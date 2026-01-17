 Skoči na glavni sadržaj

Subterranea Croatica , Vol. 22 No. supplementum 3, 2024.

  • Datum izdavanja: 17.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 20.01.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodna riječ (str. 1-4)

Tihana Oštrina
Uvodnik

hrvatski pdf 87kb
Caves at the Crossroads: the Role of Caves in the Epipaleolithic of the southern Levant (str. 6-25)

Tihana Oštrina
Uvodnik

engleski pdf 3176kb
Caves at the Crossroads: the Role of Caves in the Epipaleolithic of the southern Levant (str. 6-25)

Jasmina Osterman
Stručni rad

engleski pdf 3176kb
Geoarchaeology of Croatian caves (str. 26-35)

Katarina Gerometta, Giovanni Boschian
Stručni rad

engleski pdf 3710kb
Reljina pećina na južnom Velebitu (str. 36-55)

Maja Grgurić-Srzentić, Dora Čar, Leo Arbutina
Stručni rad

hrvatski pdf 6200kb
Kozja peć na Dugom otoku (str. 56-73)

Dario Vujević, Martina Čelhar, Ana Karađole, Mario Bodružić, Maja Grgurić Srzentić
Stručni rad

hrvatski pdf 16221kb
The earliest occupation of Rača Cave on the island of Lastovo in the context of the Late Neolithic of the eastern Adriatic coast (str. 74-93)

Ivan Drnić, Kristina Brkić Drnić
Stručni rad

hrvatski pdf 8900kb
The earliest occupation of Rača Cave on the island of Lastovo in the context of the Late Neolithic of the eastern Adriatic coast (str. 74-93)

Ivan Drnić, Kristina Brkić Drnić
Stručni rad

hrvatski pdf 8900kb
Ninčevića (Mušićina) pećina, Radošić (str. 94-103)

Dajana Popović-Dageta, Ivan Šuta
Stručni rad

hrvatski pdf 3725kb
Arheološka istraživanja u Ozaljskoj špilji (str. 104-121)

Miroslav Razum
Stručni rad

hrvatski pdf 4996kb
Na površini podzemlja: arheološka rekognosciranja špilja izvorišnog područja rijeke Cetine (str. 122-139)

Mirna Šandrić, Anita Mravak, Santa Duvnjak, Katarina Lukač
Stručni rad

hrvatski pdf 9699kb
Arheološki nalazi iz špilja u Blatu na otoku Mljetu s posebnim naglaskom na forenzičnu facijalnu rekonstrukciju lubanje (str. 140-165)

Domagoj Perkić, Josipa Marić
Stručni rad

hrvatski pdf 15724kb
Utvrđene pećine Karlovačke županije – kratak pregled stanja istraživanja (str. 166-177)

Krešimir Raguž, Nataša Cvitanović, Hrvoje Cvitanović
Stručni rad

hrvatski pdf 4970kb
Arheološka istraživanja brončanodobnog nalazišta Bobinac-Kozerina pećina iznad Sinca u Lici (str. 178-188)

Neven Šuica, Nataša Cvitanović, Krešimir Raguž, Hrvoje Cvitanović, Tatjana Kolak, Alberta Arena, Mario Gavranović, Irene Petscho, Lukas Plan
Stručni rad

hrvatski pdf 3964kb
Popis autora (str. 189-190)

Nikola Vukosavljević
Ostalo

hrvatski pdf 82kb
Organizatori i sponzori (str. 191-191)


Ostalo

hrvatski pdf 513kb

Posjeta: 0 *