Journal of Central European Agriculture , Vol. 27 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 01.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 01.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Oto HANUŠ, Jiří MAŠEK, Hana NEJESCHLEBOVÁ, Monika RYCHLÍKOVÁ, Josef KUČERA, Klára ŠAŠKOVÁ, David LIPOVSKÝ, Irena NĚMEČKOVÁ, Eva SAMKOVÁ, Lucie HASOŇOVÁ, Mohammed S. ILIYASU, Marcela KLIMEŠOVÁ, Radoslava JEDELSKÁ
Izvorni znanstveni članak
Antun KOSTELIĆ, Petar ŠKAVIĆ, Gordan ŠUBARA, Monica DARRER, Ivana PEJAKIĆ CVITAK
Izvorni znanstveni članak
Peter HAŠČÍK, Adam HANUSKA, Adriana PAVELKOVÁ
Izvorni znanstveni članak
Bruna TARIBA, Dragica ŠALAMON, Manuela KOŠEVIĆ, Zvonimir STEINER, Kristina KLJAK, Liča LOZICA, Željko GOTTSTEIN
Izvorni znanstveni članak
Cristian Ovidiu COROIAN, Adela Maria DĂESCU
Pregledni rad
Janja FILIPI, Marica Maja DRAŽIĆ, Ivana LONČAR
Izvorni znanstveni članak
Saeed Reza YAGHOOBI, Ali MOKHTASSI-BIDGOLI, Saba HAJHEIDARI
Izvorni znanstveni članak
Brian SSEMUGENZE, Akasairi OCWA, Joseph ESIMU, Adrienn SZÉLES, Árpád ILLÉS, János NAGY, Csaba BOJTOR
Izvorni znanstveni članak
Ivan BRANDIĆ, Ivan RADOVAC, Karlo ŠPELIĆ, Ante GALIĆ, Ivana TOMIĆ, Božidar MATIN, Vanja JURIŠIĆ, Ana MATIN
Izvorni znanstveni članak
Plamen IVANOV, Penka FILYOVA
Izvorni znanstveni članak
Darija LEMIC, Sandra SKENDZIC, Helena VIRIC GASPARIC, Ivana PAJAC ZIVKOVIC
Pregledni rad
Boris RILAK, Žaklina KARAKLAJIĆ-STAJIĆ, Mira MILINKOVIĆ, Ivan P. GLIŠIĆ, Jelena TOMIĆ, Svetlana M. PAUNOVIĆ, Tatjana ANĐELIĆ
Izvorni znanstveni članak
Dmytro HLUSHACH, Yuliia YUKHNO, Olha AVKSENTIEVA
Izvorni znanstveni članak
Soňa JAVOREKOVÁ, Róbert MATUŠÍK
Pregledni rad
Joyce GOVINDEN SOULANGE, Keershanee BALNAC, Nitisha HURKOO, Bibi Farhaanah AZUGUR HOSSEN, Joanna KORCZYK-SZABO
Izvorni znanstveni članak
Liliana HNATOVÁ, Eva KOVÁČIKOVÁ, Branislav GÁLIK, Ivana NOVOTNÁ, Ivona JANČO, Jana KOPČEKOVÁ, Katarína FATRCOVÁ ŠRAMKOVÁ, Dominika LENICKÁ, Michal LENICKÝ, Eva MLYNEKOVÁ, Martin PRČÍK, Marcela CAPCAROVÁ, Zuzana KŇAŽICKÁ
Izvorni znanstveni članak
Žaneta PAUKOVÁ, Martin HAUPTVOGL
Izvorni znanstveni članak
Marija GALIĆ, Darija BILANDŽIJA, Željka ZGORELEC
Izvorni znanstveni članak
Barbara BERTOVIĆ, Željka ZGORELEC, Monika ŠABIĆ RUNJAVEC, Marija VUKOVIĆ DOMANOVAC
Pregledni rad
Vlad Dragoslav MIRCOV, Anca Iuliana NICHITA, Veronica SĂRĂȚEANU, Daniela-Sabina POȘTA, Otilia COTUNA, Călin SĂLCEANU
Izvorni znanstveni članak
Kateřina MAZANCOVÁ, Tomáš KREJČÍ, Stanislav MARTINÁT, Petr KLUSÁČEK, Kamil PÍCHA, Josef NAVRÁTIL
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *