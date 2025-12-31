 Skoči na glavni sadržaj

Zbornik sveučilišta Libertas , Vol. 10 No. 11, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 30.01.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Impressum i sadržaj (str. 3-4)


Ostalo

hrvatski pdf 104kb
Teorija narodnog gospodarstva i međunarodne trgovine u djelima Frana Milobara (str. 5-32)

hrvatski pdf 373kb
THE THEORY OF NATIONAL ECONOMY AND INTERNATIONAL TRADE IN THE WORKS OF FRAN MILOBAR (str. 5-32)

Vladimir Čavrak
Pregledni rad

Mjerenje održivog turizma u Republici Hrvatskoj putem uključenosti turističkih zajednica u održivost (str. 33-51)

hrvatski pdf 512kb
MEASURING SUSTAINABLE TOURISM IN THE REPUBLIC OF CROATIA THROUGH THE INVOLVEMENT OF TOURIST BOARDS IN SUSTAINABILITY (str. 33-51)

Sandra Šokčević
Izvorni znanstveni članak

Ekonomija klime, zelena tranzicija i središnje bankarstvo (str. 53-78)

hrvatski pdf 910kb
CLIMATE ECONOMICS, GREEN TRANSITION AND CENTRAL BANKING (str. 53-78)

Biljana Balog, Luka Brkić
Izvorni znanstveni članak

Analiza utjecaja digitalnih marketinških kanala na ponašanje potrošača – društvene mreže i influenceri kao čimbenici promjene (str. 79-92)

hrvatski pdf 395kb
ANALYSIS OF THE IMPACT OF DIGITAL MARKETING CHANNELS ON CONSUMER BEHAVIOR – SOCIAL NETWORKS AND INFLUENCERS AS FACTORS OF CHANGE (str. 79-92)

Marina Guzovski
Izvorni znanstveni članak

Digitalne usluge u pametnim gradovima: iskustvo građana Zadra i Osijeka (str. 93-109)

hrvatski pdf 1207kb
DIGITAL SERVICES IN SMART CITIES: CITIZEN EXPERIENCE IN ZADAR AND OSIJEK (str. 93-109)

Petra Turčić, Maroje Višić
Prethodno priopćenje

Fiskalna analiza lokalnih proračuna: komparativni prikaz proračuna Bjelovara, Slunja i Zadra (str. 111-126)

hrvatski pdf 246kb
FISCAL ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT BUDGETS: A COMPARATIVE STUDY OF THE CITIES OF BJELOVAR, SLUNJ, AND ZADAR (str. 111-126)

Monika Pehaček, Radmila Pavličić
Pregledni rad

Važnost geoekonomije za nacionalne države – studija slučaja Rumunjske (str. 127-139)

hrvatski pdf 385kb
THE SIGNIFICANCE OF GEOECONOMICS FOR NATION-STATES: A CASE STUDY OF ROMANIA (str. 127-139)

Marko Šarić
Pregledni rad

Upitnost win-win efekta internetskog oblika trgovine – grupne kupnje (str. 141-150)

hrvatski pdf 193kb
THE QUESTIONABILITY OF THE “WIN–WIN” EFFECT IN THE ONLINE GROUP-BUYING MODEL (str. 141-150)

Draženka Ćosić, Slađana Cvrk Brlek
Stručni rad

Utjecaj višejezičnosti na profesionalnu mobilnost i međunarodnu karijeru studenata (str. 151-169)

hrvatski pdf 684kb
THE IMPACT OF MULTILINGUALISM ON THE PROFESSIONAL MOBILITY AND INTERNATIONAL CAREERS OF STUDENTS (str. 151-169)

Martina Majić, Siniša Jovčić, Magdalena Bednjanec
Izvorni znanstveni članak

Digitalna transformacija poslovne sigurnosti (str. 171-182)

hrvatski pdf 198kb
DIGITAL TRANSFORMATION OF CORPORATE SECURITY (str. 171-182)

Siniša Jovčić, Magdalena Bednjanec, Melita Nižetić
Prethodno priopćenje

Globalni doseg inicijative protiv smanjenja porezne osnovice i premještanja dobiti u okviru rada organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (str. 183-195)

hrvatski pdf 326kb
THE GLOBAL REACH OF THE BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING INITIATIVE WITHIN THE FRAMEWORK OF THE OECD (str. 183-195)

Lorena Vokić Kvesić
Pregledni rad

Industrija 5.0: put u humanizaciju industrije 4.0 (str. 197-217)

hrvatski pdf 564kb
INDUSTRY 5.0: THE PATH TO HUMANIZING INDUSTRY 4.0 (str. 197-217)

Joško Lozić, Katerina Fotova Čiković
Pregledni rad

Odrednice impulzivne kupnje generacije Z (str. 219-239)

hrvatski pdf 513kb
DETERMINANTS OF IMPULSE BUYING BEHAVIOR AMONG GENERATION Z (str. 219-239)

Josipa Vujić, Igor Zovak
Pregledni rad

Posjeta: 0 *