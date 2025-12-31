Kanavelić : časopis za književnost, umjetnost i znanost , Vol. 11 , 2025.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 18.03.2026.

Sadržaj

Narodne predaje, usmene tradicije, lokalne memorije i legende o rimskim amfiteatrima i gladijatorskim igrama na području istočnojadranske obale (str. 9-18)

Folk Traditions, Oral Heritage, Local Memories and Legends About Roman Amphitheaters and Gladiatorial Games Along the East Adriatic Coast (str. 9-18)

Marin Buovac
Stručni rad

Prilozi za uvid u jezikoslovna stajališta Ignjata Alojzija Brlića (str. 19-33)

Contributions to an Insight Into the Linguistic Views of Ignjat Alojzije Brlić (str. 19-33)

Ivona Smolčić
Pregledni rad

За Рацин и за стихозбирката „1932“ (str. 34-44)

On Racin and the Poetry Collection “1932” (str. 34-44)

Vasil Tocinovski
Stručni rad

Križari u Savskoj banovini: u svjetlu dokumenata Hrvatskog državnog arhiva 1935.-1938. (str. 45-71)

Crusaders in the Savska Banovina: In the light of documents from the Croatian State Archives, 1935–1938 (str. 45-71)

Franko Mirošević
Izvorni znanstveni članak

Prevođenje i znanstveno istraživanje kao temelji upoznavanja hrvatske i makedonske književnosti (str. 72-84)

Translation and Scientific Research as the Foundations for Understanding Croatian and Macedonian Literature (str. 72-84)

Goran Kalogjera
Prethodno priopćenje

Antologijsko svjedočanstvo meteorološkog tsunamija u Veloj Luci 1978. (str. 85-100)

An Anthological Testimony of the Meteorological Tsunami in Vela Luka, 1978 (str. 85-100)

Tonko Barčot
Prethodno priopćenje

Biskup Teodor Diedo (1611. – 1625.) i korčulanska likovna baština: nova promišljanja uz 400. obljetnicu prelatove smrti (str. 101-138)

Bishop Teodor Diedo (1611–1625) and the Artistic Heritage of Korčula: New Perspectives on the 400th Anniversary of the Prelate’s Death (str. 101-138)

Damir Tulić
Izvorni znanstveni članak

Franko Mirošević: Vela Luka u prohujalim stoljećima od sredine 19. do sredine 20. stoljeća: (prilozi za proučavanje povijesti Vela Luke), Vela Luka: Skupština Općine Vela Luka, 2025. (str. 171-177)

Ante Lešaja
Recenzija, prikaz

Mirko Pecotić: Prošlost Smokvice 1918. – 1991., Smokvica: Vlastita naklada, 2025. (str. 178-188)

Ante Lešaja
Recenzija, prikaz

Ivan Tvrdeić-Mrša: Zadrugarstvo civilizacijska stečevina, Čara: KUD Petar Crnomir, 2024. (str. 189-191)

Franko Mirošević
Recenzija, prikaz

Urednici Damir Tulić i Ivan Fabris: Rokovci 1575. – 2025. 450. obljetnica bratovštine svetog Roka u Korčuli, Korčula: Bratovština svetog Roka - Korčula, Župa svetog Marka - Korčula, 2025. (str. 192-196)

Mario Pintarić
Recenzija, prikaz

