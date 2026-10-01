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Obnovljeni Život : časopis za filozofiju i religijske znanosti , Vol. 81 No. 4, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 01.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

GODIŠTE LXXXI (str. 1-8)

Obnovljeni Život
Ostalo

hrvatski pdf 103kb
Aktualnost i nasljeđe jednoga mišljenja: Uz 50. obljetnicu smrti Martina Heideggera (1976.–2026.) (str. 409-412)

Saša Horvat
Uvodnik

hrvatski pdf 76kb
A Poetic Reading of Wittgenstein’s Tractatus (str. 413-429)

engleski pdf 132kb
Pjesničko čitanje Wittgensteinova djela Tractatus

Swarup Pal
Izvorni znanstveni članak

Od providnosti do predikcije: Genealogija sigurnosti između teologije i algoritamske kontrole (str. 431-444)

hrvatski pdf 873kb
From Providence to Prediction: A Genealogy of Security Between Theology and Algorithmic Control

Marija Gombar
Izvorni znanstveni članak

Konceptualizacija smrti: Naslovnice najčitanijih hrvatskih dnevnih novina 24sata (str. 445-458)

hrvatski pdf 453kb
Conceptualization of Death: Front Pages of the Most–Read Croatian Daily Newspaper 24sata

Boris Beck, Davor Trbušić
Izvorni znanstveni članak

Samopomoć kao komercijalna duhovnost: Analiza new age diskursa i persuazije na YouTube kanalima samopomoći (str. 459-476)

hrvatski pdf 432kb
Self–Help as Commercialized Spirituality: An Analysis of New Age Discourse and Persuasion on Self–Help YouTube Channels

Mihaela Matijević, Luka Šikić, Ksenija Dumičić
Izvorni znanstveni članak

Humanost kao svjedočanstvo evanđeoske ljubavi: Etičko djelovanje majke M. Amadeje Pavlović u spašavanju Židova tijekom Drugoga svjetskoga rata (str. 477-489)

hrvatski pdf 119kb
Humanity as a Testimony of Evangelical Love: The Ethical Action of Mother M. Amadeja Pavlović in Rescuing Jews during the Second World War

Marija Benić Penava, Zlata Živaković-Kerže
Prethodno priopćenje

The Modern is Not Yet: Latour and the Concept of Modernity (str. 491-502)

engleski pdf 102kb
Moderna još nije nastala: Latour i pojam moderniteta

Hexiong Yang
Pregledni rad

Ekološko obraćenje između nauka crkvenoga učiteljstva i djelovanja: Od pape Franje do Lava XIV. i Pokreta za ekološko obraćenje u Bosni i Hercegovini (str. 503-514)

hrvatski pdf 100kb
Ecological Conversion Between Magisterial Teaching and Practice: From Pope Francis to Leo XIV and the Movement for Ecological Conversion in Bosnia and Herzegovina

Dalibor Milas
Pregledni rad

Časopis za kulturu u 21. stoljeću (str. 515-520)

François Euvé
Ostalo

hrvatski pdf 66kb
Anton Šuljić, Ni tamjan, ni dogmatika: Izbor iz recenzija, kritika i ogleda (str. 521-523)

Frano Prcela
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 61kb
Yves Congar, Crkva, koju volim (str. 523-525)

Mirko Vlk
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 54kb
Benedikt Vujica, Imendanik (str. 525-527)

Marijan Steiner
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 47kb
Sadržaj (str. 0-0)

Obnovljeni Život
Kazalo

hrvatski pdf 158kb
Turizam, ekonomija i poslovna etika (str. 0-0)

Mikolaj Martinjak
Ostalo

hrvatski pdf 287kb

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