Sigurnost : časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini , Vol. 68 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 06.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 06.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Marija Gombar
Izvorni znanstveni članak
Tomislav Katić, Darko Palačić, Antonija Janjić
Izvorni znanstveni članak
Krunoslav Antoliš
Pregledni rad
Ljiljana Srečec, Anita Begić Hadžipašić, Sandra Brajčinović
Pregledni rad
Ante Vučemilović
Pregledni rad
Dmytro Dubinin, Kostyantyn Korytchenko, Andrii Lisniak, Sehii Shevchenko, Kostiantyn Ostapov, Ihor Hrytsyna, Oleksandr Sakun, Pavlo Borodych, Oleksandr Cherkashyn
Pregledni rad
Zlatko Perić, Mensur Ferhatović, Ida Filipašić, Leona Kocijan, Igor Čičak
Stručni rad
Ivica Daničić
Ostalo
Branimir Fuk
Ostalo
Ivan Petrošević
Ostalo
Renata Ecimović Nemarnik
Ostalo
Vinka Longin Peš
Ostalo
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