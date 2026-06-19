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Anafora : Časopis za znanost o književnosti , Vol. XIII No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 19.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 21.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Mediating Violence: Entanglements of Fiction and Fact (str. 1-5)

engleski pdf 92kb
Medijacija nasilja: isprepletenosti fikcije i činjenice

Jelena Pataki Šumiga, Ljubica Matek
Uvodnik

Young Adult Dystopia, Intertextuality, and Biblical Hope in Sandra Newman’s Julia (str. 9-26)

engleski pdf 208kb
Distopija za mlade, intertekstualnost i biblijska nada u romanu Julia Sandre Newman (str. 27-27)

Csaba Maczelka
Izvorni znanstveni članak

“Fairest of Them All”: Exploitation in Snow White and the Huntsman (2012) and Snow White (2025) (str. 29-53)

engleski pdf 249kb
„Najljepša od svih“: izrabljivanje u Snjeguljici i lovcu (2012.) i Snjeguljici (2025.) (str. 54-54)

Valentina Markasović
Izvorni znanstveni članak

Alteration until Annihilation: Biopolitical Aspects of Beautification in The Substance (str. 55-80)

engleski pdf 254kb
Promjenom do uništenja: biopolitički aspekti uljepšavanja u filmu Supstanca (str. 81-81)

Ljubica Matek
Izvorni znanstveni članak

Does It End with Us? Interpersonal Violence in Colleen Hoover’s It Ends with Us (str. 83-99)

engleski pdf 207kb
Završava li s nama? Interpersonalno nasilje u romanu Colleen Hoover Priča završava s nama (str. 100-100)

Biljana Oklopčić
Izvorni znanstveni članak

Love in the Time of Dystopia: Yorgos Lanthimos’s The Lobster (2015) (str. 101-119)

engleski pdf 213kb
Ljubav u doba distopije: film Jastog (2015.) redatelja Yorgosa Lanthimosa (str. 120-120)

Jelena Pataki Šumiga
Izvorni znanstveni članak

Biopolitical Spectacle of Violence in Billy Lynn’s Long Halftime Walk (str. 121-134)

engleski pdf 190kb
Biopolitički spektakl nasilja u romanu Billy Lynn’s Long Halftime Walk (str. 135-135)

Jasna Poljak Rehlicki
Izvorni znanstveni članak

Domestic Violence and Abuse in Stephen King’s Dolores Claiborne (str. 137-160)

engleski pdf 243kb
Prikazi obiteljskog nasilja i zlostavljanja u romanu Dolores Claiborne Stephena Kinga (str. 161-161)

Vedran Domjanović
Pregledni rad

Az idegenségtapasztalat a Palatics-kódex néhány énekében: a kódex Madzsari türki: A nem bántom én te kegyelmed... kezdetű makaronikumának és a Hirvat türkiszi című énekének összevető értelmezése (str. 165-190)

mađarski pdf 269kb
The Experience of Otherness in Some Poems of the Palatics Codex: A Comparative Interpretation of the Codex’s Maĝari türki, Turkish-Hungarian Macaroni Poem and Chirwat türkisi (str. 191-191)

Iskustvo drugosti u nekoliko pjesama Kodeksa Palatics: usporedna interpretacija pjesme Madzsari türki, tursko-mađarskog makaroni-spjeva (Nem bántom én te kegyelmed...) i pjesme Hirvat türkisi (str. 192-192)

Csilla Utasi
Izvorni znanstveni članak

Ethical Credentials of Poetry: Ted Hughes’s Birthday Letters (str. 193-209)

engleski pdf 186kb
Etičke vjerodajnice poezije: Rođendanska pisma Teda Hughesa (str. 210-210)

Sintija Čuljat
Prethodno priopćenje

A Journey of Resilience: Disability Experiences in Abhishek Annica’s The Grammar of My Body (str. 211-227)

engleski pdf 198kb
Put otpornosti: iskustva invaliditeta u djelu The Grammar of My Body Abhisheka Annice (str. 228-228)

Sujeta Patel, Smriti Singh
Prethodno priopćenje

Stylistic Reading of the American Dream Myth in Marsha Norman’s ‘night, Mother (str. 229-242)

engleski pdf 183kb
Stilističko čitanje mita o Američkom snu u drami ‘night, Mother Marshe Norman (str. 243-243)

Sanja Jukić, Biljana Oklopčić
Izvorni znanstveni članak

Poljska frančezarija Madame Antonija Libere u vrsnom prijevodu Dalibora Blažine; Antoni Libera, Madame, preveo Dalibor Blažina, Fraktura, Zaprešić, 2025. (str. 247-251)

Cvijeta Pavlović, Filip Kozina
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 125kb
Pjesničke strategije preuveličavanja: stilističko istraživanje hiperbole; Tin Lemac, Poetska hiperbola: stilska, poetička, žanrovska i autopoetička kategorija, Akademska knjiga / Sveučilište u Zadru, Novi Sad / Zadar, 2024. (str. 252-255)

Ivana Buljubašić Srb
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 112kb
Pismo Ivana Luke Garanjina gospodinu Giovanniju Arduinu ministru agronomije o praksi pčelarstva u Dalmaciji 1790., priredila i pogovor napisala Viktoria Franić Tomić, Fakultet Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2022. (str. 256-260)

Luka Gaćeša
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 106kb
Obavijest o povlačenju članka / Notice of Retraction (str. 261-261)


Reagiranje, polemika

hrvatski pdf 79kb

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