Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja , Vol. LXXI No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 30.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 09.02.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Verona Pandža, Ljiljana Širić
Izvorni znanstveni članak
Ivan Perkov, Dunja Jurić Vukelić
Izvorni znanstveni članak
Ana Vuksanović, Željko Požega
Izvorni znanstveni članak
Dražen Rastovski
Izvorni znanstveni članak
Marina Diković, Luana Kosanović, Edi Jelić
Prethodno priopćenje
Petra Bajčić
Prethodno priopćenje
Aleksandra Krampač-Grljušić
Prethodno priopćenje
Dragana Mamić, Gabriel Romstein
Pregledni rad
Maja Brust Nemet, Lucija Katruša
Pregledni rad
Zvjezdana Penava Brekalo
Recenzija, prikaz
Posjeta: 0 *