Krmiva : Časopis o hranidbi životinja, proizvodnji i tehnologiji krme , Vol. 68 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 30.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 24.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Zlata Kralik, Manuela Košević, Igor Kralik, Tihomir Florijančić, Kristina Gvozdanović
Izvorni znanstveni članak
Vladimir Dam, Stjepan Pliestić, Ante Galić
Pregledni rad
Mislav Đidara, Josip Novoselec, Željka Klir Šalavardić, Marcela Šperanda, Zvonko Antunović, Krunoslav Zmaić
Pregledni rad
Zvonko Antunović, Mario Ronta, Josip Novoselec, Mislav Đidara, Luka Šramek, Željka Klir Šalavardić
Pregledni rad
Dalibor Bedeković, Katarina Buha, Jasna Pintar, Goran Kiš, Ivan Širić, Zlatko Janječić
Pregledni rad
Marko List, Matija Harcet
Stručni rad
Danijela Samac, Zvonko Antunović, Josip Novoselec, Ivana Prakatur, Željka Klir Šalavardić, Mario Ronta, Dalida Galović, Vladimir Margeta, Đurđica Kovačić
Stručni rad
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