International journal of multidisciplinarity in business and science , Vol. 11 No. 17, 2025.

  • Datum izdavanja: 23.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.12.2025.

IZAZOVI I PERSPEKTIVE RAZVOJA NAUTIČKOG TURIZMA U HRVATSKOJ: ANALIZA UVJETA POSLOVANJA LUKA NAUTIČKOG TURIZMA (str. 5-13)

hrvatski pdf 306kb
DEVELOPMENT OF NAUTICAL TOURISM IN CROATIA: CHALLENGES, PERSPECTIVES, AND BUSINESS CONDITIONS IN NAUTICAL PORTS (str. 5-13)

DORIS PERUČIĆ
Pregledni rad

SIGNIFICANCE AND POTENTIAL OF MOBILE APPLICATIONS IN CONTEMPORARY TOURISM: AN EMPIRICAL STUDY OF SERVICE PROVIDERS’ AND TOURISTS’ PERCEPTIONS IN THE CITY OF ZAGREB (str. 14-21)

engleski pdf 324kb
ZNAČAJ I POTENCIJAL MOBILNIH APLIKACIJA U SUVREMENOM TURIZMU: EMPIRIJSKA STUDIJA PERCEPCIJE PRUŽATELJA USLUGA I TURISTA U GRADU ZAGREBU (str. 14-21)

DANIJELA FERJANIĆ HODAK, DANIELA GUJA
Prethodno priopćenje

KLASTERSKO MAPIRANJE CIJENA FIKSNOG ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA U EUROPI S FOKUSOM NA PRIUŠTIVOST (str. 22-26)

hrvatski pdf 192kb
CLUSTER MAPPING OF FIXED BROADBAND INTERNET PRICES IN EUROPE WITH A FOCUS ON AFFORDABILITY (str. 22-26)

IVAN JAJIĆ
Izvorni znanstveni članak

KOLIKO JE VAŽAN MENADŽER? ULOGA LMX-A U POTICANJU RADNE ANGAŽIRANOSTI (str. 27-35)

hrvatski pdf 259kb
HOW IMPORTANT IS A MANAGER? THE ROLE OF LMX IN ENCOURAGING WORK ENGAGEMENT (str. 27-35)

MAJA DARABOŠ LONGIN, DOMAGOJ HRUŠKA, DINO KRPAN
Izvorni znanstveni članak

PERCEPTION OF THE PROFILE 'CONTENT CREATOR' IN THE TRIAD OF CROATIAN MARKETING PRACTITIONERS (str. 36-45)

engleski pdf 262kb
PERCEPCIJA PROFILA „KREATOR SADRŽAJA“ U TRIJADI HRVATSKIH MARKETINŠKIH PRAKTIČARA (str. 36-45)

DIANA PLANTIĆ TADIĆ, DINO MARIĆ, MARIO FRACULJ
Prethodno priopćenje

SHARENTING U HRVATSKOJ: KORISTI I RIZICI RODITELJSKOG DIJELJENJA SADRŽAJA O DJECI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA (str. 46-53)

hrvatski pdf 287kb
SHARENTING IN CROATIA: BENEFITS AND RISKS OF PARENTAL SHARING OF CHILD-RELATED CONTENT ON SOCIAL MEDIA (str. 46-53)

SANDRA HORVAT
Prethodno priopćenje

KONKURENTNOST KROZ LEĆE POSLOVNE EKONOMIJE, EKONOMIJE I POLITIČKE EKONOMIJE (str. 54-62)

hrvatski pdf 329kb
COMPETITIVENESS THROUGH THE LENSES OF BUSINESS ECONOMICS, ECONOMICS AND POLITICAL ECONOMY (str. 54-62)

VELIBOR MAČKIĆ
Pregledni rad

