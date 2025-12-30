 Skoči na glavni sadržaj

Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja , Vol. LXXI No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 09.02.2026.

SVJESNOST ODGOJITELJA O POREMEĆAJU PAŽNJE S HIPERAKTIVNOŠĆU U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE (str. 11-20)

hrvatski pdf 6718kb
AWARENESS OF PRESCHOOL TEACHERS REGARDING ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD) (str. 11-20)

Verona Pandža, Ljiljana Širić
Izvorni znanstveni članak

MENTALNO ZDRAVLJE STUDENATA DOKTORSKIH STUDIJA U HRVATSKOJ – PSIHOLOŠKI I SOCIOLOŠKI ASPEKTI (str. 21-44)

hrvatski pdf 14664kb
MENTAL HEALTH OF DOCTORAL STUDENTS IN CROATIA – SOCIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS (str. 21-44)

Ivan Perkov, Dunja Jurić Vukelić
Izvorni znanstveni članak

MOTIVACIJSKI ČIMBENICI UČITELJSKOGA RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA (str. 45-64)

hrvatski pdf 10782kb
FACTORS INFLUENCING TEACHERS’ MOTIVATION (str. 45-64)

Ana Vuksanović, Željko Požega
Izvorni znanstveni članak

TJELESNA AKTIVNOST I PERCIPIRANI STRES KOD STUDENATA TIJEKOM ISPITNIH ROKOVA I RAZDOBLJA ODMORA (str. 65-78)

hrvatski pdf 6625kb
PHYSICAL ACTIVITY AND PERCEIVED STRESS AMONG STUDENTS DURING EXAMINATION PERIODS AND REST PERIODS (str. 65-78)

Dražen Rastovski
Izvorni znanstveni članak

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE ODGOJITELJA I UČITELJA U PROCESIMA UDOMLJAVANJA I POSVOJENJA DJECE I UČENIKA (str. 79-96)

hrvatski pdf 11344kb
PROFESSIONAL COMPETENCIES OF PRESCHOOL TEACHERS AND PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE PROCESSES OF FOSTER CARE AND ADOPTION OF CHILDREN AND STUDENTS (str. 79-98)

Marina Diković, Luana Kosanović, Edi Jelić
Prethodno priopćenje

POVEZANOST ODGOJNO-OBRAZOVNIH FILOZOFIJA I SAMOUČINKOVITOSTI UČITELJA NIŽEGA SEKUNDARNOG OBRAZOVANJA (str. 97-112)

hrvatski pdf 8321kb
RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATIONAL PHILOSOPHIES AND SELF-EFFICACY OF LOWER SECONDARY EDUCATION TEACHERS (str. 97-112)

Petra Bajčić
Prethodno priopćenje

MODELI OSOBNO USMJERENOGA PLANIRANJA I NJIHOVA IMPLEMENTACIJA U RADU S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA (str. 113-125)

hrvatski pdf 6673kb
MODELS OF PERSON-CENTRED PLANNING AND THEIR IMPLEMENTATION IN WORK WITH STUDENTS WITH DISABILITIES (str. 113-125)

Aleksandra Krampač-Grljušić
Prethodno priopćenje

ANALIZA STANJA PSIHOTERAPIJSKE PODRŠKE DJECI I MLADIMA U ODNOSU NA RAZVIJENOST JEDINICA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE (str. 127-140)

hrvatski pdf 8720kb
ANALYSIS OF PSYCHOTHERAPY SUPPORT FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN RELATION TO THE DEVELOPMENT OF LOCAL AND REGIONAL SELF- GOVERNMENT UNITS IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str. 127-140)

Dragana Mamić, Gabriel Romstein
Pregledni rad

IMPLEMENTACIJA MEĐUPREDMETNE TEME OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ U ŠKOLSKIM IZVANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA (str. 141-156)

hrvatski pdf 8834kb
IMPLEMENTATION OF THE CROSS-CURRICULAR THEME PERSONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT IN SCHOOL EXTRACURRICULAR ACTIVITIES (str. 141-156)

Maja Brust Nemet, Lucija Katruša
Pregledni rad

Vesnica Mlinarević – Višnja Vekić-Kljaić Perspektive suvremenog kurikuluma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2025., 175 str., ISBN 978-953-212-495-8 (str. 157-159)

Zvjezdana Penava Brekalo
Recenzija, prikaz

Recenzija, prikaz

