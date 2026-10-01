Obnovljeni Život : časopis za filozofiju i religijske znanosti , Vol. 81 No. 4, 2026.
- Datum izdavanja: 01.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 01.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Obnovljeni Život
Ostalo
Saša Horvat
Uvodnik
Swarup Pal
Izvorni znanstveni članak
Marija Gombar
Izvorni znanstveni članak
Boris Beck, Davor Trbušić
Izvorni znanstveni članak
Mihaela Matijević, Luka Šikić, Ksenija Dumičić
Izvorni znanstveni članak
Marija Benić Penava, Zlata Živaković-Kerže
Prethodno priopćenje
Hexiong Yang
Pregledni rad
François Euvé
Ostalo
Frano Prcela
Recenzija, prikaz
Mirko Vlk
Recenzija, prikaz
Marijan Steiner
Recenzija, prikaz
Obnovljeni Život
Kazalo
Mikolaj Martinjak
Ostalo
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