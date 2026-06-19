Anafora : Časopis za znanost o književnosti , Vol. XIII No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 19.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 21.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Jelena Pataki Šumiga, Ljubica Matek
Uvodnik
Csaba Maczelka
Izvorni znanstveni članak
Valentina Markasović
Izvorni znanstveni članak
Ljubica Matek
Izvorni znanstveni članak
Biljana Oklopčić
Izvorni znanstveni članak
Jelena Pataki Šumiga
Izvorni znanstveni članak
Jasna Poljak Rehlicki
Izvorni znanstveni članak
Vedran Domjanović
Pregledni rad
Csilla Utasi
Izvorni znanstveni članak
Sintija Čuljat
Prethodno priopćenje
Sujeta Patel, Smriti Singh
Prethodno priopćenje
Sanja Jukić, Biljana Oklopčić
Izvorni znanstveni članak
Cvijeta Pavlović, Filip Kozina
Recenzija, prikaz
Reagiranje, polemika
Posjeta: 0 *