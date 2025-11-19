 Skoči na glavni sadržaj

Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru , No. 19, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 08.01.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Predgovor (str. VII-VIII)

Zorka Renić, Jasna Čapo
Uvodnik

hrvatski pdf 53kb
„Totalni rat“, „totalni neprijatelj“ i „totalna država“ – Schmittovi koncepti… u suvremenoj sigurnosnoj prizmi (str. 1-20)

hrvatski pdf 302kb
Total war, total enemy and total state – Schmitt's concepts within a modern security perspective (str. 19-20)

Danijela Lucić
Izvorni znanstveni članak

Procjena klimatskih rizika s prijedlogom mjera za prilagodbu obalnog turizma klimatskim promjenama – studija slučaja Zadarske županije (str. 21-43)

hrvatski pdf 351kb
Assessment of climate risks with proposed adaptation measures for coastal tourism to climate change – A case study of the Zadar County (str. 42-42)

Mira Zovko, Izidora Marković Vukadin, Damjan Zovko
Izvorni znanstveni članak

Kurikulumsko određivanje cilja odgoja i obrazovanja (str. 45-72)

hrvatski pdf 304kb
Curriculum-defined educational goal (str. 71-72)

Zvonimir Komar
Izvorni znanstveni članak

Stavovi adolescenata i njihovih roditelja o ranom stupanju u spolne odnose (str. 73-96)

hrvatski pdf 450kb
Attitudes of adolescents and their parents to early sexual experience (str. 95-96)

Ina Stašević, Nina Drljević, Darma Katava, Barbara Ebling, Darko Ropac
Izvorni znanstveni članak

Glazbeno-pedagoška literatura u Hrvatskoj: od tradicije do suvremenosti (str. 97-120)

hrvatski pdf 291kb
Music-pedagogical literature in Croatia: From tradition to contemporary practice (str. 119-120)

Tomislav Košta
Prethodno priopćenje

Arheologija i mitologija u romanu Ne dao Bog većeg zla (str. 121-137)

hrvatski pdf 275kb
Archaeology and mythology in the novel Ne dao Bog većeg zla (str. 137-137)

Marijana Dragičević
Pregledni rad

Vladimir Strugar, Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru: Bibliografija 2007. – 2023. (str. 139-141)

Zorka Renić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 396kb
Eduard Vargović; Vladimir Huzjan, 40 godina djelovanja Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (1983. – 2023.) (str. 141-144)

Vladimir Strugar
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 241kb
Toni Wagner, Kako stvoriti inovatore: Stvaranje mladih koji će promijeniti svijet (str. 145-148)

Vladimir Strugar
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 371kb
Jasminka Ledić i Ivana Miočić, ur., Nekako smo bili puno više dica. Fragmenti sjećanja na djetinjstvo u Hrvatskoj sredinom 20. stoljeća (str. 149-152)

Jasna Čapo
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 305kb
Kazalo ključnih riječi (str. 153-153)

hrvatski pdf 60kb
Index of Keywords (str. 153-153)


Kazalo

engleski pdf 60kb

