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Krmiva : Časopis o hranidbi životinja, proizvodnji i tehnologiji krme , Vol. 68 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 24.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Profil masnih kiselina i indeksi kvalitete lipida u mesu divlje svinje (Sus scrofa) (str. 17-22)

hrvatski pdf 134kb
Fatty acid profile and lipid quality indices in the meat of wild boar (Sus scrofa) (str. 17-22)

Zlata Kralik, Manuela Košević, Igor Kralik, Tihomir Florijančić, Kristina Gvozdanović
Izvorni znanstveni članak

The role of packaging in the protection of eggs from dynamic loads during road transport (str. 23-30)

Uloga ambalaže u zaštiti jaja od dinamičkih opterećenja tijekom cestovnoga transporta. (str. 23-30)

Vladimir Dam, Stjepan Pliestić, Ante Galić
Pregledni rad

hrvatski pdf 1464kb
Mikroplastika u hrani za životinje: od kontaminacije hrane do utjecaja na proizvodne pokazatelje životinja (str. 31-42)

Microplastics in animal feed: from feed contamination to health and production consequences (str. 31-42)

Mislav Đidara, Josip Novoselec, Željka Klir Šalavardić, Marcela Šperanda, Zvonko Antunović, Krunoslav Zmaić
Pregledni rad

engleski pdf 153kb
Zamjena soje bobom kao alternativnim bjelančevinastim krmivom u hranidbi preživača: Proizvodni i zdravstveni učinci (str. 43-55)

hrvatski pdf 222kb
Replacing soybean with faba bean as an alternative protein feed in ruminant nutrition: Production and health effects (str. 43-55)

Zvonko Antunović, Mario Ronta, Josip Novoselec, Mislav Đidara, Luka Šramek, Željka Klir Šalavardić
Pregledni rad

Organski minerali u hranidbi kokoši nesilica (str. 57-65)

hrvatski pdf 146kb
Organic minerals in the feeding of laying hens (str. 57-65)

Dalibor Bedeković, Katarina Buha, Jasna Pintar, Goran Kiš, Ivan Širić, Zlatko Janječić
Pregledni rad

Potencijal biootpada: crna vojnička muha kao održiva stočna hrana u Hrvatskoj (str. 67-76)

hrvatski pdf 1420kb
Biowaste potential: black soldier fly as a sustainable animal feed in Croatia (str. 67-78)

Marko List, Matija Harcet
Stručni rad

Utjecaj različitih čimbenika na kvalitetu domaćih trajnih kobasica od svinjskoga mesa (str. 77-84)

hrvatski pdf 108kb
Influence of various factors on the quality of domestic dry pork meat sausages (str. 77-84)

Danijela Samac, Zvonko Antunović, Josip Novoselec, Ivana Prakatur, Željka Klir Šalavardić, Mario Ronta, Dalida Galović, Vladimir Margeta, Đurđica Kovačić
Stručni rad

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