Tradition. Gendered Rituals and Reproduction of Inequality (str. 192-206)

engleski pdf 1103kb
Imenovanje kćeri u albanskoj tradiciji. Rodno obilježeni rituali i reprodukcija nejednakosti (str. 206-206)

Artan Krasniqi, Bleona Kurteshi
Izvorni znanstveni članak

Izložba Putnici Marije Živković. Stare zbirke i suvremene interpretacije (str. 207-214)

Žarka Vujić
Stručni rad

hrvatski pdf 1293kb
Primijenjena antropologija: potencijali i karijere, Marijana Belaj i Tihana Rubić (str. 215-217)

Valentina Gulin Zrnić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 295kb
Zooživoti: antrozoologija i kritika kapitalocena, Suzana Marjanić (str. 217-219)

Jelena Kuspjak
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 295kb
Iris Biškupić-Bašić, Zbirka medičarstva i svjećarstva (str. 219-221)

Arijana Koprčina
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 295kb
Nogomet, migracije i integracija, Marijeta Rajković Iveta (str. 221-224)

Andrej Ivan Nuredinović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 372kb
Mit, vjerovanje i prostor: znanstveno-stručni zbornik radova posvećen Tomi Vinšćaku, znanstveniku, istraživaču i prijatelju s krova svijeta, Marijana Belaj, Tibor Komar, Suzana Marjanić i Ivana Radovani Podrug (str. 224-230)

Ivan Grkeš
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 607kb
Naša plaža. Kulturnoantropološko istraživanje splitskih plaža i plažnih kultura: studija slučaja gradske plaže Bačvice, Vedrana Premuž Đipalo (str. 230-232)

Ana Perinić Lewis
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 307kb
Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva, “Teret” terena: iskustva i vještine etnografskih spoznaja (str. 232-239)

Nina Čolović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 701kb
Dođite na makarune: pogrebni običaji u Turopolju, izložba i katalog, Josipa Matijašić (str. 239-241)

Melanija Belaj
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1239kb
Dramska šetnja Ilegala u Zagrebu (str. 242-245)

Nina Čolović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 398kb
Nagrade i priznanja Hrvatskog etnološkog društva u 2023. godini (str. 246-254)

Olga Orlić
Vijest

hrvatski pdf 814kb
Marija Šarić Ban (1964. – 2025.) (str. 255-257)

Jasenka Lulić Štorić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 319kb
Upute autorima (str. 258-258)

hrvatski pdf 269kb
Notes for Authors (str. 259-259)

Etnološka tribina
Ostalo

engleski pdf 269kb
Autori (str. 260-262)

hrvatski pdf 327kb
Contributors (str. 260-262)

Etnološka tribina
Ostalo

engleski pdf 327kb
Impresum (str. 0-0)

hrvatski pdf 133kb
Impresum (str. 0-0)

Etnološka tribina
Ostalo

engleski pdf 133kb

Posjeta: 0 *