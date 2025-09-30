 Skoči na glavni sadržaj

Acta clinica Croatica , Vol. 64. No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 02.01.2026.

Sadržaj

Sentinel Lymph Node Biopsy in Locally Advanced Cervical Cancer: A Prospective, Single-Center Study (str. 413-717)

engleski pdf 311kb
Biopsija sentinel limfnog čvora kod lokalno uznapredovalog karcinoma cerviksa: prospektivna, jednocentrična studija (str. 418-418)

Pavao Planinić, Goran Vujić, Ivan Babić, Velena Radošević, Luka Matak, Mislav Mikuš, Joško Lešin, Ante Ćorušić†
Izvorni znanstveni članak

Depressive and Anxiety Symptoms in Psoriatic Arthritis Patients – A Cross-Sectional Study (str. 419-426)

engleski pdf 294kb
Simptomi anksioznosti i depresije u bolesnika sa psorijatičnim artritisom – presječno istraživanje (str. 427-427)

Kristina Kovač Durmiš, Mislav Pap, Ivan Jurak, Marina Boban, Porin Perić
Izvorni znanstveni članak

Impaired Quality of Life in Survivors of Craniocervical Artery Dissection (str. 428-433)

engleski pdf 206kb
Smanjena kvaliteta života kod bolesnika koji su preživjeli disekciju cervikalne arterije (str. 434-434)

Arijana Lovrenčić-Huzjan, Marina Roje-Bedeković, Lidija Dežmalj-Grbelja, Marijana Bosnar-Puretić
Izvorni znanstveni članak

Erectile Dysfunction and Vitamin D Serum Concentration Associated Only in Diabetics (str. 435-446)

engleski pdf 346kb
Erektilna disfunkcija i koncentracija vitamina D u krvi povezane isključivo kod dijabetičara (str. 446-446)

Bojan Sudarević, Sanja Mandić, Vesna Horvat, Željko Debeljak, Vatroslav Šerić, Hrvoje Kuveždić, Lada Zibar
Izvorni znanstveni članak

The Combined Effect of the COVID-19 Pandemic and the Earthquake in Zagreb on the Psychological and Social Life of Pregnant Women (str. 447-455)

engleski pdf 237kb
Kombinirani utjecaj pandemije virusa COVID-19 i potresa u zagrebu na psihološko zdravlje i društveni život trudnica (str. 455-455)

Ivka Djaković, Hrvojka Soljačić-Vraneš, Ana Benčić, Helen Marie Chiddenton, Hrvojka Kuna, Anamarija Bogović
Izvorni znanstveni članak

HLA II Alleles and Susceptibility to Multiple Sclerosis in Croatia (str. 456-465)

engleski pdf 251kb
HLA II aleli i podložnost multiploj sklerozi u Hrvatskoj (str. 466-466)

Sandra Jagnjić, Jasna Bingulac-Popović, Vesna Đogić, Anton Vladić, Katarina Štingl Janković, Zrinka Kruhonja Galić, Ana Hećimović, Irena Jukić
Izvorni znanstveni članak

A Quarter Century of Croatian Radiology Publications: A Bibliometric Analysis (str. 467-475)

engleski pdf 466kb
Četvrt stoljeća hrvatskih radioloških publikacija: bibliometrijska analiza (str. 476-476)

Petar Medaković, Zrinka Biloglav, Dina Vrkić, Boris Brkljačić, Ivan Padjen, Ivan Pristaš, Franko Žuvela, Gordana Ivanac
Izvorni znanstveni članak

The Effect of Placenta Removal Method on Postpartum Leukocytosis – A Randomized Controlled Trial (str. 477-483)

engleski pdf 247kb
Utjecaj metode uklanjanja placente na poslijeporođajnu leukocitozu – randomizirano kontrolirano istraživanje (str. 483-483)

Sevcan Arzu Arinkan, Hilal Serifoglu
Izvorni znanstveni članak

COPD, Age, LDH, Troponin, D-Dimer, and CRP/Albumin Ratio: A new Prognostic Model for COVID-19 (str. 484-497)

engleski pdf 434kb
KOPB, dob, LDH, troponin, D-dimer i omjer CRP/albumin: novi prognostički model za COVID-19 (str. 498-498)

Elif Yıldırım Ayaz, Mustafa Kaplan, Ahmet Said Bulut, Handan Ankaralı, Zafer Ünsal Coşkun, Gökhan Uygun, Özge Telci Çaklılı, Mehmet Uzunlulu, Haluk Vahaboğlu, Sacit İçten, Ali Rıza Odabaş
Izvorni znanstveni članak

A Novel Biomarker to Predict Contrast-Induced Nephropathy and the Requirement for Renal Replacement Therapy in Patients Undergoing Coronary Angiography: C-PEPTIDE/HBA1C (str. 499-512)

engleski pdf 485kb
Novi biomarker za predviđanje nefropatije izazvane kontrastom i potrebe za bubrežnom nadomjesnom terapijom u bolesnika podvrgnutih koronarnoj angiografiji: omjer C-peptida i HbA1c (str. 512-512)

Kenan Toprak, Mustafa Kaplangoray, Selahattin Akyol, Mustafa Begenç Taşcanov, İbrahim Halil Altıparmak, Asuman Biçer, Recep Demirbağ
Izvorni znanstveni članak

The impact of the COVID-19 Pandemic on the Mental Health of Workers in Primary Health Care (str. 513-520)

engleski pdf 224kb
Utjecaj pandemije virusa COVID-19 na mentalno zdravlje djelatnika primarne zdravstvene zaštite (str. 521-521)

Marina Ćurlin, Edita Černi Obrdalj, Dragan Babić, Nevenka Jelić-Knezović, Ivana Soldo, Ivan Vasilj, Violeta Šoljić
Izvorni znanstveni članak

Radial Nerve Injuries after Humeral Shaft Fracture – A Single Center Experience (str. 522-528)

engleski pdf 674kb
Ozljede radijalnog živca nakon prijeloma dijafize humerusa – iskustvo jednog centra (str. 529-529)

Renata Hodžić, Mirsad Hodžić, Nedim Smajić
Izvorni znanstveni članak

Expression Profile of ADIPOQ and TCF7L2 Genes in Type 2 Diabetic Pakistani Subjects (str. 530-541)

engleski pdf 297kb
Profil ekspresije gena ADIPOQ i TCF7L2 kod osoba s dijabetesom tip 2 u Pakistanu (str. 542-542)

Saima Sharif, Saira Rafaqat, Abeerah Saleem, Saima Nasir, Shagufta Naz, Aleksandra Klisić
Izvorni znanstveni članak

Does Lipemia Affect Common Coagulation Tests? (str. 543-549)

engleski pdf 261kb
Utječe li lipemija na najčešće koagulacijske pretrage? (str. 549-549)

Tajana Tunjić, Dragana Šegulja, Dunja Rogić
Izvorni znanstveni članak

Evaluation of Serum Homocysteine and Asymmetric Dimethylarginine Levels in Patients with Autoimmune Thyroid Disease (str. 550-559)

engleski pdf 525kb
Procjena razine homocisteina i asimetričnog dimetilarginina u krvi pacijenata s autoimunim bolestima štitnjače (str. 560-560)

Esra Paydaş Hataysal, Muslu Kazım Körez, Fatma Sengul, Hüsamettin Vatansev, Emel Şahin, Cem Onur Kıraç, Levent Kebapçılar, Süleyman Hilmi İpekci, Sedat Abuşoğlu, Ali Ünlü
Izvorni znanstveni članak

Anterograde vs Antero-/Retrograde del Nido Cardioplegia in Aortic Valve Surgery (str. 561-571)

engleski pdf 449kb
Usporedba anterogradne i antero-retrogradne primjene del Nido kardioplegijske otopine (str. 571-571)

Nail Šehić, Dragan Piljić, Emin Grbić, Alen Hajdarević, Mugdim Bajrić
Izvorni znanstveni članak

Patterns of Neutrophil to Lymphocyte Ratio Change in two Inflammatory Rheumatic Diseases: Systemic Lupus Erythematosus and Rheumatoid Arthritis (str. 572-581)

engleski pdf 249kb
Uzorci promjene neutrofilno-limfocitnog omjera u dva upalna reumatska poremećaja: sustavnog eritemskog lupusa i reumatoidnog artritisa (str. 580-580)

Antica Mihaliček, Branimir Anić, Ivan Marković, Ivan Padjen, Jadranka Morović-Vergles
Izvorni znanstveni članak

Hematology Patients are at a Higher Risk of Late Complications of Totally Implantable Venous Access Ports – A Single Center Retrospective Cohort Study (str. 582-589)

engleski pdf 266kb
Hematološki pacijenti izloženi su višem riziku od kasnih komplikacija uzrokovanih potpuno implantiranim venskim port kateterima – retrospektivna kohortna studija u jednom kliničkom centru (str. 589-589)

Bruno Lovreković, Delfa Radić Krišto, Njetočka Gredelj Šimec, Helena Jerkić
Izvorni znanstveni članak

The Impact of Migraine on the Thickness of the Inner Plexiform Layer Quantified by Optical Coherence Tomography (str. 590-597)

engleski pdf 217kb
Utjecaj migrene na debljinu unutarnjeg pleksiformnog sloja mjeren optičkom koherentnom tomografijom (str. 597-597)

Anamarija Soldo Koruga, Nenad Koruga, Alen Rončević, Slaven Balog, Nina Rotim, Silva Butković Soldo, Davor Jančuljak, Antonio Kokot, Tatjana Pekmezović
Izvorni znanstveni članak

Identification of Risk Factors Associated With Neck and Low Back Pain Among Dentists in Croatia (str. 598-608)

engleski pdf 311kb
Utvrđivanje čimbenika rizika povezanih s boli u vratu i donjem dijelu leđa kod stomatologa u Hrvatskoj (str. 608-608)

Stipe Ćorluka, Sathish Muthu, Milan Milošević, Petra Turčić, Dejan Blažević, Stjepan Ivandić, Srećko Sabalić, Bernard Janković
Izvorni znanstveni članak

The Association of Air Pollutants, Meteorological Parameters and Appearance of Venous Thromboembolism in the Emergency Department: A Retrospective Study (str. 609-620)

engleski pdf 435kb
Utjecaj onečišćenja zraka i meteoroloških parametara na broj bolesnika s venskom tromboembolijom u centru za hitni prijam: retrospektivna studija (str. 621-621)

Aljoša Šikić, Dajana Deak, Marijana Knezović Florijan, Tena Bartolčić, Tomislav Brblić, Neven Ljubičić
Izvorni znanstveni članak

Differences in the Prevalence of Atrial Fibrillation in Rheumatoid Arthritis and Osteoarthritis Patients: A Multicenter Study (str. 622-635)

engleski pdf 281kb
Razlika u prevalenciji fibrilacije atrija u bolesnika s reumatoidnim artritisom i osteoartritisom: multicentrična studija (str. 636-636)

Melanie-Ivana Čulo, Jadranka Morović-Vergles, Tomo Svaguša, Frane Paić, Lea Šalamon, Daniela Marasović Krstulović, Tatjana Kehler, Branimir Anić, Jasminka Milas-Ahić, Srđan Novak, Stjepan Gamulin
Izvorni znanstveni članak

Galilean and Keplerian Loupe Systems in Dental Medicine (str. 637-641)

engleski pdf 433kb
Galilejev i Keplerov optički sustav u dentalnoj medicini (str. 641-641)

Iris Urlić, Josip Pavan, Dubravka Negovetić Vranić, Željko Verzak, Zoran Karlović
Pregledni rad

The Pharmacological Approach in the Management of Psychomotor Agitation — Experience from Croatian Psychiatrists (str. 642-648)

engleski pdf 206kb
Farmakološki pristup zbrinjavanju psihomotorne agitacije – iskustva hrvatskih psihijatara (str. 649-649)

Maja Živković, Paula Marinović, Petra Sulić, Maja Bajs Janović, Marina Sagud, Maja Šeparović Lisak, Dunja Degmečić, Trpimir Glavina, Ivan Ćelić, Miroslav Herceg, Suzana Vlatković, Maja Vilibić, Ivana Stefanović, Mirna Zagrajski Brkić, Linda Rossini Gajšak, Petrana Brečić, Alma Mihaljević-Peleš
Prethodno priopćenje

Aggressive Primary Adrenal Lymphoma Presenting as Poorly Differentiated Carcinoma: A Case Report (str. 650-653)

engleski pdf 632kb
Agresivni primarni limfom nadbubrežnih žlijezda prezentiran kao slabo diferencirani karcinom: prikaz slučaja (str. 653-653)

Davor Galušić, Lučana Vicelić Čutura, Antonija Miljak, Nenad Kunac, Viktor Blaslov, Marija Petrić, Marko Lucijanić
Recenzija, prikaz

Multi-Fragmentary Fracture of the Tibial Component: A Case Report of a Rare Complication after Total Knee Arthroplasty (str. 654-660)

engleski pdf 889kb
Multifragmentarni prijelom tibijalne komponente: slučaj rijetke komplikacije nakon potpune endoproteze koljena (str. 660-660)

Mislav Čimić, Jure Serdar, Eduard Pavelić, Kristina Čimić, Ozren Vrdoljak, Domagoj Delimar
Recenzija, prikaz

