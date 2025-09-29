 Skoči na glavni sadržaj

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje , Vol. 27 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 29.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 05.03.2026.

Sadržaj

Puni tekst

FOREWORD (str. 792-793)

engleski pdf 209kb
UVODNIK (str. 792-793)


Uvodnik

hrvatski pdf 209kb
Exploring the Intercultural Sensitivity Levels of Young Learners in Specialized ELT Settings (str. 793-823)

engleski pdf 2053kb
Istraživanje razina međukulturne osjetljivosti učenika rane školske dobi u nastavi engleskoga jezika u specijaliziranim obrazovnim okružjima (str. 793-823)

Hüseyin Ateş, Cemile Doğan
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2053kb
What Has Changed in 15 Years and What Has Remained the Same? Exploring Teachers’ Use of Mathematics Textbooks (str. 825-862)

engleski pdf 681kb
Što se promijenilo, a što je ostalo isto u posljednjih 15 godina? Studija o korištenju matematičkih udžbenika (str. 825-862)

Ljerka Jukić Matić, Dubravka Glasnović Gracin
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 681kb
Appropriate and Inappropriate Use of Artificial Intelligence Language Models by Students: Teachers’ (Self-)Perceptions and Experiences Across Educational Levels (str. 863-890)

Prikladna i neprikladna uporaba jezičnih modela umjetne inteligencije među učenicima: (samo)percepcije i iskustva nastavnika u različitim obrazovnim razinama (str. 863-890)

Irena Miljković Krecar, Nina Pavlin-Bernardić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2035kb
Factors That Influence Pupils’ Engagement in Learning Mathematics and Their Effects on General Academic Achievement (str. 891-918)

engleski pdf 2023kb
Čimbenici koji utječu na angažman učenika u učenju matematike i njezini učinci na opće akademsko postignuće (str. 891-918)

Dragana Valjarević, Zorica Stanojević-Ristić, Milena Petrović, Kristina Tomović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2023kb
The Relationship Between Teachers' Professional Competences and Their Perspectives on the Implementation of ICT in Art Instruction (str. 919-955)

engleski pdf 2071kb
Povezanost profesionalnih kompetencija učitelja i stavova o primjeni informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi likovne kulture (str. 919-955)

Marijana Županić Benić, Margareta Kajm Ferčec
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2071kb
Using Virtual Reality Technologies in Cello Teaching in China (str. 957-987)

engleski pdf 2148kb
Korištenje tehnologija virtualne stvarnosti u nastavi violončela u Kini (str. 957-987)

Qiong Wu
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2148kb
The Effect of the Mand Model Provided Through Parent Coaching on the Social Skills of Children with Autism Spectrum Disorder (str. 989-1033)

engleski pdf 2346kb
Učinak poučavanja roditelja primjenom mand-modela na socijalne vještine djece s poremećajem iz spektra autizma (str. 989-1033)

Melih Çattık, Veysel Aksoy
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 2346kb
Digital Storytelling Applications for Improving Self-Management Skills of Primary School Students (str. 1035-1080)

engleski pdf 2435kb
Aplikacije digitalnoga pripovijedanja za poboljšanje vještina samoupravljanja učenika osnovne škole (str. 1035-1080)

Emrah Köseoğlu, Şerife Dilek Boyacı
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 2435kb
Books and Movement: The Practices of Preschool Teachers Regarding the Integration of Reading Activities with Movement (str. 1081-1115)

engleski pdf 2097kb
Knjige u pokretu: odgojiteljska praksa u aktivnosti integracije čitanja i pokreta (str. 1081-1115)

Esra Unluer, Elif Celebi Oncu
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 2097kb
From Home to School: A Single Case Study on How Parent-initiated Literacy Practices Complement Formal Education (str. 1117-1145)

engleski pdf 2240kb
Od kuće do škole: jedinstvena studija slučaja o tome kako roditeljsko poticanje rane pismenosti nadopunjuje formalno obrazovanje (str. 1117-1145)

Ika Wahyuni Lestari
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 2240kb

Posjeta: 0 *