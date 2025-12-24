 Skoči na glavni sadržaj

World of Health, Vol. 8 No. 2, 2025.

  Datum izdavanja: 24.12.2025.
  Objavljen na Hrčku: 05.01.2026.

Life in a wheelchair: moving again “in dance steps” (str. 6-8)

Život u invalidskim kolicima: ponovno kretanje „plesnim koracima” (str. 92-94)

Tatiana Bolgeo, Annunziata Lettiero, Menada Gardalini, Roberta Di Matteo, Rita Lorusso, Antonio Maconi
Uvodnik

Future of nursing through nursing practice, innovation, education, and research: a proceeding paper (str. 9-13)

Budućnost sestrinstva kroz sestrinsku praksu, inovacije, obrazovanje i istraživanje: kongresno priopćenje (str. 95-99)

Jasper Erwin Tolarba, Karen M. Daley, Cynthia K. O' Sullivan, LuAnn Etcher
Izlaganje sa skupa

Work environment of critical care nurses in Croatia: national cross-sectional survey (str. 14-27)

Radno okruženje medicinskih sestara intenzivne njege u Hrvatskoj: nacionalno presječno istraživanje (str. 100-113)

Jelena Slijepcevic, Sladjana Rezic, Adriano Friganovic, Evanthia Georgiu
Izvorni znanstveni članak

The importance of physiotherapists as kindergarten workers in working with children with motor difficulties (str. 30-36)

Važnost fizioterapeuta zaposlenih u vrtićima kod rada s djecom s motoričkim teškoćama (str. 114-119)

Mirna Brescanski
Izvorni znanstveni članak

Epidurolysis in the treatment of chronic back pain - retrospective analysis (str. 37-42)

Epiduroliza kod liječenja kroničnog bola u leđima - retrospektivna analiza (str. 120-125)

Sabina Babic, Katarina Atlagic, Valentina Jesic, Nikolina Vratan, Lidija Fumic Dunkic
Izvorni znanstveni članak

Long-term psychological consequences of the 2020 Petrinja earthquake: a cross-sectional study of stress and depression in Sisak-Moslavina county (str. 43-52)

Dugotrajne psihološke posljedice potresa u Petrinji 2020. godine: presječna studija stresa i depresije u Sisačko-moslavačkoj županiji (str. 128-137)

Valentina Jesic, Jadranka Pavic
Izvorni znanstveni članak

Quality of life assessment in patients with lower limb amputation: a cross-sectional study (str. 53-58)

Procjena kvalitete života kod pacijenata s amputacijom donjih ekstremiteta: presječna studija (str. 138-143)

Maja Kosic, Valentina Kriksic, Boris Ilic, Sanja Ledinski, Stefanija Ozimec Vulinec, Irena Kovacevic
Izvorni znanstveni članak

An integrated conceptual framework for decision regret among patients with non-communicable diseases: toward patient-centered decision support Informed by bibliometric analysis (str. 59-66)

Integrirani konceptualni okvir za žaljenje zbog odluke o liječenju kod pacijenata s nezaraznim bolestima: podrška odlukama usmjerenima na pacijenta utemeljena na bibliometrijskoj analizi (str. 144-150)

Rosario Caruso, Cristina Arrigoni, Alice Silvia Brera
Pregledni rad

Mapping competencies for specialist nurses in Europe: a scoping review (str. 67-79)

Mapiranje kompetencija za medicinske sestre/tehničare specijaliste u Europi: pretražni pregled (str. 151-163)

Tihana Gaspert, Biljana Filipovic, Adriano Friganovic, Alessandro Stievano, Vedrana Vejzovic
Pregledni rad

Successful heart transplantation in a patient with high levels of anti-human leukocyte antigen (hla) antibodies - case report (str. 80-82)

Uspješna transplantacija srca kod pacijentice s visokim razinama antitijela humanog leukocitnog antigena (hla) – prikaz slučaja (str. 164-166)

Korina Goluza, Sanja Konosic
Studija slučaja

