Diskrepancija : studentski časopis za društveno-humanističke teme , Vol. 20 No. 28, 2025.
- Datum izdavanja: 01.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 27.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Uredništvo časopisa
Kazalo
Uredništvo časopisa
Uvodnik
Mia Papa Stubbs
Izvorni znanstveni članak
Staša Kolar, Tina Rupar
Izvorni znanstveni članak
Tamara Krešić
Izvorni znanstveni članak
Filip Bačurin
Izvorni znanstveni članak
Ilian Gogić
Izvorni znanstveni članak
Ela Junaković
Esej
Nina Cvetković, Matija Žmak, Ante Vlaić
Izvorni znanstveni članak
Marko Bogadi
Recenzija, prikaz
Antonio Krnić
Recenzija, prikaz
Uredništvo časopisa
Ostalo
Uredništvo časopisa
Ostalo
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