Acta clinica Croatica , Vol. 65. No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 27.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 27.03.2026.

Contents (str. 1-2)


Retinal Hemorrhages in Critically Ill Children – a Prospective Study (str. 3-11)

Krvarenje mrežnice u kritično bolesne djece – prospektivno istraživanje

Tülin Köksal, Şanlıay Şahin, Esra Dağ Şeker, Ganime Ayar, Mutlu Uysal Yazıcı, Alkım Öden Akman
Izvorni znanstveni članak

Serum Kallistatin as a Biomarker of Sepsis and Mortality in Geriatric Patients with Acute Kidney Injury (str. 12-21)

Kalistatin u serumu kao biomarker za sepsu i smrtnost kod gerijatrijskih bolesnika s akutnim oštećenjem bubrega

Bengu Tatar, Ilter Bozaci, Ali Serel, Merve Aktar, Guray Guvercin, Bulent Vatansever, Murat Karatas, Ahmet Aykas, Giray Bozkaya, Erhan Tatar
Izvorni znanstveni članak

Vaginal Birth After a Previous Cesarean Section According to the Modified VBAC Score: A Single-Center Study (str. 22-29)

Vaginalni porod nakon prethodnog carskog reza prema modificiranom VBAC izračunu: monocentrična studija

Ivana Piškur, Franjo Fury, Andrijana Muller, Domagoj Vidosavljević
Izvorni znanstveni članak

Development and Validation of the Blood Donor Motivation and Satisfaction (BDMS) Questionnaire (str. 30-48)

Razvoj i validacija upitnika motivacije i zadovoljstva darivatelja krvi

Kristina Kralik, Tena Velki, Vesna Ilakovac
Izvorni znanstveni članak

Effects of Pethidine Use During Childbirth on Newborns – a Single-Center Retrospective Study (str. 49-58)

Učinci upotrebe petidina tijekom poroda na novorođenčad – retrospektivna studija u jednom centru

Ante Čuljak, Vajdana Tomić, Ivica Brizić, Ivan Merdžo
Izvorni znanstveni članak

Helicobacter Pylori as an Etiologic Factor for Development of Nasal Polyposis in Patients with Extraesophageal Reflux (str. 59-66)

Helicobacter pylori kao etiološki čimbenik razvoja nosne polipoze u bolesnika s ekstraezofagusnim refluksom (str. 66-66)

Andrijana Včeva, Ivan Abičić, Tihana Mendeš, Martina Smolić, Robert Smolić, Aleksandar Včev, Željko Zubčić
Izvorni znanstveni članak

Vascular Calcification Regulated by Klotho During Physiological and Pathophysiological Aging (str. 67-79)

Vaskularna kalcifikacija regulirana Klotho proteinom tijekom fiziološkog i patofiziološkog starenja

Davor Primc, Viktor Peršić, Josip Španjol, Dalibor Divković, Miljenko Kovačević, Sanja Pećanić, Silvija Miletić Gršković, Gordana Laškarin
Izvorni znanstveni članak

Acute Stress Disorder in Surgically Treated Children and Their Parents: institutional Experience and Literature Review (str. 80-91)

Akutni stresni poremećaj u kirurški liječene djece i njihovih roditelja: institucijsko iskustvo i pregled literature

Violeta Šetka-Čuljak, Ante Kvesić, Mladenka Vukojević
Izvorni znanstveni članak

Klotho Expression and Regulation in the Early Pathogenic Development of Vascular Calcification in Uremic Rats (str. 92-103)

Ekspresija i regulacija Klotho proteina u ranom razvoju vaskularnih kalcifikacija u uremičnih štakora

Davor Primc, Dalibor Divković, Miljenko Kovačević, Sanja Pećanić, Željko Rotim†, Vedran Ivković, Josip Španjol
Izvorni znanstveni članak

Pure-Tone Audiometry and Vestibulometry Characteristics in Post-COVID Patients (str. 104-115)

Specifičnosti nalaza tonske audiometrije i vestibulometrije u post-COVID bolesnika

Tina Tokić, Petar Ivanišević, Marisa Klančnik
Izvorni znanstveni članak

The Impact of Maintenance Therapy with Fluoropyrimidines and Bevacizumab on Progression-Free and Overall Survival in First-Line Treatment Protocols Including Irinotecan Among Patients with Metastatic Colorectal Cancer: A Retrospective Real-World Study (str. 116-127)

Usporedba terapije održavanja i kontinuirane terapije temeljene na irinotekanu i bevacizumabu u prvoj liniji liječenja mKRK – retrospektivna studija iz stvarnog života

Ilijan Tomaš, Dora Muršić, Vedrana Pavlović, Sebastijan Spajić, Dominik Seletković, Laura Zahirović, Kristina Kralik, Josipa Flam
Izvorni znanstveni članak

Concentrations of Free Sphingosine and Sphinganine in the Breast Milk of Healthy Women and Women with Type 1 Diabetes (str. 128-138)

Koncentracije slobodnog sfingozina i sfinganina u majčinom mlijeku zdravih žena i žena s dijabetesom tipa 1

Slavica Potočki, Ana Mesić, Zrinka Šakić, Armin Atić, Ana Kulić, Nikolina Bašić Jukić
Izvorni znanstveni članak

The Effects of Therapeutic Exercise for Cardiovascular Rehabilitation in Patients with Inflammatory Rheumatic Diseases: A Narrative Review (str. 139-150)

Učinkovitost terapijskih vježbi za kardiovaskularnu rehabilitaciju bolesnika s upalnim reumatskim bolestima: narativni pregled

Frane Grubišić, Hana Skala Kavanagh, Ines Doko Vajdić, Simeon Grazio
Pregledni rad

Transfer of the Medial Pectoral and Thoracodorsal Nerve in Cases with Upper Brachial Plexus Palsy: Controversies, Problems and Solutions (str. 151-161)

Transfer medijalnog pektoralnog i torakodorzalnog živca u slučajevima gornje paralize brahijalnog pleksusa: kontroverze, problemi i rješenja

Novak Lakićević, Slavko Đurašković, Sanja Medenica, Lukas Rasulić, Miroslav Samardžić
Pregledni rad

Janus Kinase Inhibitors – a New Effective Treatment Option for Refractory Isolated Non-infectious Ocular Inflammatory Disorders (str. 162-171)

Inhibitori Janus kinaze – nova učinkovita mogućnost liječenja refraktivnih izoliranih nezaraznih očnih upalnih poremećaja

Nina Vidic Krhlikar, Matija Tomšič, Polona Jaki Mekjavić, Pia Klobučar, Janez Bregar, Katarina Šurlan Popovič, Nataša Vidović Valentinčič
Pregledni rad

Psoriasis and Periodontitis – Shared Inflammatory Mechanisms and Clinical Implications (str. 172-189)

Psorijaza i parodontitis: zajednička imunopatogeneza, molekularni upalni mehanizmi i kliničke implikacije

Katarina Dragun, Filip Bosnić, Mislav Mokos, Karla Štajcar Čular, Darko Božić, Mirna Šitum
Pregledni rad

Twenty-Year Trends in Treatment in the Cardiac Intensive Care Unit of Sestre milosrdnice University Hospital Center (str. 190-199)

Dvadesetogodišnji trendovi u liječenju u Zavodu za intenzivnu kardiološku skrb Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Krešimir Crljenko, Helena Jerkić, Dorijan Babić, Marin Pavlov, Zdravko Babić
Stručni rad

Needlefish Injury to the Orbit in the Adriatic Sea (str. 200-204)

Orbitalna ozljeda uzrokovana ribom iglunom

Marin Belak, Ognjen Zrinšćak
Studija slučaja

Endoscopic Management of Subglottic Stenosis in a Child with Granulomatosis with Polyangiitis (str. 205-214)

Endoskopsko liječenje subglotične stenoze u djeteta oboljelog od granulomatoze s poliangiitisom – prikaz slučaja

Mirta Peček, Andro Košec, Maja Končić, Tomislav Gregurić, Bernardica Jurić, Mandica Vidović, Siniša Stevanović
Studija slučaja

