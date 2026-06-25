Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje , Vol. 28 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 25.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 29.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Marijana Hraski
Uvodnik
Emir Avdić, Nataša Košuta
Izvorni znanstveni članak
Perihan Köse, Nur Ütkür GÜLLÜHAN
Izvorni znanstveni članak
Li Wan
Izvorni znanstveni članak
Ivana Perkušić, Dominik Hudolin, Ana Globočnik Žunac
Izvorni znanstveni članak
Nikolaos Psyrras, Nikolaos Raptis, Konstantinos Mastrothanasis
Izvorni znanstveni članak
ALİ TERZİ, TANER ALTUN
Izvorni znanstveni članak
Zhendong Yu, Jianan Dang
Izvorni znanstveni članak
Hieronimus Canggung Darong, Erna Mena Niman
Prethodno priopćenje
Ahmad Teguh Purnawanto, Sofyan Anif, Muhammad Musiyam, Harun Prayitno, Ahmad Muhibbin, Nurul Hidayati Rofi’ah
Pregledni rad
Hongshuai Shi, Amir Karimi
Pregledni rad
Posjeta: 0 *