SKEI–MEĐUNARODNI INTERDISCIPLINARNI ČASOPIS , Vol. 7 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 24.02.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 26.04.2026.

CONSUMER ATTITUDES AND PURCHASE INTENTIONS TOWARD DIGITAL GREEN MARKETING (str. 8-24)

Azra Ahmić, Muhamed Ćosić
Izvorni znanstveni članak

DIGITALNA TRANSFORMACIJA JAVNE UPRAVE I PAMETNE DESTINACIJE: GRAĐANSKO-PRAVNI ASPEKTI (str. 25-42)

Hazim Okanović
Izvorni znanstveni članak

EDUKATIVNI TURIZAM I EKOTURIZAM KAO MODELI ODRŽIVE TRANSFORMACIJE (str. 43-58)

Predrag Todorov
Izvorni znanstveni članak

TURIZAM PROMATRANJA PTICA U OPĆINI NIJEMCI BIRD WATCHING TOURISM IN THE MUNICIPALITY OF NIJEMCI (str. 59-71)

Sandra Mrvica Mađarac, Višnja Bartolović, Slobodan Stojanović
Izvorni znanstveni članak

INTEGRACIJA TURIZMA U RURALNI RAZVOJ: PRAVNI OKVIR I FINANCIJSKI INSTRUMENTI ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE (str. 72-87)

Suzana Dikonić, Iva Fa, Melita Grüll
Prethodno priopćenje

PRIMJENA KONCEPTA KRUŽNE EKONOMIJE U TURIZMU APPLICATION OF THE CIRCULAR ECONOMY CONCEPT IN TOURISM (str. 88-102)

Zvonimira Šverko Grdić, Marko Markasović
Prethodno priopćenje

DEMOGRAPHIC INDICATORS AS A TOOL FOR STRATEGIC DECISION-MAKING DEMOGRAFSKI POKAZATELJI KAO ALAT ZA STRATEŠKO ODLUČIVANJE (str. 103-116)

Tanja Gavrić, Sonja Dragičević
Prethodno priopćenje

EFEKTI ZADUŽIVANJA I PRAVNA SIGURNOST KREDITNIH ODNOSA NA KORISNIKE KREDITA U BANKAMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE THE EFFECTS OF BORROWING AND LEGAL CERTAINTY OF CREDIT RELATIONS ON LOAN USERS IN STATE-OWNED BANKS OF THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA (str. 117-132)

Adis Holjan, Ibrahim Obhođaš, Toni Vukadin
Prethodno priopćenje

SUSTAINABLE TRANSFORMATION OF DESTINATION MANAGEMENT: ECONOMIC FRAMEWORKS, DIGITAL SOLUTIONS AND BENCHMARK CASE STUDIES ODRŽIVA TRANSFORMACIJA UPRAVLJANJA DESTINACIJOM: EKONOMSKI OKVIRI, DIGITALNA RJEŠENJA I PRIMJERI DOBRE PRAKSE KROZ USPOREDNE STUDIJE SLUČAJA (str. 133-146)

Natko Klanac, Domagoj Karačić, Matea Milićević
Pregledni rad

HOW DOES BIG DATA CHANGE MANAGEMENT DECISION-MAKING? (str. 147-161)

Marko Galić, Matej Galić, Marko Maras
Pregledni rad

GREENWASHING U TURIZMU IZAZOVI ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU U ERI ODRŽIVOG RAZVOJA GREENWASHING IN TURISM CHALLENGES FOR ACCOUNTING AND AUDITING IN THE ERA OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT (str. 162-174)

Semina Škandro
Pregledni rad

ULOGA I FINANSIJSKA ODRŽIVOST TURISTIČKIH ZAJEDNICA FEDERACIJE BIH U SVJETLU NOVOG ZAKONA O TURIZMU THE ROLE AND FINANCIAL SUSTAINABILITY OF TOURISM BOARDS IN THE FEDERATION OF BIH IN LIGHT OF THE NEW LAW ON TOURISM (str. 175-190)

Merima Aljić, Edin Jahić
Pregledni rad

AFLATOXINS AND CLIMATE CHANGE, A SCOPING REVIEW OF MYCOTOXIN CONTAMINATION IN THE SOUTHWESTERN BALKANS AFLATOKSINI I KLIMATSKE PROMJENE, PREGLED OPSEGA KONTAMINACIJE MIKOTOKSINIMA NA JUGOZAPADNOM BALKANU (str. 191-204)

Jasmin Durmišević, Mufida Aljičević, Amir Ibrahimagić
Pregledni rad

PRIMJENA CIRKULARNE EKONOMIJE U DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE – STUDIJE SLUČAJA IMPLEMENTATION OF THE CIRCULAR ECONOMY IN EUROPEAN UNION MEMBER STATES – CASE STUDIES (str. 205-219)

Sandra Mrvica Mađarac, Mirjana Nedović, Vanesa Ivanković
Pregledni rad

IMPLEMENTACIJA DIGITALIZACIJE U PODUZETNIŠTVU - PERSPEKTIVE POSLOVNOG USPJEHA IMPLEMENTING DIGITALIZATION IN ENTREPRENEURSHIP: PERSPECTIVES ON BUSINESS SUCCESS (str. 220-236)

Tanja Gavrić, Lucija Rinčić
Pregledni rad

AROMATIČNE-LEKOVITE BILJKE SRBIJE I REGIONA ZAPADNOG BALKANA I NJIHOV ZNAČAJ U SEOSKOM WELLNESS TURIZMU THE AROMATIC-MEDICINAL PLANTS OF SERBIA AND IN WEST BALCAN REGION AND THEIR IMPORTANCE IN RURAL WELLNESS TOURISM (str. 237-246)

Isidora Milanović, Marija Trajkov, Ljiljana Tomić, Jasmina Šljivić
Pregledni rad

PRIMJENA KONCEPTA UPRAVLJANJA PUTEM CILJEVA (MBO) U JAVNOM SEKTORU APPLICATION OF THE MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO) CONCEPT IN THE PUBLIC SECTOR (str. 247-261)

Džengis Hodžić
Pregledni rad

