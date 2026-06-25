 Skoči na glavni sadržaj

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje , Vol. 28 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 25.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 29.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Foreword (str. 362-363)

engleski pdf 28kb
Uvodnik (str. 362-363)

Marijana Hraski
Uvodnik

hrvatski pdf 28kb
Elements of Digital Literacy in German Language Textbooks/Elementi digitalne pismenosti u udžbenicima za njemački jezik (str. 365-400)

engleski pdf 307kb
Elementi digitalne pismenosti u udžbenicima za njemački jezik (str. 365-400)

Emir Avdić, Nataša Košuta
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 307kb
Teaching Environmental Topics in QR Code–Supported Mobile Learning Environments in Primary School Science: A Mixed-Method Study/Poučavanje okolišnih tema u nastavi prirodoslovlja u osnovnoj školi u okružju mobilnoga učenja podržanoga QR kodovima: istraživanje mješovitom metodom (str. 401-449)

engleski pdf 2320kb
Poučavanje okolišnih tema u nastavi prirodoslovlja u osnovnoj školi u okružju mobilnoga učenja podržanoga QR kodovima: istraživanje mješovitom metodom (str. 401-449)

Perihan Köse, Nur Ütkür GÜLLÜHAN
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2320kb
Socio-Scientific Issues-Driven STEM Project-Based Learning: Synergistic Development of Scientific Argumentation Skills and Cross-Cultural Scientific Literacy/Projektno učenje u STEM područjima temeljeno na socioznanstvenim temama: sinergijski razvoj vještina znanstvene argumentacije i međukulturalne znanstvene pismenosti (str. 451-481)

engleski pdf 866kb
Projektno učenje u STEM područjima temeljeno na socioznanstvenim temama: sinergijski razvoj vještina znanstvene argumentacije i međukulturalne znanstvene pismenosti (str. 451-481)

Li Wan
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 866kb
Managing School Crises Through Communication: How Supportive Communication Relates to Protocol Readiness in Croatian Schools/Upravljanje školskim krizama: povezanost podržavajuće komunikacije i spremnosti protokola u hrvatskim školama (str. 483-514)

engleski pdf 277kb
Upravljanje školskim krizama: povezanost podržavajuće komunikacije i spremnosti protokola u hrvatskim školama (str. 483-514)

Ivana Perkušić, Dominik Hudolin, Ana Globočnik Žunac
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 277kb
Managing Digital Transformation in Public Education within a Centralized School System: Evidence from Greece/Upravljanje digitalnom transformacijom u javnome osnovnom obrazovanju u centraliziranome školskom sustavu: dokazi iz Grčke (str. 515-557)

engleski pdf 368kb
Upravljanje digitalnom transformacijom u javnome osnovnom obrazovanju u centraliziranome školskom sustavu: dokazi iz Grčke (str. 515-557)

Nikolaos Psyrras, Nikolaos Raptis, Konstantinos Mastrothanasis
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 368kb
The Role of Intelligence-Based Teaching Methods in Developing Non-Routine Problem-Solving Skills among Elementary School Students/Uloga metoda poučavanja temeljenih na inteligenciji u razvoju vještina rješavanja nerutinskih problema učenika osnovne škole (str. 559-594)

engleski pdf 885kb
Uloga metoda poučavanja temeljenih na inteligenciji u razvoju vještina rješavanja nerutinskih problema učenika osnovne škole (str. 559-594)

ALİ TERZİ, TANER ALTUN
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 885kb
Adaptive Gamified Wearables in University Physical Education: Effects on Physical Literacy, Motivation, and Well-Being in a Cluster Randomised Controlled Trial/Prilagodljivi igrificirani uređaji za nošenje u sveučilišnom kolegiju Tjelesne i zdravstvene kulture: učinci na tjelesnu pismenost, motivaciju i dobrobit u randomiziranome kontroliranom istraživanju (str. 595-624)

engleski pdf 1627kb
Prilagodljivi igrificirani uređaji za nošenje u sveučilišnom kolegiju Tjelesne i zdravstvene kulture: učinci na tjelesnu pismenost, motivaciju i dobrobit u randomiziranome kontroliranom istraživanju (str. 595-624)

Zhendong Yu, Jianan Dang
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1627kb
Popular vs Powerful: Can Teachers Be Both?/Popularni naspram moćnih: mogu li učitelji biti oboje? (str. 625-660)

engleski pdf 313kb
Popularni naspram moćnih: mogu li učitelji biti oboje? (str. 625-660)

Hieronimus Canggung Darong, Erna Mena Niman
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 313kb
Design Thinking in Digital Book Development for Climate Change Education: A Systematic Review/Design thinking u razvoju digitalnih knjiga za obrazovanje o klimatskim promjenama: sustavni pregled literature (str. 661-698)

engleski pdf 401kb
Design thinking u razvoju digitalnih knjiga za obrazovanje o klimatskim promjenama: sustavni pregled literature (str. 661-698)

Ahmad Teguh Purnawanto, Sofyan Anif, Muhammad Musiyam, Harun Prayitno, Ahmad Muhibbin, Nurul Hidayati Rofi’ah
Pregledni rad

hrvatski pdf 401kb
Emerging Trends and Patterns in the Use of Wearable Technology (WT) in Schools (1999-2024): A Scientometric Perspective/Novi trendovi i obrasci u korištenju nosive tehnologije (WT) u školama (1999. - 2024.): scientometrijska perspektiva (str. 699-732)

engleski pdf 975kb
Novi trendovi i obrasci u korištenju nosive tehnologije (WT) u školama (1999. - 2024.): scientometrijska perspektiva (str. 699-732)

Hongshuai Shi, Amir Karimi
Pregledni rad

hrvatski pdf 975kb

Posjeta: 0 *