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Journal of Central European Agriculture , Vol. 27 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 01.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Milk quality in Holstein dairy herds with and without antimastitis intradermal vaccination in the Bohemian-Moravian Highlands (Czech Republic) (str. 303-317)

engleski pdf 765kb
Kvalita mléka ve stádech dojnic holštýnského skotu s intradermální vakcinací proti mastitidě a bez vakcinace v podmínkách Českomoravské vrchoviny (str. 303-317)

Oto HANUŠ, Jiří MAŠEK, Hana NEJESCHLEBOVÁ, Monika RYCHLÍKOVÁ, Josef KUČERA, Klára ŠAŠKOVÁ, David LIPOVSKÝ, Irena NĚMEČKOVÁ, Eva SAMKOVÁ, Lucie HASOŇOVÁ, Mohammed S. ILIYASU, Marcela KLIMEŠOVÁ, Radoslava JEDELSKÁ
Izvorni znanstveni članak

Analysis of fatal bull attacks on humans in Croatia and Bosnia and Herzegovina (str. 318-325)

engleski pdf 749kb
Analiza smrtonosnih napada bikova na ljude u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (str. 318-325)

Antun KOSTELIĆ, Petar ŠKAVIĆ, Gordan ŠUBARA, Monica DARRER, Ivana PEJAKIĆ CVITAK
Izvorni znanstveni članak

The effect of cayenne pepper on meat yield and physicochemical composition of Ross 308 chicken meat (str. 326-340)

engleski pdf 748kb
Vplyv kajenského korenia na mäsovú úžitkovosť a fyzikálno- chemické zloženie mäsa kurčiat Ross 308 (str. 326-340)

Peter HAŠČÍK, Adam HANUSKA, Adriana PAVELKOVÁ
Izvorni znanstveni članak

Effects of fermented feed and pasture access on growth performance, meat quality and fatty acid profile in red broiler chickens (str. 341-353)

engleski pdf 763kb
Utjecaj fermentirane hrane i pristupa pašnjaku na proizvodne rezultate, kvalitetu mesa i profil masnih kiselina crvenih brojlera (str. 341-353)

Bruna TARIBA, Dragica ŠALAMON, Manuela KOŠEVIĆ, Zvonimir STEINER, Kristina KLJAK, Liča LOZICA, Željko GOTTSTEIN
Izvorni znanstveni članak

Insect and soybean meals as sustainable alternatives to fish meal in aquaculture: nutritional, growth, and health implications (str. 354-373)

engleski pdf 833kb
Făina de insecte și soia ca alternative sustenabile la făina de pește în acvacultură: implicații nutriționale, de creștere și de sănătate (str. 354-373)

Cristian Ovidiu COROIAN, Adela Maria DĂESCU
Pregledni rad

Winter losses of honey bee colonies in the period from 2015 to 2025 (str. 374-390)

engleski pdf 871kb
Zimski gubitci pčelinjih zajednica u razdoblju od 2015. do 2025. godine (str. 374-390)

Janja FILIPI, Marica Maja DRAŽIĆ, Ivana LONČAR
Izvorni znanstveni članak

Mitigating selective herbicide stress in maize (Zea mays L.) with biostimulant intervention (str. 391-400)

Saeed Reza YAGHOOBI, Ali MOKHTASSI-BIDGOLI, Saba HAJHEIDARI
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 859kb
Optimisation of maize (Zea mays L.) physiological growth under field conditions by targeted water supplementation using a precision drip irrigation system (str. 401-410)

engleski pdf 811kb
A kukorica (Zea mays L.) fiziológiai fejlődésének optimalizálása szántóföldi körülmények között célzott, precíziós csepegtető öntözőrendszerrel történő vízpótlással (str. 401-410)

Brian SSEMUGENZE, Akasairi OCWA, Joseph ESIMU, Adrienn SZÉLES, Árpád ILLÉS, János NAGY, Csaba BOJTOR
Izvorni znanstveni članak

Comparison of different drying methods on the qualitative properties of different potato varieties (str. 411-419)

engleski pdf 747kb
Usporedba različitih metoda sušenja na kvalitativna svojstva različitih sorti krumpira (str. 411-419)

Ivan BRANDIĆ, Ivan RADOVAC, Karlo ŠPELIĆ, Ante GALIĆ, Ivana TOMIĆ, Božidar MATIN, Vanja JURIŠIĆ, Ana MATIN
Izvorni znanstveni članak

Towards improved forecasting of Rhagoletis cerasi (Diptera: Tephritidae) outbreaks through climate-based indicators (str. 420-428)

engleski pdf 831kb
Подобряване на прогнозите за нападенията от черешовата муха Rhagoletis cerasi (Diptera: Tephritidae) чрез климатични показатели (str. 420-428)

Plamen IVANOV, Penka FILYOVA
Izvorni znanstveni članak

Urban green infrastructure for insect functional diversity and standardised monitoring under global change (str. 429-451)

engleski pdf 1679kb
Urbana zelena infrastruktura za funkcionalnu raznolikost kukaca i standardizirano praćenje u uvjetima globalnih promjena (str. 429-451)

Darija LEMIC, Sandra SKENDZIC, Helena VIRIC GASPARIC, Ivana PAJAC ZIVKOVIC
Pregledni rad

Dynamics of mineral nutrients in apple fruit cultivars during cold storage (str. 452-475)

engleski pdf 1647kb
Dinamika mineralnih hranljivih materija u sortama jabuke tokom čuvanja u hladnjači (str. 452-475)

Boris RILAK, Žaklina KARAKLAJIĆ-STAJIĆ, Mira MILINKOVIĆ, Ivan P. GLIŠIĆ, Jelena TOMIĆ, Svetlana M. PAUNOVIĆ, Tatjana ANĐELIĆ
Izvorni znanstveni članak

Soybean maturity genes effect on growth parameters and non-structural carbohydrate accumulation under different photoperiods (str. 476-490)

Dmytro HLUSHACH, Yuliia YUKHNO, Olha AVKSENTIEVA
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 933kb
Actinomycetes as an indicator of the quality and health of agricultural soil (str. 491-506)

engleski pdf 764kb
Aktinomycéty ako ukazovateľ kvality a zdravia poľnohospodárskej pôdy (str. 491-506)

Soňa JAVOREKOVÁ, Róbert MATUŠÍK
Pregledni rad

Food preservation methodologies for acerola (Malpighia emarginata DC) and wax apple (Syzygium samarangense) toward preserving their nutraceutical properties (str. 507-519)

Joyce GOVINDEN SOULANGE, Keershanee BALNAC, Nitisha HURKOO, Bibi Farhaanah AZUGUR HOSSEN, Joanna KORCZYK-SZABO
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 831kb
Bioactive and nutritional potential of extracts from differently processed olive leaves (Olea europaea L.) as by-products (str. 520-531)

engleski pdf 780kb
Bioaktívny a nutričný potenciál extraktov z rôzne spracovaných olivových listov (Olea europaea L.) ako vedľajších produktov (str. 520-531)

Liliana HNATOVÁ, Eva KOVÁČIKOVÁ, Branislav GÁLIK, Ivana NOVOTNÁ, Ivona JANČO, Jana KOPČEKOVÁ, Katarína FATRCOVÁ ŠRAMKOVÁ, Dominika LENICKÁ, Michal LENICKÝ, Eva MLYNEKOVÁ, Martin PRČÍK, Marcela CAPCAROVÁ, Zuzana KŇAŽICKÁ
Izvorni znanstveni članak

Global distribution and invasive potential of Arundo donax and Paulownia spp.: a case study in Slovakia (str. 532-544)

engleski pdf 1357kb
Globálne rozšírenie a invázny potenciál Arundo donax a Paulownia spp.: prípadová štúdia na Slovensku (str. 532-544)

Žaneta PAUKOVÁ, Martin HAUPTVOGL
Izvorni znanstveni članak

Comparison of soil carbon dioxide emissions between conventional and conservation tillage systems in Križevci, Croatia (str. 545-559)

engleski pdf 1056kb
Usporedba emisija ugljikovog dioksida iz tla između konvencionalne i konzervacijske obrade tla u Križevcima, Hrvatska (str. 545-559)

Marija GALIĆ, Darija BILANDŽIJA, Željka ZGORELEC
Izvorni znanstveni članak

The importance of biotic and abiotic soil properties in the bioremediation of crude oil-contaminated soil (str. 560-573)

engleski pdf 767kb
Važnost biotički i abiotičkih svojstava tla u bioremedijaciji naftom onečišćenog tla (str. 560-573)

Barbara BERTOVIĆ, Željka ZGORELEC, Monika ŠABIĆ RUNJAVEC, Marija VUKOVIĆ DOMANOVAC
Pregledni rad

Analysis of the cooling episode in Western Romania in the first half of April 2025 using upper troposphere maps (str. 574-585)

engleski pdf 1284kb
Analiza episodului de răcire din vestul României în prima jumătate a lunii aprilie 2025 cu ajutorul hărților din troposfera superioară (str. 574-585)

Vlad Dragoslav MIRCOV, Anca Iuliana NICHITA, Veronica SĂRĂȚEANU, Daniela-Sabina POȘTA, Otilia COTUNA, Călin SĂLCEANU
Izvorni znanstveni članak

Perception of subsidies for the regeneration of agricultural brownfields in selected regions of the Czech Republic (str. 586-600)

engleski pdf 862kb
Vnímání dotací na regeneraci zemědělských brownfieldů ve vybraných regionech České Republiky (str. 586-600)

Kateřina MAZANCOVÁ, Tomáš KREJČÍ, Stanislav MARTINÁT, Petr KLUSÁČEK, Kamil PÍCHA, Josef NAVRÁTIL
Izvorni znanstveni članak

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