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Anamnesis , Vol. 4 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 29.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 06.08.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Kazalo (str. 2-2)


Kazalo

hrvatski pdf 3216kb
Uvodna riječ (str. 5-7)

Vanessa Lukas, Dunja Degmečić
Ostalo

hrvatski pdf 2748kb
Samoeksperimentiranje: autodestruktivni zanos ili junačka požrtvovnost? (str. 9-11)

Adrian Borna Bašić
Ostalo

hrvatski pdf 1010kb
Kad nalaz postane dijagnoza (str. 12-14)

Marissa Bura
Ostalo

hrvatski pdf 1873kb
Primum non nocere (str. 15-16)

Jacinta Lisec
Ostalo

hrvatski pdf 295kb
Patnje mladog ljekarnika – što s dodacima prehrani? (str. 17-18)

Valentina Burela
Ostalo

hrvatski pdf 1054kb
Između identiteta i intervencije: promjena spola u mladih (str. 19-20)

Petra Jurković
Ostalo

hrvatski pdf 1555kb
Tijelo kao operacijska sala – etička opravdanost fetalne kirurgije u slučaju spine bifide (str. 21-23)

Ivana Ivoš
Ostalo

hrvatski pdf 1808kb
Kada znanost preuzme evoluciju: CRISPR i dizajniranje beba (str. 24-25)

Petra Jurković
Ostalo

hrvatski pdf 829kb
Distanazija u pedijatriji: trisomije 13 i 18 (str. 26-28)

Leon Davidović
Ostalo

hrvatski pdf 4672kb
Potterova sekvenca: etičke dileme prenatalne medicine (str. 29-31)

Valeria Vidović
Ostalo

hrvatski pdf 991kb
Zašto neki kišu „na Sunce“? (str. 33-35)

Adrian Borna Bašić
Ostalo

hrvatski pdf 2332kb
Imunoterapija mijenja lice liječenja raka (str. 36-37)

Maritea Arelić
Ostalo

hrvatski pdf 334kb
CAR-T stanična terapija u liječenju ALL (str. 38-40)

Paula Kardum
Ostalo

hrvatski pdf 342kb
Digitalni blizanci (str. 41-43)

Petra Guljaš
Ostalo

hrvatski pdf 402kb
Nanomedicina (str. 44-45)

Borna Kufner
Ostalo

hrvatski pdf 550kb
Farmakogenomika i preemptivno testiranje (str. 46-47)

Matija Peić
Ostalo

hrvatski pdf 529kb
Appleov uređaj na dan, doktora iz kuće van (str. 49-50)

Petra Zemljak
Ostalo

hrvatski pdf 617kb
Ista hrana, različit učinak: krivac je u vašim genima (str. 51-54)

Petra Guljaš
Ostalo

hrvatski pdf 1254kb
Između psihe i tijela: razumijevanje psihosomatskih bolesti (str. 55-57)

Valeria Vidović
Ostalo

hrvatski pdf 4470kb
Ljeto u Portugalu, jesen u Litvi (str. 59-61)

Dorotea Lošić
Esej

hrvatski pdf 2376kb
Aktivnosti studentskih udruga i sekcija u akademskoj godini 2025./2026. (str. 62-75)


Ostalo

hrvatski pdf 13566kb
Mucosa, časopis studenata dentalne medicine u Osijeku (str. 76-76)

Karla Tadić
Ostalo

hrvatski pdf 420kb
Krojeno po mjeri, OSCON (str. 77-82)


Ostalo

hrvatski pdf 2211kb
Studentski kongres neuroznanosti, NeuRi (str. 83-90)


Ostalo

hrvatski pdf 3344kb
14. MedRi Znanstveni PIKNIK (str. 91-97)


Ostalo

hrvatski pdf 1374kb
10. Studentski kongres hitne medicine, HitRi (str. 98-101)


Ostalo

hrvatski pdf 2262kb
Keto paradoks – masti s kardioprotektivnim djelovanjem (str. 103-111)

Helena Vlainić, Ivan Šimunović
Pregledni rad

hrvatski pdf 748kb
Sindrom sagorijevanja u zdravstvu (str. 112-116)

Ivan Sabolek, Sanda Anton
Pregledni rad

hrvatski pdf 316kb
Etička pitanja u objavi prikaza slučaja – narativni pregled (str. 117-127)

Vanessa Lukas, Anamarija Gerenčir, Ivana Ivoš, Slavica Kvolik
Pregledni rad

hrvatski pdf 1216kb
Utjecaj meteoroloških čimbenika na učestalost akutne egzacerbacije KOPB-a: analiza s odgođenim učinkom (str. 128-133)

Ana Pandurić, Damir Mihić, Ivan Bjelousov, Renata Božinović, Domagoj Loinjak, Marta Biljan
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 504kb
Anamneza i fizikalni status (str. 134-134)


Ostalo

hrvatski pdf 544kb

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