 Skoči na glavni sadržaj

Zdravstveni glasnik , Vol. 12 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 29.05.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 29.05.2026.

Sadržaj

Puni tekst

EDITORIAL (str. 7-7)

engleski pdf 114kb
RIJEČ UREDNIKA (str. 7-7)

Dragan Babić
Uvodnik

HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN LUNG CANCER PATIENTS ACCORDING TO TYPE OF TREATMENT (str. 8-19)

engleski pdf 1403kb
KVALITETA ŽIVOTA POVEZANA SA ZDRAVLJEM MEĐU BOLESNICIMA S RAKOM PLUĆA OVISNO O VRSTI LIJEČENJA (str. 8-19)

Sandra Karabatić, Ilda Bećirević, Božica Lovrić, Tihomir Jovanović
Izvorni znanstveni članak

QUALITY OF LIFE OF PATIENTS UNDERGOING RADIOTHERAPY FOR LOCALIZED PROSTATE CANCER (str. 20-30)

engleski pdf 561kb
KVALITETA ŽIVOTA BOLESNIKA TIJEKOM RADIOTERAPIJE LOKALIZIRANOG KARCINOMA PROSTATE (str. 20-30)

Slađana Vranješ, Vesna R. Jovanović
Izvorni znanstveni članak

LEGIONELLA SPP. IN AIR-CONDITIONING SYSTEMS OF PUBLIC FACILITIES IN THE SARAJEVO CANTON: THE ROLE OF MANAGEMENT AND EMPLOYEE ABSENTEEISM (str. 31-43)

engleski pdf 716kb
LEGIONELLA SPP. U KLIMATIZACIJSKIM SISTEMIMA JAVNIH OBJEKATA U KANTONU SARAJEVO: ULOGA MENADŽMENTA I IZOSTANAK ZAPOSLENIKA (str. 31-43)

Amina Vukotić, Adna Mesihović, Amela Semić, Sead Karakaš, Maida Mulić, Monika Marić
Izvorni znanstveni članak

THE INTERPLAY OF DISTRESS, GENERAL SELF-EFFICACY, AND BURNOUT IN UNDERGRADUATE MEDICAL STUDENTS AT A TERTIARY CARE CENTRE (str. 44-57)

engleski pdf 566kb
MEĐUDJELOVANJE STRESA, OPĆE SAMOEFIKASNOSTI I IZGARANJA KOD STUDENATA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA MEDICINE U CENTRU ZA TERCIJARNU ZDRAVSTVENU SKRB (str. 44-57)

Amit Amit, Geethanjali M. Doddamani, Alladi Vinay Kumar, M. Pramod Kumar Reddy
Izvorni znanstveni članak

COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF BOBATH THERAPY AND CLASSIC KINESITHERAPY ON GAIT FUNCTION IN PATIENTS WITH ISCHEMICAL STROKE (str. 58-67)

engleski pdf 584kb
USPOREDBA UČINKOVITOSTI BOBATH TERAPIJE I KLASIČNE KINEZITERAPIJE NA FUNKCIJU HODA PACIJENATA S ISHEMIJSKIM MOŽDANIM UDAROM (str. 58-67)

Lana Lovrić, Lejla Obradović-Salčin, Ivana Grle
Izvorni znanstveni članak

PUBLIC OPINION SURVEY ON CANNABIS LEGALIZATION (str. 68-80)

engleski pdf 1831kb
ISPITIVANJE JAVNOG MIŠLJENJA O LEGALIZACIJI KANABISA (str. 68-80)

Martina Mihaljević, Helena Brekalo, Josip Šimić, Ivona Ljevak, Danijela Petrović
Izvorni znanstveni članak

MEANING OF VIDEO GAMES FOR INTERACTIONAL RELATIONSHIPS IN THE FAMILY (str. 81-95)

engleski pdf 512kb
ZNAČENJE VIDEOIGARA ZA INTERAKCIJSKE ODNOSE U OBITELJI (str. 81-95)

Valentina Novak, Zoran Zoričić, Jelena Pejić
Stručni rad

CLINICAL EMPATHY AND COMPLEMENTARY MEDICINE (str. 96-107)

engleski pdf 441kb
KLINIČKA EMPATIJA I KOMPLEMENTARNA MEDICINA (str. 96-107)

Romana Barbarić, Dragan Babić
Stručni rad

SERUM URIC ACID LEVELS IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME ACCORDING TO RENAL FUNCTION (str. 108-116)

engleski pdf 4644kb
SERUMSKA RAZINA MOKRAĆNE KISELINE U BOLESNIKA S AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM PREMA BUBREŽNOJ FUNKCIJI (str. 108-116)

Ivan Zeljko, Kornelija Jurčić Bulić, Ivana Ljubić Zeljko, Ivan Mustapić, Domagoj Tomić, Ivan Tomić
Stručni rad

TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN VERTICALIZATION AND POSTURAL CONTROL FOLLOWING SPINAL CORD INJURY (str. 117-128)

engleski pdf 583kb
TEHNOLOŠKE INOVACIJE U VERTIKALIZACIJI I POSTURALNOJ KONTROLI NAKON SPINALNE OZLJEDE (str. 117-128)

Anica Kuzmić, Marina Ćurlin
Stručni rad

THE ROLE OF FAMILY MEDICINE IN THE EARLY RECOGNITION OF MEDICAL EMERGENCIES (str. 129-139)

engleski pdf 467kb
ULOGA OBITELJSKE MEDICINE U RANOM PREPOZNAVANJU HITNIH MEDICINSKIH STANJA (str. 129-139)

Igor Maslać
Stručni rad

DIETARY PATTERNS OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN CROATIA: CHALLENGES IN IMPLEMENTING NUTRITIONAL GUIDELINES (str. 140-151)

engleski pdf 422kb
PREHRAMBENI OBRASCI DJECE OSNOVNOŠKOLSKE DOBI U HRVATSKOJ: IZAZOVI U PROVEDBI PREHRAMBENIH SMJERNICA (str. 140-151)

Lucija Rožić
Stručni rad

INCLUSION OF GIFTED STUDENTS WITH ANXIETY DISORDER - INCLUSION PERSPECTIVE IN PRACTICE: TEACHING GIFTED STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES IN AN INCLUSIVE SCHOOL (str. 152-164)

engleski pdf 609kb
UKLJUČIVANJE DAROVITIH UČENIKA S ANKSIOZNIM POREMEĆAJEM - PERSPEKTIVA INKLUZIJE U PRAKSI: POUČAVANJE DAROVITIH UČENIKA S TEŠKOĆAMA U UČENJU U INKLUZIVNOJ ŠKOLI (str. 152-164)

Branca Lie
Stručni rad

HOW TO LIVE LONGER AND HEALTHIER? (str. 165-177)

engleski pdf 483kb
KAKO ZDRAVIJE I DULJE ŽIVJETI? (str. 165-177)

Žarko Šantić
Esej

Posjeta: 0 *