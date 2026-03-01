 Skoči na glavni sadržaj

Medicina Fluminensis , Vol. 62 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 01.03.2026.

Hitna stanja u pedijatrijskoj endokrinologiji (str. 4-12)

hrvatski pdf 1828kb
Emergencies in Pediatric Endocrinology (str. 4-12)

Lucija Barešić, Iva Bilić Čače, Ivona Butorac Ahel
Pregledni rad

Uporaba klozapina u dječjoj i adolescentskoj dobi: pregled literature i prikaz slučaja iz Hrvatske (str. 13-26)

hrvatski pdf 1818kb
Clozapine Use in Children and Adolescents: A Literature Review and a Case Report from Croatia (str. 13-26)

Dinko Horvat, Petra Visković, Marta Okružnik Želalić, Ivana Stefanović, Mara Tripković, Gordan Majić
Pregledni rad

Križobolja i vratobolja u djece i adolescenata: prevalencija, rizični čimbenici, evalvacija, diferencijalna dijagnoza i liječenje (str. 27-42)

hrvatski pdf 1836kb
Low Back Pain and Neck Pain in Children and Adolescents: Prevalence, Risk Factors, Evaluation, Differential Diagnosis and Treatment (str. 27-42)

Jelena Marunica Karšaj, Ozren Kubat
Pregledni rad

Hipermobilnost zglobova – etiologija, klasifikacija, klinička slika i terapijski pristup (str. 43-53)

hrvatski pdf 1814kb
Joint Hypermobility - Etiology, Classification, Clinical Presentation and Therapeutic Approach (str. 43-53)

Dubravka Sajković, Jelena Marunica Karšaj, Marija Rakovac, Frane Grubišić, Simeon Grazio
Pregledni rad

Prevalencija disfagije kod osoba s multiplom sklerozom na temelju upitnika samoprocjene – sustavni pregled (str. 54-68)

hrvatski pdf 2014kb
Prevalence of Dysphagia in People With Multiple Sclerosis Based on a Self-Report Questionnaire: a Systematic Review (str. 54-68)

Ella Senjanin, Zdravko Kolundžić, Anja Liović
Pregledni rad

Izvanstanične vezikule u terapiji neurodegenerativnih bolesti (str. 69-77)

hrvatski pdf 1911kb
Extracellular Vesicles in Therapy of Neurodegenerative Diseases (str. 69-77)

Marin Tota
Pregledni rad

Uloga radioterapije u liječenju limfoma – klinička iskustva Klinike za tumore KBC-a Rijeka (str. 78-83)

hrvatski pdf 2069kb
The Role of Radiotherapy in the Treatment of Lymphoma: Clinical Experience of the Clinic for Tumors, University Hospital Centre Rijeka (str. 78-83)

Sanja Ropac, Ivana Mikolašević, Tihana Salopek, Đeni Smilović Radojčić, Damir Vučinić
Izvorni znanstveni članak

Dekompresijska bolest u ronilaca - iskustvo Zavoda za podvodnu i hiperbaričnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka (str. 84-93)

hrvatski pdf 2180kb
Decompression Sickness in Divers – Department of Underwater and Hyperbaric Medicine Clinical Hospital Center Experience (str. 84-93)

Sandra Sertić, Tanja Batinac, Branka Kurtović, Marin Marinović
Stručni rad

Neprepoznata hipotireoza kao uzrok zastoja u rastu – prikaz slučaja (str. 94-100)

hrvatski pdf 2034kb
Unrecognized Hypothyroidism As a Cause of Growth Failure – A Case Report (str. 94-100)

Valentina Ferenčić, Marjeta Majer, Srećko Severinski, Nataša Dragaš-Zubalj, Ivona Butorac Ahel
Studija slučaja

Anti-NMDA receptorski encefalitis u starije pacijentice – prikaz slučaja (str. 101-105)

hrvatski pdf 1790kb
Anti-NMDA Receptor Encephalitis in an Elderly Patient – A Case Report (str. 101-105)

Ivona Levak, Marta Ovčar, Ana Novaković, Ivana Stanković Matić
Studija slučaja

Convexity Subarachnoid Haemorrhage During Childbirth Related to Reversible Cerebral Vasoconstriction Syndrome - A Case Report (str. 106-111)

engleski pdf 1840kb
Sulkalno subarahnoidno krvarenje tijekom poroda vezano uz sindrom reverzibilne cerebralne vazokonstrikcije - prikaz slučaja (str. 106-111)

Petra Maras, Frederic-Ivan Silconi, Dragan Belci, Ivan Jovanović, Marina Bralić
Studija slučaja

Infarkt bubrega: prikaz slučaja (str. 112-117)

hrvatski pdf 5419kb
Renal Infarction: A Case Report (str. 112-117)

Marija Mužić, Tamara Petrić
Studija slučaja

Appendiceal Mucocele in a Patient With Ulcerative Colitis – A Case Report (str. 118-125)

engleski pdf 2301kb
Mukokela crvuljka u pacijentice s ulceroznim kolitisom – prikaz slučaja (str. 118-125)

Kristina Samaržija, Petar Milošević, Ivan Frketić
Studija slučaja

