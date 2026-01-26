 Skoči na glavni sadržaj

Krčki zbornik : godišnjak Povijesnog društva otoka Krka , No. 3, 1971.

  • Datum izdavanja: 30.05.1971.
  • Objavljen na Hrčku: 26.01.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodna riječ (str. 5-7)

Odbor za proslavu 50. obljetnice gimmnazije »Čedo Žic«
Uvodnik

hrvatski pdf 1948kb
Ljetopis proslave (str. 9-10)


Ostalo

hrvatski pdf 1676kb
Historijski podaci o srednjoj školi u Krku (XV-XIX st.) (str. 11-33)

hrvatski pdf 29337kb
Riassunto: Dati storici concernenti la scuola media di Veglia (str. 32-33)

Vjekoslav Štefanić
Izvorni znanstveni članak

Razvoj krčke gimnazije od 1921. do 1971. godine (str. 35-86)

Franjo Matejčić
Pregledni rad

hrvatski pdf 11646kb
Imena govore (str. 87-100)

Franjo Matejčić
Ostalo

hrvatski pdf 11518kb
Čedo Žic - prvi sekretar Kotarskog komiteta SKOJ-a za otok Krk (str. 105-108)

Riko Miler
Esej

hrvatski pdf 7010kb
Iz dnevnika (str. 109-122)

Čedo Žic
Crtice

hrvatski pdf 15254kb
Sjećanje na Čeda Žica (str. 123-126)

Vilko Fiuman
Esej

hrvatski pdf 4656kb
Oslobodjenoj Istri - Mi ne znamo smrti (str. 129-130)

Josip Anton Kraljić
Ostalo

hrvatski pdf 1315kb
Kad me je mat zaspala - Moje rodno mjesto (str. 131-132)

Zoran Kompanjet
Ostalo

hrvatski pdf 1159kb
Kurirova škola (str. 133-141)

Stjepan Vukušić
Ostalo

hrvatski pdf 10355kb
Odnos glagoljaškog crkvenog i svjetovnog narodnog pjevanja u kvarnerskom području (str. 145-152)

hrvatski pdf 10871kb
Riassunto: Le relazioni tra il canto glagolitico e quello profano sull'isola di Veglia e nell'lstria (str. 152-152)

Vinko Žganec
Izvorni znanstveni članak

Jurandvorski ulomci (str. 157-175)

hrvatski pdf 18193kb
Riassunto: I frammenti glagolitici di Jurandvor (str. 175-175)

Branko Fučić
Izvorni znanstveni članak

Hrvatski tipografi i tiskara »Kurykta« (str. 177-187)

hrvatski pdf 15718kb
Résumé: Les imprimeurs Croates et la typographie »Kurykta« (str. 187-187)

Vlado Oštrić
Izvorni znanstveni članak

O turizmu u Baški (str. 189-199)

Vinko Dorčić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 10105kb
Upoznajmo materijalnu kulturu drevnog primorskog grada Krka (str. 201-213)

Dubravka Žic
Stručni rad

hrvatski pdf 17828kb
Biljnogeografski položaj otoka Krka u okviru istarsko-kvarnerskog područja Hrvatskog primorja (str. 217-225)

Stjepan Horvatić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 10932kb
Sjećanje na osnutak, otvorenje i razvitak krčke gimnazije (str. 229-231)

Josip Capponi
Esej

hrvatski pdf 3618kb
Sjećanja i uspomene (str. 231-235)

Mihovil Bolonić
Esej

hrvatski pdf 7237kb
Puntarska pješadija u prvim godinama krčke gimnazije (str. 236-238)

Ivan Žic - Rokov
Esej

hrvatski pdf 5209kb
Zapis o jednoj generaciji (str. 239-242)

Ladislav Grakalić
Esej

hrvatski pdf 5047kb
Uspomene (str. 242-243)

Darko Franović
Esej

hrvatski pdf 2508kb
Sjećanja (str. 244-244)

Bogumil Randić
Esej

hrvatski pdf 1403kb
Josip Capponi (str. 247-248)

Franjo Matejčić
Životopis

hrvatski pdf 2054kb
Razgovor s Braslavom Rabarom (str. 248-250)

Zvonko Baković
Ostalo

hrvatski pdf 3610kb
Nikola Lino Bolmarčić (str. 253-254)

Franjo Matejčić
Životopis

hrvatski pdf 2550kb
Ante Šepić (str. 255-256)

Mihovil Bolonić
Životopis

hrvatski pdf 2623kb
Marijan Badel (str. 256-258)

Franjo Matejčić
Životopis

hrvatski pdf 3998kb
Josip Anton Kraljić (str. 258-258)

Franjo Matejčić
Životopis

hrvatski pdf 1401kb
Franjo Volarić (str. 259-259)

Ivan Žic - Rokov
Životopis

hrvatski pdf 1181kb
Croatica, Prinosi proučavanju hrvatske književnosti. Godište I, Svezak 1, Zagreb 1970. (str. 263-266)

Mirjana Strčić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 5654kb
Supilo u »Dometima« 12, 1970. (str. 267-268)

Berislav Lukić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 3441kb
Supilov broj »Kamova« (8/9, Rijeka 1970) (str. 268-270)

Nikola Crnković
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 4040kb
Historiografski podaci o Franu Supilu. Časopis Dubrovnik XIII, 1970, 4 (str. 271-272)

Nikša Stančić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 3679kb
Radnički pokret i NOR u Puntu (str. 273-274)

Petar Strčić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 3261kb
Prva hrvatska gimnazija za Istru i Kvarnerske otoke (str. 277-278)

Zlatko Keglević
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 3059kb
Spomen-kniiga »Prve riječke hrvatske gimnazije« (str. 279-280)

Nikola Marulić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 3283kb
Spomenica gimnazije »Mirko Lenac« u Rijeci (str. 280-280)

Oskar Kisić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1796kb
50 godina gimnazije u Ogulinu. Izdavač: Gimnazija »Đuro Kosanović« Ogulin, 1969. str. 102 (str. 281-281)

Mihael Sobolevski
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1583kb
Zbornik Pedagoške akademije Rijeka, Rijeka, 1970. (str. 282-282)

Oskar Kisić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1780kb
Radovi Pedagoške akademije u Puli. Svezak I 1968. godine (str. 283-284)

Nikola Crnković
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 3109kb
Matko Laginja, »Istranom, književna ostavština«. Priredio: Ive Jelenović. Izdanje Dometi MH - Čakavski sabor, Rijeka 1970. (str. 284-285)

Petar Strčić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 3047kb
»Radovi« talijanskog Centra za povijesna istraživanja. Rovinj, sv. 1 (str. 286-287)

Petar Strčić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 3321kb
Arhivski vjesnik XI-XII, 1968-1969. (str. 287-287)

Bosiljka Janjatović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1802kb
Još jedno značajno povijesno djelo o komuni Ogulin u NOB-u (str. 288-288)

Mihael Sobolevski
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1822kb
Demokratska stranka i politički odnosi u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (str. 289-289)

Bosiljka Janjatović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1924kb
Autori i suradnici u ovom svesku (str. 291-292)


Kazalo

hrvatski pdf 1887kb
Sadržaj (str. 293-295)


Kazalo

hrvatski pdf 2769kb

