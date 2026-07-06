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Sigurnost : časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini , Vol. 68 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 06.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 06.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Algoritamska analiza modela MOTAR za procjenu biomehaničkih rizika i optimizaciju sigurnosti vojnika (str. 115-124)

hrvatski pdf 350kb
Algorithmic analysis of the MOTAR model for assessing biomechanical risks and optimising soldier safety

Marija Gombar
Izvorni znanstveni članak

Procjena rizika iz zaštite na radu u Republici Hrvatskoj: kompetencije i stručnost u procjeni rizika (str. 125-135)

hrvatski pdf 1045kb
Occupational safety risk assessment in the Republic of Croatia: competence and expertise in risk assessment

Tomislav Katić, Darko Palačić, Antonija Janjić
Izvorni znanstveni članak

Cyber Resilience Act & Healthcare Systems (str. 137-149)

engleski pdf 160kb
Zakon o kibernetičkoj otpornosti & sustavi zdravstva

Krunoslav Antoliš
Pregledni rad

Procjena rizika od fizikalnih štetnosti u ljevaonicama (str. 151-170)

hrvatski pdf 559kb
Risk assessment of physical hazards in foundries

Ljiljana Srečec, Anita Begić Hadžipašić, Sandra Brajčinović
Pregledni rad

Dual use applications of molecular biology methods: Security perspectives (str. 171-185)

engleski pdf 171kb
Dvojakost aplikacija iz metoda molekularne biologije: Aspekti sigurnosti

Ante Vučemilović
Pregledni rad

Studying the efficiency of the fine spray and water mist fire fighting systems applied for the interior fire attack (str. 187-200)

engleski pdf 766kb
Ispitivanje učinkovitosti gašenja požara finim mlazom i vodenom maglicom u zatvorenim prostorima

Dmytro Dubinin, Kostyantyn Korytchenko, Andrii Lisniak, Sehii Shevchenko, Kostiantyn Ostapov, Ihor Hrytsyna, Oleksandr Sakun, Pavlo Borodych, Oleksandr Cherkashyn
Pregledni rad

Upravljanje opremom pod tlakom – pregled zakonodavnog okvira, metoda ispitivanja i suvremenih trendova (str. 201-208)

hrvatski pdf 351kb
Pressure equipment management – Overview of the legislative framework, testing methods and modern trends

Zlatko Perić, Mensur Ferhatović, Ida Filipašić, Leona Kocijan, Igor Čičak
Stručni rad

Smrtna ozljeda šumskog radnika sjekača (str. 211-215)

Ivica Daničić
Ostalo

hrvatski pdf 106kb
Nuklearne elektrane kao opcija za spas dekarbonizacije u Republici Hrvatskoj (str. 217-223)

Branimir Fuk
Ostalo

hrvatski pdf 184kb
Radni odnosi (str. 225-229)

Ivan Petrošević
Ostalo

hrvatski pdf 107kb
Zdravstvena procjena rizika (str. 231-234)

Renata Ecimović Nemarnik
Ostalo

hrvatski pdf 99kb
Pitanja i odgovori (str. 235-237)

Vinka Longin Peš
Ostalo

hrvatski pdf 96kb

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