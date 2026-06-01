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Daktilosfera , Vol. 3. No. 5., 2026.

  • Datum izdavanja: 01.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 27.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodna riječ (str. 4-4)

Andrea Wawrzynek
Uvodnik

hrvatski pdf 241kb
Obrnuta učionica (str. 5-6)

Mirna Andročec
Stručni rad

hrvatski pdf 445kb
Unaprjeđenje ekonomske pismenosti kroz primijenjene pristupe poučavanju (str. 7-9)

Andraž Konc
Stručni rad

hrvatski pdf 456kb
Učenici s teškoćama u nastavi daktilografije (str. 10-10)

Ruth Čretnik
Stručni rad

hrvatski pdf 283kb
Projektna i timska nastava kao poticaj strukovnim kompetencijama (str. 11-13)

Aleksandra Hohnjec, Jadranka Dorešić
Stručni rad

hrvatski pdf 536kb
Projekt Zimska tipkaonica (str. 14-15)

Andrea Wawrzynek, Sanja Cetinjanin Thes
Stručni rad

hrvatski pdf 546kb
Izvannastavna aktivnost volontiranja (str. 16-18)

Vedrana Prkić
Stručni rad

hrvatski pdf 677kb
Vježbeničke tvrtke u globalnoj mreži: PEN Worldwide transformira nastavu (str. 19-25)

Marija Dušek, Nikolina Stanivuković Medak, Vladimir Štefanec
Stručni rad

hrvatski pdf 768kb
Terenska nastava u Muzeju uređaja i strojeva (str. 26-28)

Mirela Petković
Stručni rad

hrvatski pdf 752kb
Umjetna inteligencija i vibe coding u službi izrade daktilografskih vježbi (str. 29-32)

Mario Marković
Stručni rad

hrvatski pdf 441kb
Zaljubljeni u papir i Što mora znati sekretarica? (str. 33-33)


Ostalo

hrvatski pdf 694kb
47. Dan tipkovnice (str. 34-35)

Andrea Wawrzynek
Stručni rad

hrvatski pdf 766kb
TipKon 2026 – druga nacionalna daktilografska konferencija! (str. 36-36)


Ostalo

hrvatski pdf 267kb

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