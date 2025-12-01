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Diskrepancija : studentski časopis za društveno-humanističke teme , Vol. 20 No. 28, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 27.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. 1-6)

Uredništvo časopisa
Kazalo

hrvatski pdf 117kb
Uvodna riječ (str. 7-8)

Uredništvo časopisa
Uvodnik

hrvatski pdf 28kb
Understanding Impostor Syndrome Through a Goffmanesque Lens (str. 9-26)

engleski pdf 209kb
Razumijevanje sindroma varalice kroz goffmanovski pristup (str. 9-26)

Mia Papa Stubbs
Izvorni znanstveni članak

Political Socialization: How Your Parents' Values Influence Your Political Participation (str. 27-44)

Staša Kolar, Tina Rupar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 290kb
Od 15 minuta šutnje do generalnog štrajka – studentski pokret u Srbiji 2024./2025. kroz okvir teorije mobilizacije resursa (str. 45-72)

hrvatski pdf 611kb
From 15 Minutes of Silence To a General Strike – Student Movement in Serbia Through the Lens of Resource Mobilization Theory (str. 45-72)

Tamara Krešić
Izvorni znanstveni članak

Reakcija vodstva Kraljevstva SHS na štrajk željezničara u travnju 1920. godine (str. 73-90)

hrvatski pdf 528kb
Reakcija vodstva Kraljevstva SHS na štrajk željezničara u travnju 1920. godine (str. 73-90)

Filip Bačurin
Izvorni znanstveni članak

Imigracija i integracija imigranata u odabranim zemljama EU15 i Švicarskoj (1945. – 2015.): povijest i politike (str. 91-112)

hrvatski pdf 727kb
Imigracija i integracija imigranata u odabranim zemljama EU15 i Švicarskoj (1945. – 2015.): povijest i politike (str. 91-112)

Ilian Gogić
Izvorni znanstveni članak

Žene na slici i filmu (str. 113-132)

hrvatski pdf 720kb
Žene na slici i filmu (str. 113-132)

Ela Junaković
Esej

Neuromarketing i psihologija boja: povezanost između boja i emocija potrošača (str. 133-72)

hrvatski pdf 2409kb
Neuromarketing and the Psychology of Color: the Connection Between Colors and Consumer Emotions (str. 133-172)

Nina Cvetković, Matija Žmak, Ante Vlaić
Izvorni znanstveni članak

Schnell, T. (2021). The Psychology of Meaning in Life. New York: Routlege (str. 173-184)

Marko Bogadi
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 652kb
Bohannon, C., Eva (2024).: Kako je žensko tijelo obilježilo 200 milijuna godina evolucije čovjeka. Zagreb: Naklada Ljevak (str. 185-190)

Antonio Krnić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 347kb
30 godina Kluba, 25 godina časopisa (str. 191-202)

Uredništvo časopisa
Ostalo

hrvatski pdf 2515kb
Naputak suradnicima (str. 203-208)

Uredništvo časopisa
Ostalo

hrvatski pdf 395kb

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