 Skoči na glavni sadržaj

Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičke znanosti , No. 570=30, 2026.

  • Datum izdavanja: 10.02.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 10.02.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Computable subcontinua of circularly chainable continua (str. 1-34)

David Tarandek
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3247kb
On b-repdigits as products or sums of Fibonacci, Pell, balancing and Jacobsthal numbers (str. 35-49)

Chèfiath Awero Adégbindin, Kouèssi Norbert Adédji, Alain Togbé
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 561kb
Expressing three consecutive integers as sums of three cubes (str. 51-63)

Ajai Choudhry
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 462kb
Splitting sums of binary polynomials (str. 65-73)

Luis H. Gallardo
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 520kb
Ends of the first complementary series of generalized principal series (str. 75-91)

Darija Brajković Zorić, Ivan Matić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 569kb
Novel variants of Hermite-Hadamard inequalities for (alpha,eta)-convex functions of 1st and 2nd kinds (str. 93-109)

Muhammad Bilal, Asif R. Khan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 566kb
A note on the Chebyshev inequality and related inequalities for Fibonacci numbers (str. 111-123)

Vera Čuljak, Josip Pečarić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 477kb
Generalized Horn function \(H_{4,p,q,\nu}^\lambda\) and related bounding inequalities with applications to statistics (str. 125-140)

Rakesh K. Parmar, Tibor K. Pogány, S. Pirivina
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 628kb
Spectral expansion for impulsive dynamic Dirac system on the whole line (str. 141-157)

Bilender P. Allahverdiev, Hüseyin Tuna, Hamlet A. Isayev
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 505kb
Elliptic curves associated to a spacelike curve in the Lorentz plane (str. 159-167)

Mircea Crasmareanu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 520kb
The maximum cardinality of essential families in regular or normal spaces (str. 169-176)

Leonard R. Rubin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 496kb

Posjeta: 0 *